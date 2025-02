GTT : Résultats annuels 2024 - Chiffre d’affaires (+50%) et EBITDA (+65%) records dans un marché dynamique

Résultats annuels 2024

Chiffre d’affaires (+50%) et EBITDA (+65%) records

dans un marché dynamique

Carnet de commandes de 2 Md€ offrant une visibilité élevée

Croissance soutenue attendue en 2025

Chiffres-clés de l’exercice 2024

2023 Objectifs 2024 2024 2024/2023 Chiffre d'affaires consolidé 428 M€ 600 – 640 M€ 641 M€ +50 % EBITDA consolidé 235 M€ 345 – 385 M€ 388 M€ +65 % Dividende proposé 4,36€

par action Minimum de 80% du résultat net consolidé 7,50€

par action +72 %

Faits marquants

Seconde année record en nombre de commandes

Carnet de commandes élevé avec 332 unités pour l’activité principale et 50 unités pour l’activité GNL carburant

Poursuite du développement des activités digitales avec l’acquisition de VPS

Premières conclusions de la revue stratégique de l’activité d’Elogen

Perspectives

Visibilité élevée sur le chiffre d’affaires de l’activité principale et du GNL carburant avec un carnet de commandes de près de 2 milliards d’euros

Objectifs 2025 :

Chiffre d’affaires consolidé 2025 compris dans une fourchette de 750 à 800 M€ ;

EBITDA consolidé 2025 compris dans une fourchette de 490 à 540 M€ ;

Objectif de distribution, au titre de l’exercice 2025, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé

Paris – Le 20 février 2025. GTT, l'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2024.

Commentant ces résultats, Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré :

« Concernant l’activité de l’année écoulée, GTT signe sa deuxième meilleure année en termes de performance commerciale sur son activité principale, avec un total de 72 commandes de méthaniers,

12 commandes d’éthaniers, deux commandes d’unités de regazéification et une commande d’unité de liquéfaction de GNL. La croissance de la demande de GNL génère en effet des besoins additionnels de méthaniers, soutenus par les investissements en cours dans des usines de liquéfaction et l’augmentation des capacités de construction des chantiers navals. Par ailleurs, de nouveaux projets de liquéfaction devraient voir le jour aux Etats-Unis d’ici fin 2025 et le marché du remplacement devrait progressivement monter en puissance en raison du vieillissement de la flotte et du renforcement des réglementations environnementales.

Concernant le GNL carburant, GTT a enregistré 12 commandes de porte-conteneurs et une commande de navire de soutage en 2024, dans un contexte de forte croissance des commandes de navires neufs alimentés au GNL, mais également de concurrence accrue.

Ascenz Marorka, notre filiale spécialisée dans les solutions digitales, affiche une très forte croissance. L’intégration de VPS, une société danoise acquise en février 2024 et spécialisée dans la performance des navires, a été réussie. L’ensemble du pôle digital a enregistré de nouveaux succès commerciaux et équipé de nombreux navires d’armateurs de premier plan.

Notre pôle Services a remporté plusieurs contrats-cadres avec des armateurs, notamment Jovo et Maran Tankers, et réalisé plusieurs études d’avant-projet lui permettant d’afficher une croissance significative.

Enfin, Elogen, notre filiale spécialisée dans les électrolyseurs destinés à la production d’hydrogène vert, affiche une perte EBITDA de -33 M€, dans un contexte de marché particulièrement difficile avec pour conséquence l’absence de commande significative au cours de l’exercice 2024. Les premières conclusions de la revue stratégique des activités d’Elogen, annoncées le 10 février 2025, mettent en évidence la nécessité de réorienter le modèle d’affaires de la société, dans l’optique de valoriser ses atouts technologiques. Parmi les mesures envisagées, un projet de réorganisation et d’adaptation des effectifs, soumis à des procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel, a été annoncé et engagé.

Le groupe GTT poursuit son effort constant de R&D et d’innovation, comme en témoigne l’obtention, au cours de l’exercice 2024, de nombreuses approbations de la part de sociétés de classifications dans les domaines des méthaniers, des carburants alternatifs et du transport d’hydrogène liquide. En 2024, GTT a déposé 62 brevets.

Sur le plan financier, le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 est en forte progression, en hausse de 50% par rapport à 2023, porté par l’augmentation progressive du nombre de méthaniers en construction. L’EBITDA 2024 s’élève à 388 millions d’euros, en hausse de 65%, reflétant la croissance importante du chiffre d’affaires dans les activités principales ainsi qu’une bonne maîtrise des coûts.

GTT bénéficie d’une visibilité élevée sur son activité principale au cours des prochaines années, avec un carnet de commandes s’élevant à près de deux milliards d’euros. Concernant nos perspectives pour l’année en cours, compte tenu de l’étalement du carnet de commandes, nous estimons que le chiffre d’affaires consolidé 2025 devrait se situer dans une fourchette de 750 à 800 millions d’euros, l’EBITDA consolidé dans une fourchette de 490 à 540 millions d’euros, et nous maintenons notre engagement à distribuer, au titre de l’exercice 2025, un minimum de 80 % du résultat net1 du Groupe. »





Evolution des activités du Groupe au cours de l’exercice 2024

- Méthaniers : poursuite de la dynamique de commandes

Au cours de l’exercice 2024, GTT a enregistré 72 commandes de méthaniers, dont 18 méthaniers de très grande capacité (271 000 m3). La livraison de l’ensemble de ces navires est prévue entre 2026 et 2031. Sur la période, GTT a également reçu deux commandes de FSRU2 et une commande de FLNG3.

A noter que, depuis le début de l’année 2025, GTT a reçu sept commandes de méthaniers, dont six de très grande capacité.

- Ethaniers : une position de pionnier

Au cours de l’exercice 2024, GTT a reçu 12 commandes relatives à des éthaniers de grande capacité (dont huit de très grande capacité, soit 150 000 m3, constituant une première mondiale), dont la livraison interviendra en 2026 et 2027.

A noter que depuis le début de l’année 2025, GTT a reçu trois commandes d’éthaniers de grande capacité.

- GNL carburant : reprise de l’activité dans un contexte de concurrence accrue

En 2024, GTT a reçu une commande de la part du chantier naval HD KSOE pour concevoir les réservoirs cryogéniques de 12 porte-conteneurs de très grande capacité propulsés au GNL, pour le compte de CMA CGM. La livraison de ces porte-conteneurs est prévue entre le deuxième trimestre 2027 et le deuxième trimestre 2028.

Au troisième trimestre 2024, GTT a reçu une nouvelle commande du groupe Ibaizabal pour un navire de soutage GNL d’une capacité de 18 600 m3, destiné à être affrété par TotalEnergies.

A noter également que le Groupe a reçu en février 2025 une nouvelle commande de 12 porte-conteneurs de très grande capacité propulsés au GNL.

GTT a également reçu une commande pour équiper, en collaboration avec Nikkiso, dix porte-conteneurs propulsés au GNL avec le système de reliquéfaction Recycool™. Développé par GTT, ce système de gestion passive des gaz d'évaporation permet de réduire de manière significative les émissions de CO 2 des navires propulsés au GNL.

- Solutions digitales : très forte croissance de l’activité

Le chiffre d’affaires des solutions digitales affiche une croissance de 85% en 2024 par rapport à l’exercice précédent, à 15,6 M€, avec une marge brute de 48 %. Cette performance a été réalisée grâce à de nouveaux succès commerciaux avec des armateurs de premier plan et à l’acquisition de VPS, une société danoise spécialisée dans le management de la performance des navires, dont l’intégration est réussie.

De nombreux contrats ont été signés avec des sociétés de premier plan. En particulier, la solution de routage météorologique d’Ascenz Marorka a été choisie pour équiper plusieurs navires de la flotte de la compagnie maritime Latsco, la solution « Smart Shipping » pour équiper l’ensemble de la flotte de méthaniers de l’armateur Gazocean, et la plateforme de gestion de performance « Vesper » de VPS pour plusieurs navires de la flotte de Harren Shipping Services.

Par ailleurs, Ascenz Marorka a obtenu la certification d’approbation de type « cyber-sécurité », de la part de la société de classification Bureau Veritas, pour ses solutions digitales.

- Services : bonne performance des études d’avant-projet et de l’assistance aux navires

En 2024, le chiffre d’affaires de l’activité services a progressé de 18,2% par rapport à l’exercice précédent, à 23,3 M€, en raison notamment de la bonne performance des études d’avant-projet et des services d’assistance aux navires en opération. En 2024, le pôle Services a remporté plusieurs contrats-cadres avec des armateurs de premier plan, notamment Jovo, Maran Tankers et ENI pour le Coral Sul FLNG au Mozambique.

- Elogen : premières conclusions de la revue stratégique

Au titre de l’exercice 2024, Elogen a dégagé un chiffre d’affaires de 11,4 M€, en hausse de 12,7% par rapport à 2023, et un EBITDA de - 33,3 M€ (contre - 20 M€ en 2023). Dans un contexte de marché difficile pour l’hydrogène vert, avec de nombreux projets reportés ou annulés et une concurrence accrue, Elogen n’a pas obtenu de commandes significatives au cours de l’exercice.

Dans un communiqué du 10 février 2025, le groupe GTT a annoncé les premières conclusions de la revue stratégique des activités de sa filiale Elogen. Ces conclusions mettent en évidence la nécessité pour le groupe GTT de réorienter le modèle d’affaires d’Elogen en se concentrant sur la R&D pour valoriser ses atouts technologiques.

Ce projet de recentrage des activités d’Elogen implique les mesures suivantes :

- Le lancement d’un projet de réorganisation et d’adaptation des effectifs au sein d’Elogen, susceptible d’entraîner la suppression de 110 postes, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Celui-ci prévoirait, dans un premier temps, une phase de départs volontaires, afin de limiter autant que possible les départs contraints ; - La suspension de la construction de son usine de Vendôme et la mise à l’étude d’options pour l'avenir du site, en concertation avec les autorités locales.

Les mesures nécessaires au recentrage des activités d’Elogen sont soumises à des procédures d’information-consultation des instances représentatives du personnel, qui ont d’ores et déjà démarré.

- Innovation : développement continu de nouvelles technologies

En début d’année 2024, dans le cadre d’un projet de développement commun entre GTT, TotalEnergies, LMG Marin et Bureau Veritas, GTT a reçu deux approbations de principe de la part de Bureau Veritas, l’une pour la conception d'un système de confinement à membranes cryogéniques pour l'hydrogène liquéfié, l’autre pour la conception préliminaire d’un hydrogénier de grande capacité. Ces approbations constituent un premier succès dans la perspective du développement d’une filière de transport d’hydrogène liquide.

Dans le domaine des méthaniers le Groupe a obtenu :

En juin 2024, deux approbations majeures de la part de Bureau Veritas et Lloyd’s Register pour GTT NEXT1, sa technologie de confinement du GNL de dernière génération. Cette solution de pointe combine le meilleur des technologies de GTT, pour offrir des performances optimales et une fiabilité renforcée pour le transport du GNL.

En septembre 2024, lors du salon Gastech, deux approbations de principe de Lloyd’s Register et de Bureau Veritas pour le nouveau concept avant-gardiste de méthanier d’une capacité de 200 000 m³, spécialement conçu pour une vitesse optimisée. En intégrant trois cuves (contre quatre traditionnellement), ce design permet de livrer la même quantité de GNL annuellement, tout en réduisant la consommation de carburant avec une vitesse de croisière réduite. Avec des coûts d'investissement et d'exploitation réduits, cette solution permet aux armateurs de diminuer d’environ 5 % le coût unitaire du transport et de réduire leurs émissions de CO 2 d’environ 20%.

Enfin, concernant les navires propulsés au GNL ou aux carburants alternatifs :

GTT a obtenu trois approbations de principe ouvrant la voie à l’utilisation de l’ammoniac (ABS et Bureau Veritas) et du méthanol (Bureau Veritas) comme carburants alternatifs pour les navires propulsés au GNL équipés du système Mark III. Ces innovations permettent aux armateurs de préparer leurs navires à une conversion future sans modifications structurelles majeures.

GTT a poursuivi ses efforts de développement de nouvelles applications pour répondre aux exigences environnementales et annoncé la mise en œuvre de son concept « 1 barg » en collaboration avec un chantier asiatique sur deux séries de 12 porte-conteneurs propulsés au GNL. Ce concept innovant permettra à ces navires de répondre aux futures réglementations portuaires imposant le raccordement électrique des navires à quai.

Enfin, le groupe GTT a déposé 62 brevets au cours de l’exercice 2024, soit un niveau proche de celui des années précédentes.

- GTT Strategic Ventures : quatre investissements en 2024

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie d’innovation du Groupe, le fonds d’investissement de GTT a réalisé, en 2024, des prises de participation minoritaires dans quatre sociétés :

Energo, l’expert technologique français de la production de molécules de synthèse par procédé de catalyse plasma ;

CryoCollect, une société française d'ingénierie spécialisée dans les technologies de traitement, de liquéfaction et de séparation des gaz tels que le biométhane, le dioxyde de carbone ou l'hydrogène ;

Seaber.io, une entreprise de logiciel finlandaise spécialisée dans la digitalisation des processus de planification et d'affrètement pour le transport maritime en vrac ;

Bluefins, une start-up innovante dans le domaine des systèmes de propulsion des navires.

Au total, GTT Strategic Ventures a réalisé sept investissements minoritaires depuis sa création en 2022.

Performance RSE

En février 2024, GTT a dévoilé sa feuille de route RSE pour la période 2024-2026, définissant des objectifs et des plans d’action alignés sur ses priorités environnementales et sociétales. Cette démarche a permis au Groupe d’accélérer la mise en œuvre de ses ambitions RSE dès 2024. Par ailleurs, le CDP a une nouvelle fois reconnu la qualité de sa stratégie de réduction des émissions de GES en lui attribuant la note « B » au questionnaire Climat, pour la troisième année consécutive. Les résultats de cette feuille de route seront publiés dans le Document d’Enregistrement Universel à paraître fin avril 2025.





Carnet de commandes au 31 décembre 2024

Au 1er janvier 2024, le carnet de commandes de GTT, hors GNL carburant, comptait 311 unités. Il a évolué de la façon suivante depuis le 1er janvier :

Livraisons réalisées : 62 méthaniers, 4 réservoirs terrestres ;

Commandes obtenues : 72 méthaniers, 12 éthaniers, 2 FSRU et 1 FLNG

Au 31 décembre 2024, le carnet de commandes, hors GNL carburant, s’établit ainsi à 332 unités, dont :

306 méthaniers ;

16 éthaniers ;

3 FSRU ;

2 FLNG ;

5 réservoirs terrestres.

En ce qui concerne le GNL carburant, avec la livraison de 39 navires et les commandes de 12 porte-conteneurs et d’un navire de soutage GNL, le nombre de navires en commande au 31 décembre 2024 s’élève à 50 unités.

Evolution du chiffre d’affaires consolidé





(en millions d'euros) 2023 2024 Var. Chiffre d'affaires total 427,7 641,4 +50,0 % Nouvelles constructions 389,5 591,1 +51,8 % dont méthaniers / éthaniers 353,4 552,5 +56,4 % dont FSU4 2,4 - na dont FSRU5 - 1,4 na dont FLNG6 - 4,6 na dont réservoirs terrestres 4,1 1,7 -58,8 % dont navires propulsés au GNL 29,5 30,9 +4,6 % Electrolyseurs 10,1 11,4 +12,7 % Digital 8,4 15,6 +85,1 % Services 19,7 23,3 +18,2 %





Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2024 s’élève à 641,4 M€, en hausse de 50,0% par rapport à 2023, bénéficiant de l’augmentation du nombre de méthaniers en construction et, dans une moindre mesure, de la croissance de l’activité digitale.

Le chiffre d’affaires lié aux constructions neuves s’établit à 591,1 M€, en hausse de 51,8% par rapport au chiffre d’affaires de 2023, bénéficiant de l’augmentation du nombre de méthaniers en construction. Les redevances des méthaniers et éthaniers s’élèvent à 552,5 M€ (+56,4%), celles des FSRU à 1,4 M€, celles des FLNG à 4,6 M€ et celles des réservoirs terrestres à 1,7 M€. Les redevances générées par l’activité GNL carburant (30,9 M€, +4,6%) sont stables par rapport à 2023 bénéficiant des nombreuses commandes reçues en 2021 et 2022.

Le chiffre d’affaires de l’activité électrolyseurs d’Elogen s’établit à 11,4 M€ pour l’exercice 2024, contre 10,1 M€ en 2023.

Le chiffre d’affaires de l’activité digitale à 15,6 M€, en croissance de +85,1% sur l’exercice 2024, grâce à de nouveaux succès commerciaux avec des armateurs de premier plan et à l’acquisition de VPS, une société danoise acquise en février 2024.

Le chiffre d’affaires lié aux services, est en hausse de +18,2% pour s’établir à 23,3 M€ pour l’exercice 2024, en raison notamment de la bonne performance des études d’avant-projet et des services d’assistance aux navires en opération.

Analyse du compte de résultat consolidé 2024

(en millions d'euros ; résultat par action en euros) 2023 2024 Var. Chiffre d'affaires 427,7 641,4 +50,0 % Résultat opérationnel avant amortissement sur immobilisations (EBITDA) 234,5 388,1 +65,5 % Marge d’EBITDA (sur chiffre d’affaires, %) 54,8 % 60,5% Résultat opérationnel (EBIT) 223,5 374,3 +67,5 % Marge d’EBIT (sur chiffre d’affaires, %) 52,3% 58,4% Résultat net 201,4 347,8 +72,7 % Marge nette (sur chiffre d’affaires, %) 47,1% 54,2% Résultat net par action7 (en euros) 5,45 9,40

En 2024, le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (EBITDA) a atteint 388,1 M€, en hausse de 65,5 % par rapport à 2023, reflétant la forte croissance du chiffre d’affaires, l’absence de délais significatifs dans les calendriers de construction des navires et une bonne maîtrise des coûts. Les charges externes sont en progression (+19,4 %) par rapport à l’exercice précédent, en lien avec l’augmentation des coûts d’essais, d’études et de sous-traitance. Les charges de personnel progressent (+17,6 %), en raison de la hausse des effectifs au sein des filiales et de l’ajustement des salaires en lien avec l’inflation.

Le résultat opérationnel (EBIT) s’est établi à 374,4 M€ sur l’exercice 2024, soit un taux de marge sur chiffre d’affaires de 58,4%, en forte progression par rapport à l’exercice précédent, lié notamment à la croissance de l’activité.

Le résultat net atteint 347,8 M€ sur l’exercice 2024, en hausse de 72,7% par rapport à l’année précédente.

Autres données financières consolidées 2024





(en millions d'euros) 2023 2024 Var. Dépenses d’investissements

(y compris subventions d’investissement) 44,0 68,5 +55,7 % Dividendes payés 125,6 228,9 +82,2 % Situation de trésorerie 267,5 343,3 +28,3 %





Les dépenses d’investissements du Groupe sont en forte progression, principalement en raison des travaux de réhabilitation de bâtiments au siège social de GTT, de l’acquisition de VPS, ainsi que des prises de participation minoritaires de GTT Strategic Ventures. Le Groupe a, par ailleurs, fait preuve d’une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement (BFR) dans un contexte de forte croissance de l’activité. Au 31 décembre 2024, GTT disposait d’une situation de trésorerie nette positive de 343,3 millions d’euros, en hausse de 28,3% par rapport au 31 décembre 2023.

Dividende au titre de l’exercice 2024

Le Conseil d’Administration, réuni le 20 février 2025, a décidé, après avoir arrêté les comptes, de proposer la distribution d’un dividende de 7,50 euros par action au titre de l’exercice 2024, en hausse de 72 % par rapport à celui de 2023. Payable en numéraire, ce dividende sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 11 juin 2025. Un acompte sur dividende d’un montant de 3,67 euros par action ayant déjà été versé le 12 décembre 2024 (selon la décision du Conseil d’Administration du 25 juillet 2024), le paiement en numéraire du solde du dividende, d’un montant de 3,83 euros par action, interviendra le 19 juin 2025 (détachement du solde du dividende le 17 juin 2025). Ce dividende proposé correspond à un taux de distribution de 80 % du résultat net consolidé.

Par ailleurs, un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2025 devrait être versé en décembre 2025.

Gouvernance

Le Conseil d’administration a annoncé la démission de M. Jean-Baptiste Choimet en tant que Directeur général de GTT en date de 10 février 2025.

Sur proposition de son Comité des nominations et rémunérations, le Conseil d’administration de GTT, réuni le 9 février 2025, a confié, à titre transitoire, les fonctions de Directeur général de GTT à

M. Philippe Berterottière, Président du Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration a initié, immédiatement, un processus de sélection d’un nouveau Directeur général.

Perspectives

A fin décembre 2024, le Groupe dispose d’une très forte visibilité sur son chiffre d’affaires grâce au carnet de commandes de son activité principale. Celui-ci correspond à un chiffre d’affaires futur cumulé qui s’établit au niveau très significatif de 1 902 M€ (675 M€ en 2025, 586 M€ en 2026, 395 M€ en 2027, 247 M€ en 2028 et au-delà).

En l’absence de reports ou annulations significatifs de commandes, GTT annonce ses objectifs pour l’exercice 2025, soit :

un chiffre d’affaires consolidé 2025 compris dans une fourchette de 750 à 800 M€,

un EBITDA consolidé 2025 compris dans une fourchette de 490 à 540 M€,

un objectif de distribution, au titre de l’exercice 2025, d’un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé8.

***





Annexes (états financiers consolidés IFRS)

Annexe 1 : Bilan consolidé

(en milliers d'euros) 31 décembre 2023 31 décembre 2024 Immobilisations incorporelles 23 062 37 336 Goodwill 15 365 18 966 Immobilisations corporelles 41 988 56 466 Participations dans les entreprises mises en équivalence 5 917 10 405 Actifs financiers non courants 3 053 8 236 Impôts différés actifs 8 518 5 157 Actifs non courants 97 903 136 566 Stocks 19 746 29 790 Clients 158 098 186 020 Créance d'impôts exigibles 54 132 82 707 Autres actifs courants 18 848 35 990 Actifs financiers courants 132 390 Trésorerie et équivalents 267 529 343 328 Actifs courants 518 486 678 224 TOTAL DE L'ACTIF 616 389 814 789 En milliers d'euros 31 décembre 2023 31 décembre 2024 Capital 371 371 Primes liées au capital 2 932 6 853 Actions autodétenues (8 911) (7 418) Réserves 140 536 113 826 Résultat net 201 369 347 760 Capitaux propres - part du Groupe 336 297 461 392 Capitaux propres - part revenant aux intérêts non contrôlés 43 75 Capitaux propres d’ensemble 336 340 461 467 Provisions - part non courante 5 968 6 210 Passifs financiers - part non courante 5 962 13 840 Impôts différés passifs 8 1 154 Passifs non courants 11 937 21 204 Provisions - part courante 8 543 4 486 Fournisseurs 32 367 44 558 Avances sur subventions 484 1 479 Dettes d'impôts exigibles 7 279 9 782 Passifs financiers courants 2 382 2 142 Autres passifs courants 217 056 269 671 Passifs courants 268 112 332 118 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 616 389 814 789

Annexe 2 : Compte de résultat consolidé

(en milliers d'euros) 31 décembre 2023 31 décembre 2024 Produits des activités ordinaires (chiffre d'affaires) 427 704 641 387 Autres produits d'exploitation 1 330 2 334 Total Produits d'exploitation 429 034 643 721 Achats consommés (17 764) (28 147) Charges externes (86 186) (102 902) Charges de personnel (95 565) (112 359) Impôts et taxes (3 640) (3 872) Dotations aux amortissements et provisions (4 995) (26 629) Autres produits et charges opérationnels courants 2 643 4 537 Résultat opérationnel courant (EBIT) 223 527 374 349 Marge d'EBIT sur chiffre d'affaires (%) 52,3% 58,4% Autres produits et charges opérationnels non courants 8 850 21 000 Résultat opérationnel courant et non courant 232 377 395 349 Résultat financier 4 256 11 792 Quote-part dans le résultat des entités associées (407) (339) Résultat avant impôt 236 225 406 802 Impôts sur les résultats (34 853) (58 978) Résultat net 201 372 347 824 Résultat net part du Groupe 201 369 347 760 Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 3 63 Résultat net de base par action (en euros) 5,45 9,40 Résultat net dilué par action (en euros) 5,43 9,37 Nombre moyen d'actions en circulation 36 940 976 37 007 502 Nombre d'actions dilué 37 094 967 37 136 514





Annexe 3 : Flux de trésorerie consolidés

(en milliers d'euros) 31 décembre 2023 31 décembre 2024 Résultat de la société 201 372 347 824 Élimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie : Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 407 339 Dotations (Reprises) amortissements, provisions, dépréciations 3 023 14 650 Valeur nette comptables des immobilisations corporelles et incorporelles cédées 1 264 5 Charges (Produits) financiers (4 256) (8 595) Charge (Produit) d'impôt de l'exercice 34 853 58 978 Paiements par remise d'actions 1 980 3 364 Autres produits et charges - 702 Marge brute d'autofinancement 238 645 417 268 Impôt de l'exercice décaissé (51 282) (74 420) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité : - Stocks et en cours (6 144) (10 043) - Créances clients et comptes rattachés (40 162) (27 922) - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8 586 12 191 - Autres actifs et passifs opérationnels 66 514 44 385 Flux net de trésorerie généré par l'activité (Total I) 216 158 361 458 Opérations d'investissement Acquisition d'immobilisations (43 124) (61 698) Subvention d'investissement 699 17 305 Cession d'immobilisations 635 - Prise de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis (4 088) (11 646) Perte de contrôle sur des filiales nettes de la trésorerie et équivalents de trésorerie cédés - - Acquisitions de participations dans les entreprises mises en équivalence - (4 372) Investissements financiers (195) - Cessions d'actifs financiers - - Actions auto détenues 40 (2 524) Variation des autres immobilisations financières 1 985 (5 533) Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (Total II) (44 048) (68 468) Opérations de financement Dividendes versés aux actionnaires (125 640) (228 891) Augmentation de capital - 3 921 Remboursement de dettes financières (1 274) (2 255) Augmentation de dettes financières 5 576 1 073 Intérêts décaissés (199) (454) Intérêts reçus 5 688 9 257 Variation des concours bancaires - - Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (Total III) (115 857) (217 348) Incidence des variations de cours des devises (IV) (1 526) 158 Variation de trésorerie (I+II+III+IV) 54 727 75 800 Trésorerie d'ouverture 212 802 267 529 Trésorerie de clôture 267 529 343 328 Variation de trésorerie 54 727 75 800

Annexe 4 : Estimation de commandes à 10 ans

En unités Estimations commandes (1) Méthaniers Plus de 450 Ethaniers 25-40 FSRU ≤10 FLNG ≤10 Réservoirs terrestres et sous-marins (GBS) 25-30

(1) Période 2025 - 2034. La Société rappelle que le nombre de nouvelles commandes peut faire l’objet de fortes variations d’un trimestre à l’autre, voire d’une année sur l’autre, sans pour autant que soient remis en cause les fondamentaux sur lesquels repose son modèle économique.









