21st February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 20th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,320 Lowest price per share (pence): 666.00 Highest price per share (pence): 675.00 Weighted average price per day (pence): 671.4793

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,134,131 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,134,131 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 671.4793 11,320 666.00 675.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 20 February 2025 08:05:29 67 673.00 XLON 00323954296TRLO1 20 February 2025 08:05:29 55 673.00 XLON 00323954297TRLO1 20 February 2025 08:06:48 122 671.00 XLON 00323955632TRLO1 20 February 2025 08:41:12 242 673.00 XLON 00323987309TRLO1 20 February 2025 08:41:12 270 673.00 XLON 00323987310TRLO1 20 February 2025 08:41:12 74 673.00 XLON 00323987311TRLO1 20 February 2025 08:41:12 74 673.00 XLON 00323987312TRLO1 20 February 2025 08:52:31 248 673.00 XLON 00323998913TRLO1 20 February 2025 09:29:55 258 673.00 XLON 00324031533TRLO1 20 February 2025 09:30:17 100 673.00 XLON 00324031970TRLO1 20 February 2025 09:30:17 65 673.00 XLON 00324031971TRLO1 20 February 2025 09:30:17 54 673.00 XLON 00324031972TRLO1 20 February 2025 09:30:17 56 673.00 XLON 00324031973TRLO1 20 February 2025 09:30:17 48 672.00 XLON 00324031974TRLO1 20 February 2025 09:30:26 108 672.00 XLON 00324032177TRLO1 20 February 2025 09:30:26 23 672.00 XLON 00324032178TRLO1 20 February 2025 09:30:26 60 672.00 XLON 00324032179TRLO1 20 February 2025 09:30:26 48 672.00 XLON 00324032180TRLO1 20 February 2025 09:38:24 13 671.00 XLON 00324038523TRLO1 20 February 2025 09:38:24 114 671.00 XLON 00324038524TRLO1 20 February 2025 09:38:24 94 671.00 XLON 00324038525TRLO1 20 February 2025 09:38:24 33 671.00 XLON 00324038526TRLO1 20 February 2025 09:38:32 190 671.00 XLON 00324038652TRLO1 20 February 2025 09:38:32 49 671.00 XLON 00324038653TRLO1 20 February 2025 09:38:58 127 670.00 XLON 00324038979TRLO1 20 February 2025 10:04:05 130 670.00 XLON 00324055059TRLO1 20 February 2025 10:09:08 259 671.00 XLON 00324055354TRLO1 20 February 2025 10:21:29 121 670.00 XLON 00324055772TRLO1 20 February 2025 10:30:10 93 671.00 XLON 00324056054TRLO1 20 February 2025 10:42:07 57 671.00 XLON 00324056457TRLO1 20 February 2025 10:58:16 120 671.00 XLON 00324057209TRLO1 20 February 2025 11:06:07 164 672.00 XLON 00324057464TRLO1 20 February 2025 11:06:19 13 673.00 XLON 00324057465TRLO1 20 February 2025 11:13:31 615 674.00 XLON 00324057644TRLO1 20 February 2025 11:19:34 129 673.00 XLON 00324057864TRLO1 20 February 2025 11:20:06 128 672.00 XLON 00324057878TRLO1 20 February 2025 11:31:48 120 672.00 XLON 00324058532TRLO1 20 February 2025 11:40:05 127 670.00 XLON 00324059150TRLO1 20 February 2025 11:40:05 11 670.00 XLON 00324059151TRLO1 20 February 2025 11:40:05 115 670.00 XLON 00324059152TRLO1 20 February 2025 12:02:04 120 670.00 XLON 00324059990TRLO1 20 February 2025 12:02:05 126 669.00 XLON 00324059991TRLO1 20 February 2025 12:24:11 100 670.00 XLON 00324060949TRLO1 20 February 2025 12:24:13 38 670.00 XLON 00324060950TRLO1 20 February 2025 12:24:13 83 670.00 XLON 00324060951TRLO1 20 February 2025 12:26:27 125 669.00 XLON 00324061026TRLO1 20 February 2025 12:26:27 122 668.00 XLON 00324061027TRLO1 20 February 2025 12:27:40 122 668.00 XLON 00324061077TRLO1 20 February 2025 12:34:33 126 670.00 XLON 00324061271TRLO1 20 February 2025 12:35:07 131 670.00 XLON 00324061292TRLO1 20 February 2025 12:43:49 65 672.00 XLON 00324061613TRLO1 20 February 2025 12:46:06 57 671.00 XLON 00324061682TRLO1 20 February 2025 12:46:06 65 671.00 XLON 00324061683TRLO1 20 February 2025 12:53:51 1 672.00 XLON 00324061927TRLO1 20 February 2025 12:59:26 86 671.00 XLON 00324062106TRLO1 20 February 2025 13:14:26 86 670.00 XLON 00324062708TRLO1 20 February 2025 13:14:26 36 670.00 XLON 00324062709TRLO1 20 February 2025 13:17:02 129 671.00 XLON 00324062792TRLO1 20 February 2025 13:38:14 5 673.00 XLON 00324063768TRLO1 20 February 2025 13:38:14 100 673.00 XLON 00324063769TRLO1 20 February 2025 13:49:50 130 672.00 XLON 00324064301TRLO1 20 February 2025 13:55:23 120 671.00 XLON 00324064592TRLO1 20 February 2025 13:55:23 188 671.00 XLON 00324064593TRLO1 20 February 2025 13:55:23 90 671.00 XLON 00324064594TRLO1 20 February 2025 14:37:36 179 673.00 XLON 00324067447TRLO1 20 February 2025 14:37:36 76 673.00 XLON 00324067448TRLO1 20 February 2025 14:37:45 246 673.00 XLON 00324067463TRLO1 20 February 2025 15:02:32 108 675.00 XLON 00324070428TRLO1 20 February 2025 15:02:32 142 675.00 XLON 00324070429TRLO1 20 February 2025 15:02:32 54 675.00 XLON 00324070430TRLO1 20 February 2025 15:02:32 100 675.00 XLON 00324070431TRLO1 20 February 2025 15:02:32 109 675.00 XLON 00324070432TRLO1 20 February 2025 15:02:32 109 675.00 XLON 00324070433TRLO1 20 February 2025 15:02:32 158 675.00 XLON 00324070434TRLO1 20 February 2025 15:02:32 109 675.00 XLON 00324070435TRLO1 20 February 2025 15:02:32 109 675.00 XLON 00324070436TRLO1 20 February 2025 15:02:32 58 675.00 XLON 00324070437TRLO1 20 February 2025 15:02:55 109 675.00 XLON 00324070472TRLO1 20 February 2025 15:02:55 23 675.00 XLON 00324070473TRLO1 20 February 2025 15:03:16 127 675.00 XLON 00324070493TRLO1 20 February 2025 15:03:53 85 675.00 XLON 00324070515TRLO1 20 February 2025 15:03:53 42 675.00 XLON 00324070516TRLO1 20 February 2025 15:09:58 127 674.00 XLON 00324070870TRLO1 20 February 2025 15:09:58 100 674.00 XLON 00324070871TRLO1 20 February 2025 15:09:58 27 674.00 XLON 00324070872TRLO1 20 February 2025 15:09:59 246 673.00 XLON 00324070873TRLO1 20 February 2025 15:09:59 120 672.00 XLON 00324070874TRLO1 20 February 2025 15:10:09 120 671.00 XLON 00324070901TRLO1 20 February 2025 15:15:06 51 669.00 XLON 00324071234TRLO1 20 February 2025 15:15:06 70 669.00 XLON 00324071235TRLO1 20 February 2025 15:15:06 20 669.00 XLON 00324071236TRLO1 20 February 2025 15:15:06 101 669.00 XLON 00324071237TRLO1 20 February 2025 15:15:17 120 668.00 XLON 00324071249TRLO1 20 February 2025 15:28:26 124 667.00 XLON 00324072045TRLO1 20 February 2025 15:32:46 50 668.00 XLON 00324072455TRLO1 20 February 2025 15:32:46 75 668.00 XLON 00324072456TRLO1 20 February 2025 15:33:30 61 667.00 XLON 00324072484TRLO1 20 February 2025 15:33:30 66 667.00 XLON 00324072485TRLO1 20 February 2025 15:40:07 49 666.00 XLON 00324072938TRLO1 20 February 2025 15:47:47 74 666.00 XLON 00324073396TRLO1 20 February 2025 15:48:28 49 666.00 XLON 00324073460TRLO1 20 February 2025 15:48:28 74 666.00 XLON 00324073461TRLO1 20 February 2025 16:00:07 104 666.00 XLON 00324074242TRLO1 20 February 2025 16:00:16 16 666.00 XLON 00324074283TRLO1 20 February 2025 16:00:16 119 666.00 XLON 00324074284TRLO1 20 February 2025 16:00:16 119 666.00 XLON 00324074285TRLO1 20 February 2025 16:00:16 119 666.00 XLON 00324074286TRLO1 20 February 2025 16:01:48 20 666.00 XLON 00324074362TRLO1 20 February 2025 16:03:28 81 666.00 XLON 00324074460TRLO1 20 February 2025 16:05:08 30 666.00 XLON 00324074543TRLO1

