Tonner Drones répond aux questions des actionnaires

Schiltigheim, le 21 février 2025, 08h00, Tonner Drones (la « Société ») publie aujourd'hui les réponses aux questions reçues de la part des actionnaires au cours de la période écoulée.

Tonner Drones répond aux souhaits des actionnaires en matière de bonne information. C'est important, notamment parce que de nombreux changements ont eu lieu au cours des deux dernières années. L'entreprise espère pouvoir mieux clarifier l'état et l'avenir de l'entreprise à chaque publication. Cette FAQ fait suite à la lettre aux actionnaires que le CEO a écrite le 10-10-20241.

Tonner Drones est-elle toujours une entreprise de drones ?



Oui, actuellement, l'activité principale de Tonner Drones est toujours le développement de drones, avec un focus particulier sur le Countbot.

Delta Drone, l'ancienne société, a dépensé beaucoup d'argent dans le passé. Aujourd’hui, Tonner Drones a décidé de réduire les coûts et de se concentrer exclusivement sur des projets viables qui pourraient contribuer rapidement à la rentabilité.

Le secteur des entrepôts, marché de plusieurs milliards d’euros, est en plein essor, et la tendance est à l'automatisation et à la robotisation. Nous nous concentrons donc principalement sur notre solution Countbot qui est la plus avancée et la plus proche des phases de production et de commercialisation. Par ailleurs, nous en avons encore en stock et pourrions en livrer rapidement, ce qui contribuerait au renforcement de notre trésorerie. Nous sommes confiants et enthousiastes quant à l’avenir car le Countbot suscite un vif intérêt auprès des clients et prospects. Dès qu’une commande sera signée, nous ne manquerons pas d’en informer le marché.

Enfin, nos brevets pour « Inhibitor » sont précieux. Tonner Drones continuera à rechercher des partenaires prêts à développer le produit, qui possède une technique spécialisée pour stabiliser le recul des drones.

Vous avez considérablement réduit les coûts. Par exemple, le siège social de Tonner Drones n'est qu'une adresse administrative. Comment pouvez-vous continuer à générer des revenus et à développer l'entreprise ?

Nous avons effectivement communiqué sur notre volonté de ne pas dépasser 20 000 € de coûts opérationnels mensuels, ce qui était essentiel dans la situation de l'entreprise, et le minimum absolu pour une société cotée en bourse. Nous disposons désormais d’une situation saine et idéale pour nous développer à nouveau. L'entreprise n'est plus en difficulté et, grâce aux faibles coûts, nous sommes en mesure d’attendre les bonnes opportunités.

Pour le Countbot, nous travaillons en étroite collaboration avec le fondateur du projet, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est déterminé à en faire un succès. Nous dépensons un peu d'argent pour ce projet, mais grâce à cette collaboration, nous pouvons également générer de la trésorerie en vendant les solutions encore en stock. Si nous commençons à vendre la solution Countbot, le projet deviendra immédiatement rentable.



Les actionnaires doivent comprendre que les dirigeants de Tonner Drones ont toujours été des entrepreneurs et des investisseurs prospères, habitués à gagner de l'argent pour leurs propres entreprises, pas à en perdre ou à le dépenser pour des projets sans valeur.



Le CEO et Président du conseil d'administration a investi significativement dans Tonner Drones depuis juin 2023, et dirige l'entreprise comme il l’a toujours fait avec ses propres sociétés. Van den Ouden est désormais l’actionnaire majoritaire et est parfaitement aligné avec les intérêts de l’ensemble des actionnaires. Il fera tout le nécessaire pour assurer le succès de Tonner Drones.

Tonner Drones a communiqué sur une nouvelle stratégie d’investissements et de conseil. Qu’entendez-vous par là et en quoi diffère-t -elle de la stratégie d’investissement que Delta Drone connaissait déjà ?



Il est vrai que Tonner Drones, anciennement connu sous le nom de Delta Drone, avait déjà une stratégie d'investissement. Il existe quelques différences.

1 ) La direction actuelle est très expérimentée en matière de décisions d'investissement. Leurs carrières en dépendaient et en dépendent encore. Le CEO a investi massivement dans le projet et ne prendra aucun risque avec de mauvaises décisions d'investissement. Ce qui constitue une grande différence avec le passé car Il y avait moins d'expertise et seul l'argent des actionnaires était dépensé, avec “Equity-Line”-financement.

2) Un changement important est aussi l'accent mis sur les sociétés cotées en bourse. Un investissement dans une société cotée est plus liquide qu’un investissement dans une société privée, ce qui réduit considérablement le risque.

Les investissements réalisés dans le passé, l'ont été dans d'autres sociétés de drones, dont la plupart étaient des sociétés privées. La direction actuelle a décidé de déprécier la valeur de ces sociétés car la valeur d'une société privée est difficile à évaluer. Cependant, même si ces sociétés ne sont plus très valorisées au bilan, Tonner Drones a toujours l'espoir de générer de la valeur et des flux de trésorerie grâce à elles. Les investissements dans Donnecle, Elistair et Diodon sont désormais des valeurs cachées. L'espoir est que la valeur puisse surprendre positivement.



Les actionnaires ont approuvé la résolution d’élargir le mandat de ces investissements. Les personnes qui dirigent actuellement l'entreprise sont des investisseurs à succès avec des années d'expérience sur les marchés financiers.

Ils ont toujours fait des investissements eux-mêmes. La direction de Tonner Drones est convaincue qu'elle réussira beaucoup plus avec cette stratégie que Delta Drone dans le passé. Les nouveaux investissements doivent offrir des rendements intéressants contre des risques faibles. Les investissements ne seront très probablement effectués que dans d'autres sociétés cotées, tandis que la liquidité de ces investissements réduira considérablement le risque.



En plus de ces investissements, la direction de Tonner Drones propose des services de conseil à d'autres sociétés cotées. Cela s'est déjà traduit par une première commande en novembre 2024, qui a donné lieu à une facture de 61 000 € qui a été payée début janvier. Même si 61 000 € ne représentent pas une somme énorme, avec les coûts opérationnels réduits, cela aidera l'entreprise à aller de l'avant.

Les revenus de l'activité de conseil et de la stratégie d'investissement peuvent aider l'entreprise à couvrir ses coûts d’exploitation.

Quel est le principal changement dans la Société depuis le changement de direction ?

Il y a eu beaucoup de changements. Mais le principal changement est la mentalité. La direction actuelle est déterminée à créer de la valeur pour les actionnaires et à arrêter de gaspiller de l'argent. Ils se sentent investis d'une grande responsabilité à l'égard des actionnaires et veulent construire une histoire couronnée de succès sur le marché boursier. Dans de nombreux cas, en bourse, la direction fait passer ses propres intérêts en premier, avec pour exemple, de très généreux salaires. La politique actuelle de Tonner Drones est à l’opposé. Le CEO ne recevra aucune rémunération en 2025. La rémunération totale des 2 autres membres du conseil d'administration a été fixée à un maximum de 24 000 € pour chacun d'entre eux. La philosophie de l'entreprise est que les performances doivent d'abord être réalisées. Tonner Drones veut montrer l'exemple et donner une chance à l'industrie financière française. L'enrichissement personnel et les excès financiers doivent cesser.

Le CEO et président du conseil d'administration a acheté 8 % des actions en circulation sur le marché. Quelles sont ses intentions ?



DM van den Ouden a investi de manière significative depuis juin 2023. Initialement principalement endetté, il a estimé qu'il devait devenir l'actionnaire de référence de la société. Cela permet à la société d'être gérée convenablement. Il souhaitait également aligner davantage ses intérêts avec ceux des autres actionnaires. Van den Ouden a toujours été un investisseur et un actionnaire de sa propre société et d'autres sociétés cotées en bourse. En devenant le principal actionnaire de Tonner Drones, il exprime sa confiance dans sa propre politique et « joint le geste à la parole ».

TD a communiqué sur les partenariats et les candidats au RTO, notamment au vu des pertes reportées de plus de 50 M€ qui peuvent être activées. Y a-t-il un intérêt ?



Tonner Drones a et a eu de multiples conversations avec des parties intéressées, tant dans le secteur des drones que dans d’autres secteurs.

Nous sélectionnons actuellement la bonne partie avec laquelle poursuivre les discussions pendant une période d’exclusivité. Il doit être très clair qu'un investissement, un partenariat ou un RTO doit apporter de la valeur aux actionnaires actuels.

DM van den Ouden est le CEO, l’actionnaire majoritaire et le principal propriétaire de la dette de la société. Il n'acceptera qu'un accord qui profitera aux actionnaires de TonnerDrones. Cela signifie qu'un partenaire doit être correctement valorisé, bien financé, et créer de la valeur pour les actionnaires de Tonner Drones.

Bien que la direction croie fermement en sa propre stratégie à long terme, une transaction importante avec un partenaire ou un candidat RTO peut créer une grande valeur à court terme. Par exemple, lorsqu’un accord peut être conclu avec une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires de plusieurs millions de dollars, la nature de l’entité TonnerDrones changera immédiatement.

Lorsqu'un accord ou une décision importante devra être prise, l'approbation des actionnaires sera demandée.

Tonner Drones est désormais dans une excellente position, car elle mise sur plusieurs chevaux pour un avenir prometteur.

Au vu de l'historique de Delta Drone, quelle est la situation actuelle de l'entreprise ?



Au cours de l'année 2024, le nouveau CEO et Président du conseil d'administration a pu de plus en plus marquer de son empreinte, la politique de l'entreprise, rétablissant ainsi la confiance entre les partenaires. La direction doit encore résoudre certains problèmes du passé, ce qui entraîne parfois des coûts inattendus, mais ponctuels, qui ne peuvent nuire à l’avenir de Tonner Drones.

Le bilan contient encore des montants pour des litiges passés, survenus avant que la direction actuelle ne soit aux commandes. TD s'attend à ce que ces provisions soient suffisantes pour couvrir ces cas. Au fur et à mesure que le temps passe depuis le « changement de contrôle », la probabilité que des problèmes majeurs du passé refassent surface diminue.

Tonner Drones comprend que les actionnaires souhaitent avancer plus rapidement. Mais l'entreprise a besoin de temps pour instaurer la confiance, afin de pouvoir construire sur des bases stables.

Comme les coûts ont été considérablement réduits, l'entreprise a le temps de construire. D'autant plus que Tonner Drones bénéficie du soutien total de son CEO et Président du conseil d'administration et de ses actionnaires qui sont prêts à continuer d'investir dans l'avenir de l'entreprise.

Tonner Drones se concentre maintenant sur la vente du premier Countbot. Il n'est pas encore possible d'en être certain, mais ce produit peut changer la donne pour l'entreprise. En même temps, si l'intérêt suscité par la solution ne débouche pas sur des commandes, la stratégie pour ce produit sera reconsidérée.

Tonner Drones souhaite générer des liquidités en vendant des actifs. En particulier ses participations dans des sociétés privées françaises de drones. Comme ces sociétés sont inscrites au bilan pour de faibles montants, cela peut contribuer positivement au cash-flow et aux résultats. Les fonds ainsi générés peuvent être réinvestis dans le projet Countbot ou dans de nouveaux investissements.

Enfin, les discussions avec les parties intéressées par la cotation en bourse sont très intéressantes. Cette stratégie peut créer le plus de valeur pour les actionnaires à court terme. Il appartient à la direction de faire le bon choix. Dès que ces discussions seront plus concrètes, Tonner Drones publiera un communiqué de presse.

Quelle est votre vision concernant les instruments à prix variable et la dilution?

On peut dire que le projet Tonner Drones est une question d’honneur. Le CEO a toujours été un investisseur et se bat depuis des années contre le “Equity-Lines”-financement. Aujourd’hui, c’est un défi majeur de diriger l’une des entreprises ayant le plus eu recours au financement Equity-Line. Nous voulons montrer que nous pouvons faire les choses différemment et mieux. La direction a montré qu’elle pouvait sauver l’entreprise de la faillite et en même temps arrêter tous les “Equity-Line”. Tonner Drones est convaincu que cela restaurera la confiance dans l’entreprise et qu’elle pourra servir d’exemple pour d’autres entreprises en France.

Tonner Drones n'a pas l'intention de diluer ses actionnaires. TonnerDrones a attribué des BSA à tous les actionnaires, et et ceux-ci ont donc la possibilité de financer eux-mêmes la société et d'en accélérer le développement. Cette action est une mesure de force et non de faiblesse.

Ce BSA est coté sur Euronext Paris: ISIN FR001400RIB4 / TDBS. Les principales caractéristiques sont les suivantes : pour 3 BSA, 2 actions nouvelles peuvent être achetées contre 0,0125 € jusqu'en août 2027.

Quel est, selon vous, le principal risque pour les actionnaires ? Fondamentalement et en ce qui concerne le cours de l'action.



En termes de sentiment et de facteurs techniques concernant le cours de l'action, il est toujours difficile de se prononcer. Alors que Tonner Drones est cotée en bourse, le sentiment général peut influencer négativement le cours de l'action. Il est également difficile de prédire si les investisseurs se tourneront vers l'avenir ou s'ils continueront à juger l'entreprise en fonction de son passé. TD doit publier ses résultats annuels et, compte tenu des problèmes encore rencontrés en 2024, personne ne peut s'étonner que les résultats ne soient pas encore très bons. Même si les résultats seront bien meilleurs qu'en 2023, Tonner Drones est dans une situation de retournement. En général, lorsque le sentiment sur les marchés est plus négatif, les gens ont tendance à être moins disposés à investir dans de telles entreprises.

En raison de l’encours de la dette, un actionnaire de Tonner Drones est exposé à l'effet de levier. Lorsque les résultats seront positifs, il est probable que le cours de l'action réagisse très bien. En revanche, lorsque les résultats sont moins bons, les actionnaires sont plus exposés.

Ces derniers mois, la situation s'est beaucoup apaisée mais il faut du temps pour tirer un trait sur le passé. Dans nos comptes annuels, il y a un poste de litige pour des affaires du passé. L'évolution de ces affaires n'est pas encore claire. Bien que les éventuels revers du passé soient désagréables, la direction est convaincue que les affaires du passé n'auront pas d'impact durable sur les activités futures de l'entreprise.

Le marché est toujours sceptique, quel est votre sentiment à ce sujet ?



Au vu de l'histoire de l'entreprise, nous ne pouvons pas reprocher aux gens de penser ainsi. La direction ne peut changer cela qu'en obtenant de bons résultats, en exécutant ses promesses et en étant transparente dans tout ce qu'elle fait.

Nous remarquons déjà que le sentiment a changé parmi nos partenaires, et nous sommes convaincus que nous serons en mesure de faire de même avec les investisseurs.

Certains résultats ont déjà été obtenus, mais il n'est pas étonnant que davantage de temps et de résultats soient nécessaires avant que la confiance dans l'entreprise ne revienne.

Heureusement, personne n'est obligé d'investir dans Tonner Drones, chacun doit prendre ses propres décisions d'investissement. Le bon côté des choses, c'est que plus il y a de personnes sceptiques, moins il y a de personnes qui possèdent encore des actions. Cela réduit le risque des actionnaires actuels et augmente le potentiel, car il y a un groupe plus important d'acheteurs potentiels qui restent en marge. Le CEO mise en grande partie sur lui-même, c'est aux investisseurs de choisir de le suivre ou non.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs. La stratégie de Tonner Drones consiste à augmenter la valeur de ses participations dans ces sociétés grâce à une gestion active des actifs. Une vente pour générer du cash-flow est également une possibilité. Des revenus supplémentaires peuvent être générés par les redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n'envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France.

En cas de doute, le texte anglais du communiqué fera foi.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d'informations sur www.tonnerdrones.com : / contact@tonnerdrones.com

Concernant les mérites de toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement. Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement de la part de Tonner Drones (ou de toute autre personne) concernant la valeur actuelle ou future des activités de TonnerDrones, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif de TonnerDrones.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations et des services futurs et le développement de produits, ainsi que des déclarations concernant des performances ou des événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant TonnerDrones et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les dépenses d'investissement et les acquisitions futures, les développements relatifs aux passifs éventuels, les changements dans les conditions économiques mondiales ou les principaux marchés de TonnerDrones, les conditions concurrentielles du marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces événements est incertaine ; leur issue pourrait s'avérer différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter de manière significative les résultats escomptés. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, TonnerDrones ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prévisionnelles en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs.







1 https://tonnerdrones.com/wp-content/uploads/2024/10/FR_Shareholder-letter_PR.pdf





