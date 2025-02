EDF : Résultats annuels 2024 Excellente performance opérationnelle dans un contexte de baisse des prix de marché Première connexion au réseau de Flamanville 3 Stabilisation de la dette financière nette Stratégie "Ambititions 2035"

Résultats annuels 2024

Excellente performance opérationnelle

dans un contexte de baisse des prix de marché

Première connexion au réseau de Flamanville 3

Stabilisation de la dette financière nette

Déploiement de la stratégie « Ambitions 2035 »

Succès des offres commerciales

Performance 2024 soutenue par la forte hausse de la production nucléaire et hydraulique



Production : 520 TWh (dont production nucléaire en France : + 41,3 TWh et production hydraulique : + 12,7 TWh)

Chiffre d’affaires : 118,7 Mds€

EBITDA : 36,5 Mds€

EBIT : 18,3 Mds€

Résultat net part du Groupe : 11,4 Mds€

Endettement Financier Net : 54,3 Mds€ - Ratio EFN / EBITDA : 1,49x

Dette Economique Ajustée : 87,6 Mds€ - Ratio DEA / EBITDA ajusté : 2,73x















Chiffre d’affaires Le chiffre d’affaires s’établit à 118,7 Mds€, en recul de 15,7 % en variation organique par rapport à 2023 dans un contexte de baisse des prix dans les pays où le Groupe opère.









EBITDA L’EBITDA s’élève à 36,5 Mds€ en 2024. La très bonne performance opérationnelle se traduit par une forte hausse de la production nucléaire en France et de la production hydraulique en Europe. Les activités régulées et les renouvelables sont également en croissance. Néanmoins, l’EBITDA est en recul de 3,4 Mds€ dans un contexte de baisse des prix de marché.









Résultat financier Le résultat financier est une charge de 0,9 Md€, en nette amélioration de 2,4 Mds€ par rapport à 2023 en raison de :



la bonne performance du portefeuille des actifs dédiés avec un rendement de 10,8 % (versus 10,2 % en 2023), permise par l’évolution favorable des marchés financiers, et en particulier des marchés actions, contribuant à l’amélioration des autres produits et charges financières de 1,9 Md€ (avec un impact cash limité) ;

la baisse de la charge de désactualisation de 0,8 Md€, principalement liée à la hausse de 0,10 % du taux réel d’actualisation des provisions nucléaires en France en 2024. Il était resté stable en 2023 (sans impact cash) ;

la gestion active de la dette, dans un contexte de taux d’intérêt élevés a permis de stabiliser le coût de l’endettement financier brut. Le résultat financier courant s’établit à -3,7 Mds€, en amélioration de 1,9 Md€. Il est retraité des éléments non récurrents, dont en particulier la variation de juste valeur du portefeuille d’actifs dédiés.







Résultat net





Le résultat net courant s’élève à 15,2 Mds€. La baisse de 3,2 Mds€ reflète notamment le recul de l’EBITDA et la hausse de la charge d’impôt limitée par une amélioration du résultat financier.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 11,4 Mds€, en progression de 1,4 Md€. Malgré le recul du résultat net courant, la hausse s’explique notamment par les éléments après impôt suivants :

une dépréciation de la valeur du projet Hinkley Point C pour 0,8 Md€ en 2024, en lien notamment avec la révision du taux d’inflation. En 2023, la valeur du projet et du Goodwill d’EDF Energy avaient fait l’objet d’une dépréciation de 7,9 Mds€ après l’annonce du délai et des coûts supplémentaires faite en janvier 2024.

une dépréciation du projet éolien en mer Atlantic Shores aux Etats-Unis pour 0,9 Md€ et du prêt d’actionnaire du projet éolien Neart na Gaoithe au Royaume-Uni pour 0,3 Md€ ;

la nouvelle estimation des coûts prévisionnels suite à la révision du scénario d’entreposage des combustibles usés en France pour 2,4 Mds€ et une réévaluation du coût du projet d’entreposage Cigéo pour 0,6 Md€ ;





Cash-flow





Le cash-flow s’établit à 3,9 Mds€ versus 9,6 Mds€ en 2023. Il s’explique par un EBITDA cash de 35,0 Mds€ dû à la très bonne performance opérationnelle malgré des prix de marché moins élevés qu’en 2023.

Le besoin en fonds de roulement augmente de 1,5 Md€, dont :

2,8 Mds€ liés essentiellement aux charges du bouclier tarifaire de janvier 2024 en CSPE qui ont été compensées par l’Etat en 2023,

l’impact de l’activité d’optimisation/trading est très limité (0,2 Md€).

Les investissements nets atteignent 22,4 Mds€, en hausse de 3,3 Mds€ en raison notamment du projet Hinkley Point C et du programme EPR2, ainsi que du développement et du renforcement des réseaux. Le rachat des activités nucléaires de GE Steam Power (Arabelle Solutions) et des 5 % d’Assystem dans le capital de Framatome ont un impact de 0,9 Md€ sur la hausse des investissements.

Endettement financier net (1)





L’endettement financier net atteint 54,3 Mds€, stable par rapport à fin 2023. L’impact favorable du cash-flow positif est compensé par les émissions et remboursements d’hybrides, ainsi que par l’annonce du remboursement de l’obligation hybride émise en janvier 2013 pour un montant nominal de 1,25 Md€ et du remplacement de son equity content par l’augmentation de capital résultant de la conversion des Océane en 2023 (2).

Les émissions obligataires réalisées pour un montant d’environ 6,7 Mds€, la baisse du niveau de la dette court terme et les remboursements anticipés de prêts bancaires permettent un allongement de la maturité de la dette financière à 13 ans à fin 2024 (vs 11 ans à fin 2023) et la maîtrise du coût du financement dans un contexte de taux élevés.

Le Conseil d’administration d’EDF, réuni le 20 février 2025 sous la présidence de Luc Rémont, a arrêté les comptes consolidés clos le 31 décembre 2024. Luc Rémont, Président-Directeur Général d’EDF a déclaré : « En 2024, les excellentes performances opérationnelles et commerciales d’EDF permettent au Groupe de réaliser des résultats financiers solides. Ils illustrent les efforts déployés par l'ensemble des équipes d'EDF pour retrouver de hauts niveaux de production, proposer des offres commerciales sur mesure et des solutions innovantes, tout en répondant aux besoins du système électrique et en accompagnant nos clients dans la conversion de leurs usages vers l’électricité. Cette année, EDF a également engagé une transformation profonde et l’amélioration de son efficacité opérationnelle en déployant son projet d’entreprise « Ambitions 2035 » pour être au rendez-vous de la performance et des investissements nécessaires à la révolution électrique. Nous sommes convaincus que toutes ces actions continueront de porter leurs fruits dans les années à venir, et que 2025 sera une année clé pour accélérer la transition énergétique, avec des mesures concrètes permettant à la fois d'accompagner nos clients et d’accélérer la transformation du secteur. Le déploiement de la production électrique bas carbone doit aller de pair avec une incitation aux transferts d’usages électriques. »

Perspectives 2025

EBITDA attendu en recul dans un contexte de baisse des prix de marché.

Production nucléaire en France, y compris Flamanville 3, estimée à 350-370 TWh en 2025, 2026 et 2027.

Objectifs 2027 (3)

Endettement financier net / EBITDA : ≤ 2,5x

Dette économique ajustée / EBITDA ajusté (4) : ≤ 4x

Performance opérationnelle et faits marquants avec une année 2024 marquée par le démarrage de l’EPR de Flamanville 3

EDF a adopté et déploie sa stratégie Ambitions 2035 autour de 4 piliers :

Accompagner les clients dans la réduction de leur empreinte carbone :

Succès du déploiement de la politique commerciale : signature de 9 lettres d'intention représentant plus de 12 TWh annuels dont un contrat ferme, pour des partenariats industriels de long-terme ( 5 ) , et signature d’environ 6 000 contrats de fourniture d’électricité de moyen terme (environ 22 TWh pour 2028 et 12 TWh pour 2029).

: signature de 9 lettres d'intention représentant plus de 12 TWh annuels dont un contrat ferme, pour des partenariats industriels de long-terme , et signature d’environ 6 000 contrats de fourniture d’électricité de moyen terme (environ 22 TWh pour 2028 et 12 TWh pour 2029). Hausse du portefeuille de clients dans les pays du G4 à 41,5 millions à fin 2024 ( 6 ) .

dans les pays du G4 à 41,5 millions à fin 2024 . En 2024, les émissions de CO 2 évitées atteignent 13,4 Mt.

atteignent 13,4 Mt. Décarbonation des usages : hausse de 18 % des points de charge de véhicules électriques déployés ou gérés dans les pays du G4. La chaudière biomasse installée par Dalkia dans l’usine de Swiss Krono va permettre d’éviter 35 000 tCO 2 fossile par an.

Produire plus d’électricité bas carbone :

Avec plus de 94 % de production décarbonée , EDF a une intensité carbone parmi les plus faibles au monde de 30 gCO 2 / kWh , en baisse de 19 % par rapport à 2023.

, , en baisse de 19 % par rapport à 2023. La performance opérationnelle est excellente, en particulier : La production nucléaire en France en forte hausse de 41,3 TWh à 361,7 TWh. Elle reflète l’optimisation des arrêts de tranche dans le cadre du programme START 2025 et la maîtrise industrielle des contrôles et des chantiers de réparations liés à la corrosion sous contrainte. La production hydraulique en hausse de 12,7 TWh à 55,5 TWh ( 7 ) s’explique par une disponibilité élevée et des conditions hydrauliques exceptionnelles. La hausse de 6,7 % de la production éolienne et solaire à 28,5 TWh est due notamment aux nouvelles capacités installées. Le portefeuille de projets éoliens et solaires atteint 114 GW bruts (avec notamment le gain en décembre d’un projet éolien en mer flottant de 250 MW en Méditerranée).





EDF se mobilise pour assurer la réussite des projets nucléaires :



Flamanville 3 : le réacteur a été connecté au réseau le 21 décembre. Depuis la première réaction nucléaire le 3 septembre 2024, les équipes ont mené un programme d’essais et de contrôles pour monter progressivement le réacteur en puissance. Les phases d’essais et de connexion et déconnexion au réseau électrique vont se poursuivre jusqu’à ce que le réacteur atteigne 100 % de puissance. Le 31 janvier 2025, l’ASNR a donné son accord pour le passage à un niveau de puissance supérieur à 25 %. Hinkley Point C : la cuve du réacteur 1 fournie par Framatome a été installée. EPR2 : la revue de maturité a validé le passage en detailed design des principaux bâtiments de l’îlot nucléaire. Small Modular Reactor : lancement du conceptual design d’un SMR à eau pressurisée par NUWARD, basé sur des technologies éprouvées.







Développer les réseaux pour faire face aux défis de la transition énergétique :

Hausse des raccordements par Enedis ( 8 ) de 21 % pour la puissance installée de recharges de véhicules électriques à 5,1 GW et de 19 % pour les installations d’énergies renouvelables à 5,5 GW en 2024.

par Enedis de 21 % pour la puissance installée de recharges de véhicules électriques à 5,1 GW et de 19 % pour les installations d’énergies renouvelables à 5,5 GW en 2024. Enedis classée « réseau le plus intelligent au monde » pour la 3 ème fois consécutive dans le Smart Grid Index.

» pour la 3 fois consécutive dans le Smart Grid Index. Le réseau a été totalement disponible auprès de tous les sites pendant les épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques, permettant de réduire de 80 % les émissions de CO 2 en matière d’énergie de Paris 2024.

en matière d’énergie de Paris 2024. Électricité rétablie pour 90 % des clients en moins de 48h lors des événements climatiques en France.

Développer les solutions de flexibilité pour répondre aux besoins du système électrique :

Le développement de la flexibilité est rendu nécessaire face à l’instabilité du système , due à l’intermittence des renouvelables. Elle entraine une forte volatilité des prix (1 366 heures, soit plus de 15 % du temps avec des prix horaires observés < 10 €/MWh en 2024 vs plus de 5 % en 2023) et une modulation plus importante du nucléaire.

, due à l’intermittence des renouvelables. Elle entraine une forte (1 366 heures, soit plus de 15 % du temps avec des prix horaires observés < 10 €/MWh en 2024 vs plus de 5 % en 2023) et une plus importante du nucléaire. Décarbonation des moyens thermiques flexibles : Lancement des travaux de la centrale à biomasse liquide du Ricanto (130 MW - France), en remplacement de la centrale thermique du Vazzio. Inauguration du CCG de Presenzano (800 MW - Italie), réduisant de 30 % les émissions de CO 2 et dont la turbine est prête à utiliser l’hydrogène comme combustible.

: Hausse de 18 % des capacités des offres de flexibilité aux clients des pays du G4 avec 2,1 GW fin 2024(9).





EDF présente sa nouvelle architecture RSE et réhausse ses objectifs

La nouvelle architecture RSE a pour objectif de « Bâtir le système électrique de demain » sur 2 piliers fondamentaux, « S’inscrire dans les limites planétaires » et « Agir pour une transition juste ».

» et « ». Rehaussement des ambitions de réduction d’émissions de CO 2 : Pour le scope 1, un nouvel objectif de 65 % de réduction en 2027 s’ajoute à ceux de 70 % en 2030 et 80 % en 2035 vs 2017, Pour le scope 3, 3 nouveaux objectifs sont définis : une baisse de 30 % en 2027, 35 % en 2030 et 45 % en 2035 vs 2019.

Pour répondre à ses besoins de compétences, le Groupe a accueilli près de 20 000 collaborateurs en France dont environ : 10 000 recrutements en CDI, 4 500 alternants, 5 000 stagiaires en favorisant la mixité, la diversité et l’insertion des jeunes.





EDF a émis 5 Mds€ d’obligations vertes pour financer le développement de ses activités en 2024 (nucléaire, renouvelables, réseaux) et 500 M£ d’obligations dédiées au projet Hinkley Point C.

Le Conseil d’Administration d’EDF a autorisé le 20 février 2025 la signature de la documentation contractuelle permettant de débuter la phase expérimentale du service d’irradiation convenu entre l’Etat, le CEA et EDF (10). Cette phase, qui se prolongera autant que nécessaire, permettra à EDF d’étudier la faisabilité de ce service qui n'aura d'impact ni sur l'exploitation ni sur la finalité de la centrale, qui reste soumise au régime des installations nucléaires civiles. Ce service d’irradiation pourrait également être utilisable dans le secteur médical ou dans l’industrie aérospatiale.

Résultats financiers par segment :

La ventilation du chiffre d’affaires est présentée aux bornes des segments, avant les éliminations inter-segments.

EBITDA





(en millions d’euros) 2023 2024 Variation organique France - Activités de production et commercialisation 24 677 20 950 -15,1 % France - Activités régulées 3 707 5 576 50,4 % EDF Renouvelables 932 1 387 48,9 % Dalkia 407 425 4,7 % Industrie et services (11) 255 118 -1,6 % Royaume-Uni 3 967 3 485 -15,0 % Italie 1 855 1 762 -4,1 % Autre international 872 835 -3,1 % Autres métiers 3 255 1 985 -39,0 % Total Groupe 39 927 36 523 -8,4 %

France - Activités de production et commercialisation











(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d’affaires 64 244 50 966 -20,7 % EBITDA 24 677 20 950 -15,1 %

L’EBITDA est en baisse malgré la forte hausse de la production nucléaire et de la production hydraulique qui ont un effet favorable estimé à respectivement 3,1 Mds€ et 0,9 Md€.

En revanche, la baisse des prix de vente a un impact estimé à -18,5 Mds€. Elle s'explique notamment pour le tarif réglementé, outre la part ARENH à 42 €/MWh, par un prix de marché moyen à terme pour 2024 des 2 années précédentes de 178 €/MWh versus 218 €/MWh pour 2023 et un prix de l’écrêtement ARENH de 102 €/MWh pour 2024 versus 410 €/MWh pour 2023.

La baisse des prix de marché sur les achats nets réalisés et de moindres achats dans un contexte de hausse de la production nucléaire représentent un effet positif estimé à 11,0 Mds€.

France - Activités régulées (12)











(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d’affaires 19 413 20 071 3,4 % EBITDA 3 707 5 576 50,4 % Dont Enedis 2 699 4 519 67,4 %

La hausse de l’EBITDA s’explique principalement par un effet prix positif estimé à près de 2 Mds€, en raison des achats d’énergie pour compenser les pertes réseaux effectués à des prix de marché moins élevés qu’en 2023 (1,4 Md€) et de l’évolution du TURPE (13) (0,7 Md€).

EDF Renouvelables - Énergies renouvelables





Renouvelables Groupe hors activité hydraulique France

(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d'affaires 3 636 4 308 17,8 % EBITDA 1 712 2 341 36,7 %

Dont EDF Renouvelables







(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d’affaires 2 031 2 154 6,3 % EBITDA 932 1 387 48,9 % Dont EBITDA production 1 234 1 287 +4,5 %

L’augmentation de l’EBITDA Renouvelables Groupe s’explique par une hausse de 6,7 % de la production éolienne et solaire grâce aux nouvelles capacités installées. En 2024, 3,2 GW bruts ont été mis en service. En Italie et en Belgique, la production hydraulique est également en nette progression grâce à des conditions d’hydraulicité exceptionnelles. A La Réunion, la mise en service de la centrale de Port-Est convertie à la biomasse liquide a un effet positif en EBITDA.

Concernant EDF Renouvelables, l’EBITDA production progresse grâce à la hausse des volumes produits de 9,8 % provenant des mises en service de parcs réalisées malgré des conditions de vent et d’ensoleillement moins favorables en France et des prix de marché en baisse. La hausse de l’EBITDA s’explique essentiellement par la rotation du portefeuille, avec notamment des opérations significatives sur des parcs aux Etats-Unis et au Brésil.

Dalkia - Services énergétiques





Services énergétiques Groupe ( 14 )

(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d'affaires 8 618 8 158 -4,5 % EBITDA 535 622 15,7 %

Dont Dalkia







(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d’affaires 6 395 6 018 -5,4 % EBITDA 407 425 4,7 %

Les activités de services de Dalkia et d’IZI en France contribuent à la progression de l’EBITDA des Services énergétiques Groupe.

Concernant Dalkia, l’augmentation de l’EBITDA s’explique par la performance des activités commerciales en France dans les services d’efficacité énergétique et les activités de décarbonation. En revanche, les ventes d’électricité des installations de cogénération sont en recul par rapport à 2023, comme prévu.

Industrie et services





(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d'affaires 4 066 5 173 18,0 % EBITDA 255 118 -1,6 % EBITDA Framatome 597 629 5,9 % EBITDA Framatome contributif groupe EDF 255 242 -3,8 %

Les projets liés au nouveau nucléaire en France et au Royaume-Uni expliquent la hausse de l’EBITDA de Framatome. Les prises de commande s’établissent à environ 21,2 Mds€ à fin 2024, en nette hausse versus fin 2023 notamment grâce aux projets nouveau nucléaire en France et au Royaume-Uni, et particulièrement le projet Sizewell C.

Framatome a été sélectionnée par Bruce Power au Canada pour soutenir son programme de prolongation de la durée de vie de son parc.

L’EBITDA d’Arabelle Solutions (-120 M€) correspond à 7 mois d’activité après l’intégration de la filiale dans le Groupe.

Royaume-Uni











(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d’affaires 21 132 17 498 -19,8 % EBITDA 3 967 3 485 -15,0 %

Le recul de l'EBITDA s'explique en particulier par une baisse des marges de l’activité de commercialisation dans les différents segments de clients, dans un contexte de concurrence accrue et de baisse des prix de marché. La performance opérationnelle a été solide avec une production nucléaire stable à 37,3 TWh. L’impact des arrêts fortuits de Heysham 1 et Hartlepool en début d’année a été compensé par un programme d’arrêts planifiés moins chargé et des prix nucléaires réalisés plus élevés.

Italie











(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d’affaires 17 787 15 223 -14,4 % EBITDA 1 855 1 762 -4,1 %

La baisse de l’EBITDA s’explique en particulier par une moindre rentabilité des activités gaz dans un contexte de baisse de la volatilité et des prix.

Dans les activités de production d’électricité, la hausse de la production renouvelable, grâce à des conditions d’hydraulicité exceptionnelles, compense la moindre rentabilité de la production thermique en EBITDA dans un contexte de baisse des prix.

Dans les activités de commercialisation, les marges sont en amélioration et le portefeuille clients en croissance.

Autre international





(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d'affaires 5 583 4 596 -17,2 % EBITDA 872 835 -3,1 % Dont Belgique 673 652 -3,9 % Dont Brésil 210 191 -1,9 %

En Belgique (15), le recul de l’EBITDA s’explique essentiellement par une baisse des prix de marché, ainsi qu’un recul de la production malgré une meilleure production hydraulique (+36 %).

Au Brésil, l’EBITDA est en baisse du fait de l’indexation en novembre 2023 de -4 % du prix du Power Purchase Agreement attaché à la centrale d’EDF Norte Fluminense et un effet change défavorable, malgré une hausse des revenus des services système résultant de la faible hydraulicité dans le pays.

Autres métiers





(en millions d'euros) 2023 2024 Variation organique Chiffre d'affaires 7 677 4 848 -36,8 % EBITDA 3 255 1 985 -39,0 % Dont activités gazières -66 275 N/A Dont EDF Trading 3 230 1 608 -50,2 %

La hausse de l’EBITDA des activités gazières s’explique par de meilleures marges dans les activités de stockage et, dans une moindre mesure, par de meilleures marges dans l’activité de gestion des actifs GNL, malgré une baisse de l’activité du terminal de Dunkerque.

Dans un contexte de recul des prix et des volatilités sur les marchés de gros, l’EBITDA d’EDF Trading est en baisse mais reste supérieur au niveau des résultats d’avant la crise énergétique.

Extrait des comptes consolidés

Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros)

2024 2023 Chiffre d’affaires

118 690 139 715 Achats de combustible et d’énergie

(54 217) (80 989) Autres consommations externes (1)

(10 798) (10 493) Charges de personnel

(16 916) (15 470) Impôts et taxes

(4 142) (4 064) Autres produits et charges opérationnels

3 906 11 228 Excédent brut d’exploitation

36 523 39 927 Variations nettes de juste valeur sur instruments dérivés énergie et matières premières hors activités de trading

443 363 Dotations aux amortissements

(11 970) (11 161) (Pertes de valeur) / reprises

(1 835) (13 011) Autres produits et charges d’exploitation

(4 834) (2 944) Résultat d’exploitation

18 327 13 174 Coût de l’endettement financier brut

(4 094) (3 830) Effet de l’actualisation

(3 190) (3 988) Autres produits et charges financiers

6 352 4 469 Résultat financier

(932) (3 349) Résultat avant impôts des sociétés intégrées

17 395 9 825 Impôts sur les résultats

(4 887) (2 470) Quote-part de résultat net des entreprises associées et des coentreprises

(683) 257 Résultat net des activités en cours de cession

29 - RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ

11 854 7 612 Dont résultat net - part du Groupe

11 406 10 016 Résultat net des activités poursuivies

11 378 10 016 Résultat net des activités en cours de cession

28 - Dont résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

448 (2 404) Activités poursuivies

447 (2 404) Activités en cours de cession

1 -

(1) Les autres consommations externes sont nettes de production stockée et immobilisée.





Bilan consolidé

ACTIF

(en millions d’euros)

31/12/2024 31/12/2023 Goodwill

7 108 7 895 Autres actifs incorporels

12 567 11 300 Immobilisations de production, autres immobilisations corporelles et actifs au titre du droit d’utilisation

108 100 100 587 Immobilisations en concessions de distribution publique d’électricité en France

68 663 66 128 Immobilisations en concessions des autres activités

6 616 6 544 Participations dans les entreprises associées et les coentreprises

10 167 9 037 Actifs financiers non courants

55 951 48 327 Autres débiteurs non courants

1 979 2 110 Impôts différés actifs

4 553 7 403 Actif non courant

275 704 259 331 Stocks

19 248 18 092 Clients et comptes rattachés

24 139 26 833 Actifs financiers courants

26 739 39 442 Actifs d’impôts courants

835 669 Autres débiteurs courants

10 355 9 074 Trésorerie et équivalents de trésorerie

7 597 10 775 Actif courant

88 912 104 885 Actifs détenus en vue de leur vente

589 596 TOTAL DE L’ACTIF

365 205 364 812





























CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

(en millions d’euros)

31/12/2024 31/12/2023 Capital

2 084 2 084 Réserves et résultats consolidés

60 771 50 084 Capitaux propres – part du Groupe

62 855 52 168 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle

11 029 11 951 Total des capitaux propres

73 884 64 119 Provisions liées à la production nucléaire – Aval du cycle, déconstruction des centrales et derniers cœurs

68 829 60 206 Provisions pour avantages du personnel

17 284 15 895 Autres provisions

6 022 4 878 Provisions non courantes

92 135 80 979 Passifs spécifiques des concessions de distribution publique d’électricité en France

50 603 50 010 Passifs financiers non courants

71 096 69 724 Autres créditeurs non courants

6 039 5 685 Impôts différés passifs

1 070 978 Passif non courant

220 943 207 376 Provisions courantes

6 920 7 294 Fournisseurs et comptes rattachés

19 466 19 687 Passifs financiers courants

18 888 38 103 Dettes d’impôts courants

351 1 111 Autres créditeurs courants

24 631 26 975 Passif courant

70 256 93 170 Passifs détenus en vue de leur vente

122 147 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF

365 205 364 812

Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d'euros)

2024 2023 Opérations d'exploitation :





Résultat net consolidé

11 854 7 612 Résultat net des activités en cours de cession

29 - Résultat net des activités poursuivies

11 825 7 612 Pertes de valeur / (reprises)

1 835 13 011 Amortissements, provisions et variations de juste valeur

14 027 18 116 Produits et charges financiers

1 076 1 934 Dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises

582 702 Plus ou moins-values de cession

141 234 Impôt sur les résultats

4 887 2 470 Quote-part du résultat net des entreprises associées et des coentreprises

683 (257) Variation du besoin en fonds de roulement

(1 452) (7 785) Flux de trésorerie nets générés par l'exploitation

33 604 36 037 Frais financiers nets décaissés (1)

(2 362) (2 241) Impôts sur le résultat payés

(3 384) (3 695) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation poursuivies

27 858 30 101 Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation en cours de cession

29 - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d’exploitation

27 887 30 101 Opérations d'investissement :





Investissements en titres de participation déduction faite de la trésorerie acquise

(557) (181) Cessions de titres de participation déduction faite de la trésorerie cédée

88 227 Investissements incorporels et corporels

(24 779) (21 021) Produits de cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles

148 126 Variations d'actifs financiers

1 140 (2 196) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement poursuivies

(23 960) (23 045) Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement en cours de cession

(29) - Flux de trésorerie nets liés aux opérations d'investissement

(23 989) (23 045) Opérations de financement :





Augmentation de capital EDF

- - Transactions avec les participations ne donnant pas le contrôle (2)

2 840 1 746 Dividendes versés par EDF

- - Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle

(670) (482) Flux de trésorerie avec les actionnaires

2 170 1 264 Émissions d'emprunts

15 385 11 947 Remboursements d'emprunts (3)

(26 564) (21 712) Emissions de titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)

1 728 1 377 Rémunérations versées aux porteurs de titres subordonnés à durée indéterminée

(582) (630) Participations reçues sur le financement d’immobilisations en concession et subventions d'investissements reçues

676 496 Autres flux de trésorerie liés aux opérations de financement

(9 357) (8 522) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement poursuivies

(7 187) (7 258) Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement en cours de cession

- - Flux de trésorerie nets liés aux opérations de financement

(7 187) (7 258) Flux de trésorerie des activités poursuivies

(3 289) (202) Flux de trésorerie des activités en cours de cession

- - Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(3 289) (202) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE

10 775 10 948 Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(3 289) (202) Variations de change

174 (53) Autres variations non monétaires

(63) 82 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLOTURE

7 597 10 775

(1) Au 31/12/2024, les « produits financiers sur disponibilité et équivalents de trésorerie » qui étaient présentés de façon distincte dans les éléments en rapprochement sont reclassés au sein des « frais financiers nets décaissés » pour un montant de 351 M€ (293 M€ au 31.12.2023). L'information comparative de l'exercice 2023 a été retraitée en conséquence.

(2) Comprenant notamment en 2024, l'augmentation de capital du gouvernement britannique dans le projet Sizewell C pour 2 359 M€ (485 M€ en 2023), l'augmentation de capital Natixis Belgique Investissements dans EDF Investissements Groupe pour 500 M€, ainsi que le rachat des parts minoritaires de Framatome détenues par Assystem pour (205) M€.

(3) Dont (3 031) M€ au titre du rachat des TSDI en 2024 ((2 789) M€ en 2023).

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 490 TWh (1), le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41,5 millions de clients (2) et a réalisé un chiffre d’affaires de 118,7 Mds€ en 2024.

(1) cf. URD 2023 d’EDF, sections 1.2.3, 1.3.2 et 3.1

(2) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

Ce communiqué est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue pas une offre ou une sollicitation pour la vente ou l'achat de titres, d'une partie de l'entreprise ou des actifs décrits ici, ou de tout autre intérêt, aux États-Unis ou dans tout autre pays. La présente communication contient des déclarations ou informations prospectives. Bien qu’EDF estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables au moment où elles sont faites, ces hypothèses sont intrinsèquement incertaines et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont hors du contrôle d’EDF. Par conséquent, EDF ne peut donner aucune garantie que ces hypothèses se réaliseront. Les événements futurs et les résultats réels, financiers ou autres, peuvent différer sensiblement des hypothèses évoquées dans les déclarations prospectives en raison des risques et des incertitudes, y compris, et sans limitation, les changements possibles dans le calendrier et la réalisation des transactions qui y sont décrites. Les risques et incertitudes (liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire, et climatique) peuvent inclure les évolutions de la conjoncture économique et commerciale, de la réglementation, ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par EDF auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), y compris ceux énumérés sous la section 2.2

« Risques auxquels le Groupe est exposé » du document d’enregistrement universel (URD) d’EDF (sous le numéro D.24-0238) enregistré auprès de l’AMF le 4 avril 2024, consultable en ligne sur le site internet de l’AMF à l’adresse www.amf-france.org ou celui d’EDF à l’adresse www.edf.fr.

EDF ni aucun de ses affiliés ne s’engage ni n'a l'obligation de mettre à jour les informations de nature prospective contenues dans ce document pour refléter les faits et circonstances postérieurs à la date de cette présentation.

(1) L’endettement financier net n’est pas défini par les normes comptables et n’apparaît pas en lecture directe dans le bilan consolidé du Groupe. Il correspond aux emprunts et dettes financières diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des actifs liquides. Les actifs liquides sont des actifs financiers composés de fonds ou de titres de taux de maturité initiale supérieure à trois mois, facilement convertibles en trésorerie, et gérés dans le cadre d’un objectif de liquidité.

(2) Cf. communiqué de presse du 18 décembre 2024. L’annonce du remboursement d’obligations hybrides entraine un reclassement de l’hybride des capitaux propres en autres dettes financières au 31 décembre 2024.

(3) Sur la base du périmètre et des taux de change au 01/01/2025 et d’une hypothèse de production nucléaire en France y compris Flamanville 3 de 350-370 TWh en 2025, 2026 et 2027.

(4) Ratio à méthodologie S&P constante.

(5) Contrats d’Allocation de Production Nucléaire.

(6) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

(7) Après déduction de la consommation du pompage, cette production est de 47,8 TWh en 2024 vs 37,0 TWh en 2023.

(8) Enedis, filiale indépendante d’EDF au sens des dispositions du Code de l’énergie.

(9) Hors puissance décalée en France du fait des signaux heures pleines/heures creuses

(10) Cf. CP 18 mars 2024

(11) Ce segment comprend Framatome et Arabelle Solutions. Néanmoins, le compte de résultat d’Arabelle Solutions n’est intégré qu’à partir du 1er juin 2024.

(12) Activités régulées comprenant Enedis, ÉS et les activités insulaires.

(13) Indexation du TURPE 6 distribution de +6,51 % au 1er août 2023 et de +4,81 % au 1er novembre 2024.

(14) Les Services énergétiques Groupe comprennent Dalkia, IZI Solutions Durables, Izivia et les activités de services d’EDF Energy, Edison, Luminus et EDF SA. Il s’agit notamment d’activités de réseaux de chaleur, de production décentralisée bas carbone à partir des ressources locales, d’éclairage urbain, de pilotage des consommations et de mobilité électrique.

(15) Luminus et EDF Belgium.

