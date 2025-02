GTT reçoit une commande de HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des réservoirs de 12 grands porte-conteneurs propulsés au GNL



Paris, le 20 février 2025 - GTT annonce avoir reçu, au cours du premier trimestre 2025, une commande de son partenaire coréen HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des réservoirs cryogéniques de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL1 pour le compte d’un armateur européen.

Dans le cadre de cette nouvelle commande, HD Hyundai Heavy Industries construira les 12 grands porte-conteneurs équipés de réservoirs GNL d'une capacité de 12 750 m³. Ces réservoirs intégreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT, ainsi que le design « 1 barg »2 qui permet une pression effective d’exploitation allant jusqu'à 1 barg contre 0,7 barg auparavant. Appliqué ici pour la seconde fois, ce design répond aux futures réglementations portuaires exigeant le raccordement électrique des navires à quai, confirmant l’importance de cette innovation.

Cette nouvelle commande témoigne de la relation de confiance entre GTT et ses partenaires, animées par une ambition commune : faire du GNL un levier stratégique de la transition énergétique du secteur maritime.

L’utilisation du GNL comme carburant permet de se conformer aux réglementations sur les émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote, les oxydes de soufre, le CO 2 ou encore les particules fines. À titre d’exemple, GTT estime que la propulsion au GNL d’un grand porte-conteneurs permet de réduire d’environ 25 000 tonnes les émissions de CO 2 par an par rapport à une propulsion au fioul lourd.

La livraison des 12 navires est prévue entre le deuxième trimestre 2027 et le quatrième trimestre 2028.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « GTT est fier de mettre ses innovations au service de ses clients et de les accompagner dans la transition énergétique du transport maritime. Le système de confinement Mark III Flex et le concept

‘1 barg’, qui est ici appliqué pour la deuxième fois, offrent des solutions concrètes pour optimiser la propulsion au GNL et anticiper les évolutions réglementaires. Cette nouvelle commande témoigne de la confiance de nos partenaires dans notre expertise et son engagement en faveur d’un transport maritime plus durable. »



A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions zéro-carbone. Avec sa filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également présent dans le domaine de l'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

Contact relations investisseurs: information-financiere@gtt.fr / +33 1 30 23 20 87

Contact presse : press@gtt.fr / +33 1 30 23 56 37

Pour plus d’information : www.gtt.fr

1 Gaz Naturel Liquéfié

2 Unité de mesure, abréviation de l’anglais « bar gauge ». Pression effective en français.





Pièce jointe