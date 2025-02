Haffner Energy et ATOBA Energy annoncent leur collaboration pour lever les verrous de la chaîne de valeur des SAF et développer le marché

Ce partenariat stratégique permet de conclure des accords d’offtake à long terme, débloquer les financements et accélérer le développement de la production de SAF.

Vitry-le-François, France / Lyon, France (20 février, 2025, 18h00 CEST)

Haffner Energy, l’un des principaux fournisseurs de solutions de conversion de biomasse solide en carburants propres, et ATOBA Energy, un agrégateur de SAF qui s’engage à déverrouiller la chaîne de valeur du carburant d’aviation durable (SAF) en résolvant le dilemme financier entre producteurs et acheteurs finaux, unissent leurs forces pour accélérer le développement de projets de SAF et faciliter leur financement, ont-ils annoncé aujourd’hui.

Haffner Energy, société basée en France, s’appuie sur ses 31 ans d’expérience pour concevoir, fabriquer, fournir, licencier et exploiter des solutions propriétaires de carburants durables, y compris des technologies essentielles pour la production de SAF, en utilisant tous les types de résidus de biomasse humides ou secs, tels que les déchets agricoles et municipaux. La société a déjà annoncé le développement de projets SAF, notamment Paris-Vatry SAF en France, où la production devrait tourner à plein régime d'ici 2030, lorsque la prochaine étape du mandat SAF européen entrera en vigueur. Le partenariat avec l’agrégateur de SAF ATOBA permettra alors d’améliorer considérablement les offtakes de SAF.

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de ce partenariat avec ATOBA, car il va faciliter le financement de nos projets SAF. L’un des défis les plus cruciaux pour obtenir le financement des installations de production de SAF est la capacité d’obtenir des contrats d’offtake qui garantissent l’achat de SAF à un prix stable pendant des périodes supérieures à cinq ans. Le principal avantage d’ATOBA est d’offrir cette garantie tout en réduisant considérablement les risques et les engagements pour les compagnies aériennes clientes. Cela va faciliter et accélérer l’engagement de ces dernières dans l’approvisionnement en SAF. À ce titre, il s’agit d’un modèle gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes et nous sommes extrêmement heureux qu’ATOBA nous ait identifiés comme un acteur stratégique et unique dans l’écosystème SAF », a déclaré Philippe Haffner, co-fondateur et PDG de Haffner Energy.

Le marché des SAF est effectivement confronté à des défis pour se développer au rythme requis par les contraintes environnementales et les mandats réglementaires. Alors que les producteurs ont besoin de contrats de prix stables à long terme pour amortir leurs investissements, les compagnies aériennes cherchent à s’assurer des prix optimaux du marché dans le contexte d’une industrie encore immature avec diverses technologies concurrentes. Ces intérêts divergents freinent actuellement le développement des projets de production de SAF, or le modèle économique unique d’ATOBA apporte la solution.

« Nous sommes ravis de lancer un partenariat d’offtake avec Haffner Energy, une entreprise qui démontre depuis des décennies la qualité et la robustesse de ses solutions technologiques et industrielles de transformation de la biomasse » a indiqué Arnaud Namer, co-fondateur et PDG d’ATOBA Energy, société également basée en France. Il a ajouté : « Haffner Energy joue un rôle clé dans l’exploitation des matières premières de deuxième génération, qui sont essentielles pour les voies de production de SAF Alcohol-to-Jet et Gas Fischer-Tropsch. Chez ATOBA, nous sommes convaincus qu’une variété de technologies et de voies sont nécessaires pour atteindre nos objectifs de décarbonation de l’aviation, car la meilleure voie de production et la meilleure matière première dépendent des caractéristiques régionales spécifiques. La présence de Haffner Energy dans notre portefeuille de producteurs de SAF est une brique essentielle dans notre stratégie d’agrégation, renforçant notre capacité à fournir des solutions SAF diversifiées, fiables et évolutives sur le marché. »

ATOBA lève de manière unique les verrous financiers du SAF grâce à une gestion optimisée des portefeuilles d’achat et de vente du SAF en amont et en aval. En sécurisant et en conjuguant des volumes auprès de producteurs et de technologies diversifiés comme Haffner Energy, ATOBA atténue les risques technologiques et tarifaires associés aux différentes filières de production de SAF. Une approche qui accélère et facilite la signature de contrats d’achats à long terme (offtake), incontournables pour l’industrialisation du secteur, entre compagnies aériennes, distributeurs de kérosène, producteurs de SAF et institutions financières.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Avec plus de 40 projets de cogénération réalisés (600 MW installés) sur trois continents, elle est forte de 31 ans d’expérience dans la conversion de la biomasse en énergie. Elle a développé des technologies innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l’hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L’entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique, de biochar et/ou de biocarbone. Pour plus d'informations : www.haffner-energy.com

À propos de ATOBA Energy

ATOBA est un agrégateur de carburants d’aviation durables (SAF) dont l’objectif est d’accélérer la transition énergétique de l’industrie aéronautique en résolvant le dilemme financier entre compagnies aériennes et producteurs. ATOBA fournit des contrats de SAF à long terme aux compagnies aériennes et aux revendeurs de kérosène à des indices de prix SAF optimisés sur le marché. L’entreprise apporte une sécurité et une compétitivité élevées à la chaîne d’approvisionnement du SAF pour ses partenaires aériens, grâce à des offtakes auprès de producteurs et de technologies diversifiés, ainsi qu’à une expertise sectorielle de premier ordre. Dans le même temps, la stratégie d’agrégation d’ATOBA permet à l’industrie du SAF de se développer en fournissant aux producteurs des accords d’offtake à long terme qui soutiennent leurs décisions finales d’investissement pour leurs usines de production de SAF. Pour plus d’informations : www.atoba.energy

