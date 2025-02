Meriaura Group Oyj, Sisäpiiritieto: Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2024

Meriaura Group Oyj

Tilinpäätöstiedote, Sisäpiiritieto 21.2.2025 klo 8.30 (CET)

Meriaura Group Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1-31.12.2024

Konsernin avainluvut ja keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa 2024

Liikevaihto loka-joulukuussa oli 20,4 miljoonaa euroa (10-12/2023: 19,0 milj. euroa).

Käyttökate (EBITDA) oli 1,3 (2,1) miljoonaa euroa eli 6,3 % liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) oli -16,5 (0,8) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli -0,2 (0,8) miljoonaa euroa eli -0,8 % liikevaihdosta.

Tulos oli -16,7 (0,3) miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen tulos ilman kertaluontoisia eriä oli -0,4 (0,3) miljoonaa euroa eli -1,8 % liikevaihdosta.

Viimeisen vuosineljänneksen tulosta rasitti 16,4 miljoonan euron arvonalennus 29.1.2025 julkaistuun suunniteltuun yritysjärjestelyyn liittyen. Arvonalennus tehtiin poistojen ja arvonalentumisten ryhmään eikä sillä ole kassavaikutusta.

Jussi Mälkiä nimitettiin toimitusjohtajaksi ja Antti Vehviläinen hallituksen puheenjohtajaksi 1.10.2024 alkaen.

BürgerEnergie Steyerberg-Fernwärme eG:n kanssa tehtiin sopimus noin 5,3 milj. euron aurinkolämpölaitoksen toimituksesta Saksaan.





Konsernin avainluvut tammi-joulukuussa 2024

Liikevaihto tammi-joulukuussa oli 79,2 miljoonaa euroa (2023: 66,2 milj. euroa).

Käyttökate (EBITDA) oli 6,2 (6,3) miljoonaa euroa eli 7,9 % liikevaihdosta.

Liiketulos (EBIT) oli -16,0 miljoonaa euroa; vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä oli 0,4 (1,0) miljoonaa euroa eli 0,5 % liikevaihdosta.

Tilikauden tulos oli -20,7 (-0,3) miljoonaa euroa eli -26,1 % liikevaihdosta; tilikauden vertailukelpoinen tulos ilman kertaluontoisia eriä oli -1,0 (-0,3) miljoonaa euroa eli -1,24 % liikevaihdosta.

Osakekohtainen tulos oli -0,024 (0,000) euroa.

Kassavarat 31.12.2024 olivat 8,1 (7,7) miljoonaa euroa.

Omavaraisuusaste 31.12.2024 oli 36,1 (59,0) %.





TOIMITUSJOHTAJA JUSSI MÄLKIÄ:

”Vuoden 2024 liikevaihtomme kasvoi molemmilla liiketoiminta-alueillamme, yhteensä lähes 20 prosenttia ja oli noin 79 miljoonaa euroa. Siitä 20 miljoonaa euroa kertyi viimeiseltä vuosineljännekseltä. Koko vuoden liikevaihdosta noin 66 miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikan liikevaihdosta ja 13 miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Konsernin käyttökate 6,2 miljoonaa euroa, joka on 7,9 % liikevaihdosta, ei kuitenkaan yltänyt vertailuvuoden tasolle.

Tilikausien tulokset eivät ole suoraan verrannollisia keskenään. Vuoden 2024 tulosta heikentää 16,4 miljoonan euron arvonalennus, joka liittyy katsauskauden jälkeen 29.1.2025 julkistettuun ehdolliseen yritysjärjestelyyn, ja 3,3 miljoonan euron myyntitappio liittyen heinäkuussa tapahtuneeseen Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin Meriaura Invest Oy:lle. Näiden kertaerien myötä konsernin tilikauden tulos painuu 20,7 miljoonaa euroa miinukselle.



Uusiutuvan energian liiketoiminnassa vuosi 2024 oli kasvun osalta erittäin onnistunut: tilauskanta kehittyi merkittävästi ja liikevaihto lähes nelinkertaistui. Allekirjoitimme kolme uutta isoa toimitussopimusta aurinkokeräinkentistä Ranskaan ja Saksaan. Tuotannossa siirryttiin jouhevasti projektista toiseen Lyypekin ja Palau-del-Vidren toimitusten loppuvuodesta alkaneisiin asennuksiin valmistauduttaessa.

Vuoden 2023 lopussa osaksi uusiutuvan energian liiketoimintaa ostetun aurinkosähköjärjestelmiä toimittavan Rasolin markkinatilanne oli haastava vuonna 2024 ja sen liikevaihto jäi alle odotusten. Panostimme kuitenkin vahvasti tuotekehitykseen etenkin energian varastoinnin ja ohjausjärjestelmien saralla. Ensimmäisiä älykkäitä, akkupaketilla varustettuja, aurinkosähköjärjestelmiä asennettiin jo viime vuoden aikana. Odotukset näiden uudenlaisten älyteknologiaa hyödyntävien ja säästöä tuovien energiajärjestelmien osalta ovat suuret. Tulevaisuudessa panostamme edelleen kannattavuuden parantamiseen sekä haemme kasvua erityisesti aurinkolämpöliiketoiminnasta, suurista aurinkosähköpuistoista ja energiavarastoista.

Merilogistiikka-liiketoiminnassa päättynyttä vuotta leimasi geopoliittisen turbulenssin ja taloudellisen epävarmuuden jatkuminen, mikä vaikutti spot-kuljetusten kysyntään ja rahtitasoihin. Kuljetusvolyymit pysyivät kuitenkin pitkien asiakassopimusten ansiosta tyydyttävällä tasolla. Projektiliiketoiminnassa raskaiden kuljetusten kysyntä on kasvanut useimmilla kuljetussegmenteillä ja yhtiön kansilastialukset olivat tilikauden aikana hyvin työllistettyjä. Suuret investoinnit erityisesti energiasektorilla ennakoivat markkinan pysymistä vahvana.

Vuoden kohokohta oli kahden uuden bioöljykäyttöisen aluksen tilaaminen. Uudet alukset liittyvät laivastoomme arviolta vuoden 2026 aikana, mutta kasvatimme rahtikapasiteettia jo kuluneena vuonna noin 15 prosenttia uusien aikarahtisopimuksien kautta. Kunnianhimoiset tavoitteemme hiilineutraalin varustamon luomiseksi edistyvät hitaasti mutta varmasti. Edelliseen vuoteen verrattuna saimme jälleen lisättyä bioöljyn käyttöä kolmessa aluksessamme, vaikkakaan emme kaikilta osin yltäneet asettamiimme tavoitteisiin. Taloudellinen tulos merilogistiikassa oli olosuhteisiin ja epävakaaseen markkinaan nähden kuitenkin tyydyttävä.

Tilikauden päättymisen jälkeen julkistimme suunnitelman Meriaura Group Oyj:n ja Summa Defence Oy:n yhdistymisestä osakevaihdolla. Yritysjärjestelyn toteutuessa Suomeen syntyy turvallisuuteen ja huoltovarmuuteen keskittyvä vahva yritysryhmä, joka tarkoittaisi nykyisen Meriaura Groupin liiketoiminnan merkittävää muutosta.”

PERUSTIEDOT YHTIÖSTÄ



Meriaura Group Oyj:llä on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia. Konserni raportoi erikseen molempien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon, käyttökatteen, liiketuloksen ja katsauskauden tuloksen.



Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa. Yhtiö on keskittynyt ympäristön kannalta kestäviin ja hiilipäästöjä vähentäviin merikuljetuspalveluihin. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.



Uusiutuva Energia -liiketoimintaa harjoittava Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, joissa käytetään yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös aurinkosähköjärjestelmiä ja energiavarastoja toimittava Rasol Oy.





LIIKETOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Merilogistiikan liiketoiminta on kausiluonteista siten, että kuivarahtikuljetusten kysyntä on yleensä kolmannella vuosineljänneksellä muita neljänneksiä vähäisempää. Kolmannelle neljännekselle pyritään tästä syystä ajoittamaan laivojen telakoinnit ja huollot. Ensimmäiselle vuosineljännekselle puolestaan ajoittuu suurin osa Meriauran koko vuotta koskevista väylämaksuista, mikä rasittaa ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta.



Uusiutuvan Energian liiketoiminta on projektiluontoista, jolle on tyypillistä, että yksittäisten vuosineljännesten ja vuosien liikevaihto voi vaihdella merkittävästikin projektien toimitusvaiheiden mukaan.

TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LAATIMISPERIAATTEET



Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton. Tiedote on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukaisesti, käyttäen samoja periaatteita kuin vuoden 2023 tilinpäätöksen laadinnassa. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen kohdan 4.4 edellyttämässä laajuudessa. Vertailuluvut viittaavat vuoden 2023 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Raportoitujen lukujen lisäksi yhtiö esittää vertailukelpoiset luvut, joissa on huomioitu heinäkuussa Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä aiheutunut myyntitappio 3,3 miljoonaa euroa sekä 29.1.2025 julkistettuun suunniteltuun transaktioon liittyvä kertaluontoinen 16,4 miljoonan euron arvonalennus. Transaktiosta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat”.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS VUONNA 2024

Konsernin avainluvut katsauskausittain, FAS, tilintarkastamaton

(1 000 e) 10-12 / 2024 10-12 / 2023 7-12 / 2024 7-12 / 2023 1-12 / 2024 1-12 / 2023 Muutos,% Liikevaihto, konserni 20 393 19 038 39 213 34 712 79 164 66 183 20 % Merilogistiikka 16 451 16 366 32 105 31 854 66 227 62 836 Uusiutuva Energia 3 942 2 711 7 108 2 897 12 937 3 386 Muut -39 0 -39 Käyttökate (EBITDA), konserni 1 294 2 062 2 728 3 723 6 221 6 325 -2 % Merilogistiikka 1605 2 998 3 512 5 342 8 388 10 149 Uusiutuva Energia -311 -656 -797 -1 339 -2 031 -3 544 Muut 0 -280 13 -280 -136 -280 Liikevoitto /tappio (EBIT), konserni -16 531 846 -16 555 1 107 -15 960 1 043 -1630 % Merilogistiikka 292 1 870 880 2 872 3 142 5 149 Uusiutuva Energia* -450 -714 -1 000 -1 455 -2 346 -3 796 Muut** -16 372 -310 -16 434 -310 -16 756 -310 Katsauskauden tulos, konserni -16 745 281 -20 511 313 -20 688 -271 7534 % Merilogistiikka 173 1 344 448 2 139 2 288 4 025 Uusiutuva Energia -162 -1 026 -1 193 -1 789 -2 887 -4 259 Muut** -16 756 -37 -19 766 -37 -20 088 -37 Osakekohtainen tulos, euroa laimentamaton ja laimennettu -0,019 0,000 -0,024 0,000 -0,024 0,000

*Liiketoiminnan luovutuksessa 31.5.2023 emoyhtiöltä Meriaura Energy Oy:lle syntyneen konserniliikearvon poistot on liiketoimintakohtaisissa avainluvuissa eliminoitu Uusiutuva Energia -liiketoiminnan sisällä.

** Kertaluontoiset erät eli 2.7.2024 tehtyyn Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin liittyvä myyntitappio 3,3 miljoonaa euroa ja 29.1.2025 tiedotettuun ehdolliseen yritysjärjestelyyn liittyvä arvonalennus 16,4 miljoonaa euroa on esitetty taulukossa liiketoiminta-alueista erillään kohdassa “Muut”. Tarkemmat tiedot Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä on selostettu tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Keskeiset tapahtumat tilikaudella” sekä ehdollisesta yritysjärjestelystä kohdassa ”Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat”.

Liikevaihto loka-joulukuussa 2024



Meriaura Group -konsernin viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,4 (19,0) miljoonaa euroa. Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdosta 16,5 (16,4) miljoonaa euroa eli 80,7 prosenttia muodostui Merilogistiikan liikevaihdosta ja 3,9 (2,7) miljoonaa euroa eli 19,3 prosenttia Uusiutuvan Energian liikevaihdosta.



Merilogistiikassa vuoden viimeinen kvartaali ylsi edeltävän vuoden vastaavan jakson tasolle. Uusiutuvan Energian liikevaihtoa kasvatti verrattuna vastaavaan jaksoon vuonna 2023 erityisesti aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle Saksaan, vuoden aikana aloitetut uudet projektit sekä marraskuussa 2023 hankittu Rasol Oy.

Liikevaihto tammi-joulukuussa 2024



Konsernin koko vuoden 2024 liikevaihto kasvoi 19,6 prosenttia ja oli 79,2 (66,2) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihdosta 66,2 (62,8) miljoonaa euroa eli noin 84 prosenttia muodostui Merilogistiikan liikevaihdosta ja 12,9 (3,4) miljoonaa euroa eli noin 16 prosenttia Uusiutuvan Energian liikevaihdosta.

Uusiutuvan Energian liikevaihtoa kasvatti erityisesti aurinkolämpöjärjestelmän toimitus Bauer Holzenergie GmbH:lle Saksaan, vuoden aikana aloitetut uudet projektit ja marraskuussa 2023 hankittu Rasol Oy. Myös merilogistiikan liikevaihto kehittyi myönteisesti huolimatta ensimmäisen vuosineljänneksen lakoista ja haastavista sääolosuhteista. Bulk-kuljetusten osuus liikevaihdosta oli edelleen noin 2/3, ja siitä noin 2/3 oli sopimuskuljetuksia ja noin 1/3 spot-myyntiä. Projektikuljetusten osuus liikevaihdosta oli noin kolmannes.

Biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä valmistavan VG-EcoFuel Oy:n liiketoiminta kehittyi edelleen myönteiseen suuntaan, joskin öljyn maailmanmarkkinahinnan aleneminen lisäsi fossiilisten- ja kierrätyspolttoaineiden hintaeroa ja painoi kierrätyspolttoaineiden kysyntää. Myös lisääntyneet kulut heikensivät kannattavuutta.



Uusiutuvan Energian tilauskanta oli tilikauden päättyessä noin 8,9 (6,8) miljoonaa euroa. Lähivuosiksi tunnistettujen aktiivisten myyntikohteiden arvo oli tilikauden päättyessä noin 320 (290) miljoonaa euroa, josta suunnittelu- ja tarjousvaiheessa olevat projektit olivat noin 70 (60) miljoonaa euroa.

Kulut ja tulos



Meriaura Group -konsernin viimeisen vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) oli 1,3 (2,1) miljoonaa euroa. Käyttökatteesta 1,6 (3,0) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -0,3 (-0,7) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Viimeisen vuosineljänneksen liiketulos (EBIT) oli -16,5 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaeriä -0,2 (0,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisesta liiketuloksesta 0,3 (1,9) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -0,5 (-0,7) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Viimeisen vuosineljänneksen tulos oli -16,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen tulos ilman kertaluontoisia eriä oli -0,4 (0,3) miljoonaa euroa.



Meriaura Group -konsernin koko vuoden 2024 käyttökate (EBITDA) oli 6,2 (6,3) miljoonaa euroa. Käyttökatteesta 8,4 (10,1) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta ja -2,0 (-3,5) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta. Koko vuoden liiketulos (EBIT) oli -16,0 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos ilman kertaluontoisia eriä 0,4 (1,0) miljoonaa euroa. Liiketuloksesta 3,1 (5,1) miljoonaa euroa muodostui Merilogistiikka-liiketoiminnasta, -2,3 (-3,8) miljoonaa euroa Uusiutuvasta Energiasta ja -16,4 miljoonaa kertaeristä. Tilikauden tulos oli -20,7 miljoonaa euroa ja tilikauden vertailukelpoinen tulos ilman kertaluontoisia eriä -1,0 (-0,3) miljoonaa euroa.

Tilikauden tulosta heikentää kolmannelle vuosineljännekselle kohdistunut 3,3 miljoonan euron rahoituskuluihin kirjattu myyntitappio Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myynnistä Meriaura Invest Oy:lle sekä viimeiselle vuosineljännekselle poistoihin ja arvonalentumisiin kirjattu 16,4 miljoonan euron arvonalennus 29.1.2025 julkistettuun suunniteltuun yritysjärjestelyyn liittyen. Kummallakaan kirjauksella ei ole kassavaikutusta. Osakekohtainen tulos, laimennettu ja laimentamaton oli -0,024 (0,000) euroa.

Vuoden 2024 materiaali- ja palvelukulut olivat 53,8 (42,1) miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat 11,1 (10,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 8,4 (7,7) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat ilman kertaeriä 1,3 (1,4) miljoonaa euroa ja kertaerien kanssa 4,6 miljoonaa euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit



Meriaura Group -konsernitaseen loppusumma 31.12.2024 oli 53,50 (67,84) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus oli 2,8 (2,5) miljoonaa euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 8,1 (7,7) miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat 8,8 (8,1) miljoonaa euroa, joista myyntisaamiset olivat 4,6 (4,2) miljoonaa euroa.



Oma pääoma oli tilikauden päättyessä 19,3 (40,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 36,1 (59,0) prosenttia. Vieraan pääoman määrä oli 25,8 (27,6) miljoonaa euroa, josta 14,3 (17,9) miljoonaa euroa oli pitkäaikaista ja 11,5 (9,7) miljoonaa euroa lyhytaikaista vierasta pääomaa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 3,0 (2,9) miljoonaa euroa ostovelkoja. Siirtovelkoja lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta oli 2,8 (3,0) miljoonaa euroa.



Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 5,9 (2,8) miljoonaa euroa ja investointien rahavirta -6,6 (-4,4) miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli 1,1 (5,6) miljoonaa euroa.



Investointien määrä kasvoi kahden uuden Eco Trader -aluksen tilauksen seurauksena. Tilausten arvo on yhteensä noin 34 miljoonaa euroa. Taseen keskeneräisiin käyttöomaisuushankintoihin on 31.12.2024 aktivoitu alusinvestoinneista 5,7 miljoonaa euroa, ja lainaa niihin on nostettu 1,5 miljoonaa euroa. Vertailuvuoden investoinnit kohdistuivat pääosin Rasol Oy:n hankintaan.



Johto ja henkilöstö



Meriaura Group -konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 176 (157) työntekijää. Vuoden lopussa henkilöstöstä 123 (114) työskenteli Merilogistiikka-liiketoiminnassa, 50 (40) Uusiutuva energia -liiketoiminnassa ja 3 (3) konsernitoiminnoissa.

Meriaura Group Oyj:n toimitusjohtajana aloitti 1.10.2024 Jussi Mälkiä, joka toimi aiemmin yhtiön hallituksen puheenjohtajana. Meriaura Group Oyj:n hallituksen puheenjohtajana aloitti 1.10.2024 Antti Vehviläinen, joka toimi aiemmin hallituksen varapuheenjohtajana. Toimitusjohtajana toimi 1.10.2024 asti Kirsi Suopelto.



Konsernin johtoryhmä muodostui 31.12.2024 seuraavista jäsenistä: Meriaura Group Oyj:n toimitusjohtaja Jussi Mälkiä, Meriaura Oy:n toimitusjohtaja Beppe (Bengt-Erik) Rosin ja Meriaura Energy Oy:n toimitusjohtaja Antti Lilleberg. Johtoryhmään kuului 15.11.2024 asti myös talousjohtaja Heikki Timonen. Talousjohtajan tehtäviä on hoitanut 15.11.2024 alkaen Meriaura Group -konsernin tytäryhtiön Meriaura Oy:n talousjohtaja Miia Peltonen.



Keskeiset tapahtumat tilikaudella

Meriaura Group tiedotti 25.4.2024 ehdollisesta päätöksestä Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä Meriaura Invest Oy:lle kaupalla, jossa kuitattaisiin Meriaura Investin lainasaatava Meriaura Group Oyj:ltä. Lainalla on mahdollistettu Bad Rappenau -projektin toimitus. Laina oli sovittu pitkäaikaiseksi kuuden prosentin vuosikorolla, ja se oli vakuudeton. Meriaura Groupin hallitus päätti 2.7.2024 vähemmistöosuuden myynnistä 25.4.2024 tiedotetun suunnitelman mukaisesti. Kauppahinnaksi 20,6 prosentin omistusosuudesta muodostui 4 552 659,73 euroa, jolla kuitattiin Meriaura Investin 4,4 miljoonan euron lainasaatava korkoineen. Hallitus hankki päätöksenteon tueksi ja erityisen huolellisuusvelvollisuutensa täyttämiseksi asiantuntijalausuntoja järjestelyn toteuttamiskelpoisuudesta ja Meriauran arvostuksesta sekä analysoi kaupan riskejä yhtiön neuvonantajien kanssa. Kaupasta kirjattiin 3,3 miljoonan euron myyntitappio rahoituskulujen ryhmään. Kauppa vahvisti konsernin tasetta ja paransi mahdollisuutta laajentaa rahoituspohjaa jatkossa. Järjestely tuki myös osaltaan Meriauran laivainvestointeja varmistaen sen rahoituksessa edellytetyn omistuksen pysyvyys -ehdon täyttymisen.

Meriaura Group tiedotti 15.4.2024, että Meriaura Oy on sopinut kahden Eco Trader -rahtialuksen hankinnasta hollantilaiselta Bodewes International Shipbuilding B.V:lta. Hankinnan arvo on noin 34 miljoonaa euroa. Investoinnista 20 prosenttia on omarahoitteista ja 80 prosenttia rahoitetaan vieraalla pääomalla. Alukset rakennetaan Hollannissa ja luovutetaan Meriauralle vuonna 2026. Suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman vähäiset päästöt. Aluksia voidaan operoida VG-Ecofuel Oy:n tuottamalla biopolttoaineella, minkä lisäksi päästövähennyksiä syntyy esimerkiksi alusten rungon optimoinnista sekä tehokkaammasta moottoriteknologiasta, jonka toimittaa Wärtsilä. Nykyistä suurempi aluskoko parantaa myös taloudellista tehokkuutta ja keventää kuljetusten ympäristökuormaa. Projekti on edennyt aikataulun mukaisesti, ja ensimmäisen laivan rakentaminen alkaa kevättalvella 2025.

Meriaura Group julkisti 15.4.2024, että Meriaura Energy Oy on sopinut aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta Palau-del-Vidressä, Ranskassa sijaitsevan luomuvihannesten tuottajan Les Serres Vermeil SARL:n kanssa. Noin 1,7 miljoonan euron arvoinen projekti sisältää 5 800 m2:n aurinkolämpöjärjestelmän toimittamisen, joka valmistuttuaan tuottaa lämpöä asiakkaan omistamaan kasvihuoneeseen vähentäen sen hiilidioksidipäästöjä. Hanke on kehitetty ranskalaisen Eiffage Groupiin kuuluvan Eiffage Energie Systèmes – Cogénération SAS:n kanssa ja on yhtiön ensimmäinen projekti kasvihuoneasiakkuuksissa. Laitoksen rakentaminen aloitettiin lokakuussa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2025 alkupuolella.

Meriaura Group tiedotti 2.5.2024, että Meriaura Energy Oy on solminut sopimuksen Stadtwerke Lübeck Energie GmbH:n kanssa aurinkolämpöjärjestelmän kokonaistoimituksesta Lübeckiin, Saksaan. Lähes viiden miljoonan euron arvoinen projekti kattaa noin 12 000 m2 aurinkolämpöjärjestelmän kaukolämmön tuotantoon sekä lämpövaraston. Projektin toteutus on aloitettu, ja kokonaisuuden on tarkoitus valmistua vuonna 2025.

Meriaura Group tiedotti 15.10.2024 Meriaura Energy Oy:n ja BürgerEnergie Steyerberg-Fernwärme eG:n sopimasta aurinkolämpölaitoksen kokonaistoimituksesta Steyerbergiin, Saksaan. Noin 5,3 miljoonan euron toimitus kattaa noin 13 700 m2 aurinkolämpölaitoksen sekä lämpövaraston kaukolämmön tuotantoon. Projektin toteutus aloitettiin vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä, ja kokonaisuuden on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 aikana.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Meriaura Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.5.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja päätti, että tilikauden voitto 7.844.371,11 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen



Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 21.600 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 10.800 euroa.

Noin 40 % hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista maksetaan hallituksen osakeantivaltuutuksen perusteella antamalla hallituksen jäsenille yhtiön uusia osakkeita, ja noin 60 % maksetaan rahana. Palkkiosta osakkeina maksettava osakemäärä määritetään yhtiön osakkeen First North Growth Market Finlandissa määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettua keskikurssia Meriaura Group Oyj:n puolivuosikatsauksen 1.1.-30.6.2024 julkaisupäivää seuraavan kahden (2) viikon ajalta. Vaihtoehtoisesti osakepalkkiona annettavat osakkeet voidaan hankkia hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Rahana maksettava osuus palkkioista on maksettu tilikauden aikana normaalisti, mutta uusia osakkeita ei ole vielä annettu kesken olleiden yritysjärjestelyneuvottelujen vuoksi.



Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitseminen



Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Jussi Mälkiän, Ville Jussilan ja Kati Ihamäen sekä uusina jäseninä Patrik Rautaheimon ja Antti Vehviläisen.

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka ilmoitti nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henry Maaralan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500.000.000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeanneissa osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka, ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 25.11.2022 myöntämän valtuutuksen.



HALLITUS JA TILINTARKASTAJA



Meriaura Group Oyj:n hallitus koostui tilikauden päättyessä seuraavista henkilöistä: Antti Vehviläinen (puheenjohtaja), Kati Ihamäki, Ville Jussila, Jussi Mälkiä ja Patrik Rautaheimo. Antti Vehviläinen, Kati Ihamäki ja Patrik Rautaheimo ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Jussi Mälkiä ja Ville Jussila eivät ole riippumattomia yhtiöstä eivätkä suurimmista osakkeenomistajista.



Hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 31.12.2024 henkilökohtaisesti tai määräysvaltayhtiöidensä kautta yhteensä 543.355.962 Meriaura Group Oyj:n osaketta, mikä edusti 62,7 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.



Meriaura Group Oyj:n hallitus koostui varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2024 päättymiseen asti seuraavista henkilöistä: Jussi Mälkiä (puheenjohtaja), Feodor Aminoff, Kati Ihamäki, Ville Jussila ja Jari Varjotie.



Tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Henry Maarala.



LÄHIPIIRILIIKETOIMET



Meriaura Oy aikarahtaa aluksia Meriaura Invest Oy:n osaomistamilta Rederi Ab Nathalieltä, Oy Helmer Lundström Ab:ltä ja Marship Minibulker Flotte GmbH:lta. Lisäksi Meriaura Oy ostaa alusten teknisen hoidon palveluita Rederi Ab Nathalieltä. Meriaura Oy vuokraa kalustoa ja ostaa konsultointipalveluita Aura Mare Oy:ltä, viestintä- ja toimistopalveluita Malkia Oy:ltä sekä konsultointipalveluita Meriaura Invest Oy:ltä. Meriaura Oy:llä on voimassa markkinaehtoiset maanvuokrasopimukset Skogby Strand Ab:n ja VG-Port Oy:n kanssa. Meriaura Oy alakonsernin ostot lähipiiriyhtiöiltä olivat vuonna 2024 yhteensä noin 11,5 miljoonaa euroa.



Meriaura Oy suorittaa ja myy kuukausittain miehistöpalveluita Meriaura Invest Oy:n osaomistamalle Oy Helmer Lundström Ab:lle sekä hallintopalveluita Meriaura Invest Oy:lle, Meriaura Group Oyj:lle ja eräille muille konserniin kuulumattomille lähipiiriyhtiöille kiinteillä markkinaehtoisilla hinnoilla. Myynnit lähipiiriyhtiöille vuonna 2024 olivat noin 1,6 miljoonaa euroa.

Emoyhtiö Meriaura Group Oyj:n on vastannut Meriaura Energy Oy:n rahoituksesta.

Yhtiö tiedotti 25.4.2024 ehdollisesta päätöksestä Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myymisestä Meriaura Invest Oy:lle, ja kauppa toteutettiin 2.7.2024. Kauppahinta 20,6 prosentin omistusosuudesta oli 4,6 miljoonaa euroa ja kaupasta aiheutui konsernissa 3,3 miljoonan euron myyntitappio. Tarkemmat tiedot kaupasta on selostettu tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Keskeiset tapahtumat tilikaudella”.

Yhtiö tiedotti 29.1.2025 allekirjoittaneensa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään Meriaura Invest Oy:lle. Järjestelystä aiheutuu toteutuessaan konsernissa myyntitappio, joka 31.12.2024 lukujen perusteella on arviolta 16,4 miljoonaa euroa. Tämän johdosta konsernin 2024 tuloslaskelmaan on kirjattu 16,4 miljoonan euron arvonalennus, joka on kohdistettu käyttöomaisuuteen. Emoyhtiön tilikauden 2024 tulokseen on kirjattu 10,5 miljoonan euron arvonalennus Meriaura Oy:n osakkeista. Tarkemmat tiedot yritysjärjestelystä on selostettu tämän tilinpäätöstiedotteen kohdassa ”Keskeiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen”.

OSAKE



Meriaura Group Oyj on suomalainen Nasdaq First North Growth Market Finlandissa ja Nasdaq First North Growth Market Swedenissä vuodesta 2015 lähtien listattu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön toimialaluokka on Energy ja kaupankäyntitunnukset MERIH (First North Growth Market Finland) ja MERIS (First North Growth Market Sweden).



Osakkeiden lukumäärä



Meriaura Group Oyj:llä on yksi osakesarja. Osakkeiden lukumäärä 31.12.2024 oli 866.801.277 (31.12.2023: 866.801.277). Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa. Yhtiö ei omista omia osakkeita. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 866.801.277 (834.968.576).



Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus



Varsinainen yhtiökokous 3.5.2024 valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 500.000.000 ja osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus on voimassa 30.6.2026 saakka. Valtuutusta ei ollut käytetty tilikauden päättyessä.



Kaupankäynti osakkeella



Tilikauden aikana Meriaura Group Oyj:n hinta First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla vaihteli 0,24 ja 0,64 (0,36 ja 0,99) Ruotsin kruunun välillä. Kauden päätöskurssi oli 0,42 (0,53) Ruotsin kruunua. First North Growth Market Finland -markkinapaikalla osakkeen hinta vaihteli 0,029 ja 0,054 (0,042 ja 0,084) euron välillä. Päätöskurssi oli 0,034 (0,049) euroa. Meriaura Groupin yhteenlaskettu osakevaihto vuonna 2024 oli 13.515.361 (26.064.842) osaketta First North Growth Market Swedenissä ja 70.245.954 (116.098.983) First North Growth Market Finlandissa. Meriaura Group Oyj:llä oli 15 271 (17 021) omistajaa 31.12.2024.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 § mukaiset liputusilmoitukset



Meriaura Group Oyj vastaanotti 17.6.2024 Jussi-Pekka Mälkiältä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan hänen määräysvallassaan olevan Meriaura Invest Oy:n omistusosuus on ylittänyt 50 prosenttia Meriaura Group Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 19.4.2024. Jussi Mälkiän suora ja välillinen omistusosuus 19.4.2024 oli yhteensä 529.381.765 osaketta, joka vastaa 61,07 prosenttia Meriaura Groupin osakepääomasta ja äänimäärästä. Mälkiä omisti tuolloin 81,72 prosenttia Meriaura Invest Oy:n osakkeista ja äänimäärästä.

YLEISET RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT



Merilogistiikan liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit



Merilogistiikan kuljetusvolyymeihin ja kannattavuuteen vaikuttavat yleisesti taloudelliset suhdanteet. Lisääntynyt geopoliittinen epävarmuus heikentää merikuljetusten ennustettavuutta globaalisti, ja tällä voi olla heijastusvaikutuksia myös Meriauran toimintaan.



Merilogistiikan bulk-kuljetukset perustuvat omiin ja ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta vuokrattuihin kuivarahtialuksiin. Meriaura on hajauttanut vuokratonnistoon liittyviä riskejä tekemällä yhteistyötä useamman eri laivanomistajan kanssa. Lisäksi ulkopuolisilta omistajilta rahdattujen laivojen sopimusperiodeja on hajautettu. Pitkäaikaisiin kuljetussopimuksiin on sisällytetty polttoainelausekkeet, mikä mahdollistaa määrättyjen kriteerien täyttyessä kohonneiden polttoainekustannusten veloittamisen asiakkailta.



Yhtiön päästövähennystavoitteiden saavuttaminen edellyttää Merilogistiikassa pitkäjänteisiä investointeja energiatehokkaampaan laivastoon sekä vaihtoehtoisten, puhtaampien polttoaineiden kasvavaa hyödyntämistä. Meriaura on investoinut menestyksekkäästi uusiin laivatyyppeihin ja tehnyt pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä luomalla ratkaisuja jätepohjaisen biopolttoaineen käytön mahdollistamiseksi laivoissa. Mikäli kehityshankkeet eivät osoittaudu kilpailukykyisiksi tai oikeiksi suhteessa asiakkaiden tarpeisiin tai Meriauran käyttämien vähäpäästöisten polttoaineiden hinnat nousevat merkittävästi tai niiden käytössä osoittautuisi odottamattomia ongelmia, näillä voi olla haitallinen vaikutus konsernin liiketoiminnan kasvuun ja taloudelliseen kehitykseen.





Uusiutuva Energia -liiketoimintaan liittyvät keskeiset riskit



Uusiutuvaan energiaan kohdistuu suuria kasvuodotuksia. Kasvuodotukset voivat tuoda markkinoille uusia teknologioita tai kilpailijoita, minkä lisäksi sääntely ja taloudelliset kannusteet voivat muuttua merkittävästikin. Mikäli tuet ja suotuisa sääntely vähenevät tulevaisuudessa ja/tai ovat edullisempia kilpaileville lämmöntuotantomenetelmille, voi kohdemarkkinan kasvu hidastua.



Uusiutuva Energia -liiketoiminnan merkittävin riski liittyykin tilauskannan kasvattamiseen, joka mahdollistaisi kannattavan liiketoiminnan. Mikäli Meriaura Energy ei kykene kasvattamaan tilauskantaansa ja toiminnan volyymia sekä varmistamaan toimintansa tehokkuutta, saattaa yhtiön kasvu ja/tai kannattavuus kehittyä odotuksiin nähden negatiivisesti. Rasol Oy:n hankinta vuoden 2023 lopulla laajensi Meriaura Energyn teknologista osaamista, tarjontaa ja asiakaskuntaa, mikä tukee uusiutuvan energian toimintaan liittyvien riskien hallintaa.



Konsernin taloudelliseen asemaan liittyvät riskit



Merilogistiikka-liiketoiminta voi tarvita merkittävää lisärahoitusta laivaston kilpailukykyistä uudistamista ja kasvattamista varten. Useat samanaikaiset suuret uusiutuvan energian toimitukset voivat lisätä merkittävästi Uusiutuvan Energian käyttöpääoman ja takauslimiitin tarvetta. Rahoitusmarkkinoiden yleinen heikkeneminen, rahoituksen kustannusten nousu ja/tai rahoituksen saatavuuden heikkeneminen voivat heikentää konsernin rahoitusvaihtoehtoja ja johtaa rahoitusehtojen kiristymiseen.



Meriaura Groupin hallitus tarkastelee rahoituksen riittävyyttä jatkuvasti konsernin kasvustrategian tärkeänä osana. Ottaen huomioon liiketoimintojen markkinanäkymät hallitus on luottavainen, että konserni kykenee hankkimaan tarvittavaa rahoitusta oman ja vieraan pääoman muodossa strategian mukaisen kasvun ja kannattavuuden aikaansaamiseksi.

STRATEGIA JA PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Merilogistiikka tarjoaa kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten päästöjä. Tavoitteena on pitkän aikavälin kannattava kasvu. Toiminta keskittyy Itä- ja Pohjanmerelle, missä Meriaura on johtavia projektimerenkulun toimittajia. Tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta lisäämällä kuljetuskapasiteettia sekä aluksia vuokraamalla, että rakennuttamalla uusia omia vähäpäästöisiä aluksia. Yhtiö solmikin huhtikuun 2024 puolivälissä sopimuksen kahden Eco Trader –rahtialuksen hankinnasta. Tilattujen alusten lastikapasiteetti on suurempi nykytonniston aluksiin verrattuna. Tällä vastataan pitkään jatkuneeseen kysyntätrendiin, jossa laivattavien erien keskikoko kasvaa. Orgaanisen kasvun lisäksi Merilogistiikka-liiketoiminta jatkaa strategisten yhteistyökumppanien ja liiketoimintajärjestelyjen selvittämistä.



Meriauran ilmastostrategia tähtää hiilineutraaliuteen jo 2030-luvulla eli selkeästi alan yhteisiä tavoitteita aiemmin. Proaktiivisella päästövähennystyöllä varaudutaan myös alle 5 000 bruttorekisteritonnin aluksia koskevaan päästökauppaan, jonka arvioidaan alkavan mahdollisesti vuoden 2027 alussa. Meriauran kaikki rahtaamat laivat ovat alle 5000 bruttorekisteritonnia. Yli 5 000 bruttorekisteritonnin kokoiset alukset liitettiin päästökaupan piiriin vuoden 2024 alussa.



Uusiutuva Energia -liiketoiminnassa tavoitteena on nopeuttaa edelleen kasvua ja kääntää liiketoiminta kannattavaksi. Tavoitteena on olla johtava aurinkolämpöjärjestelmien toimittaja kaukolämmön ja teollisuuden prosessilämmityksen markkinoilla maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on lisätä uusiutuvien energialähteiden tarjoamaa ja kykyä integroida niitä järjestelmätoimituksissa sekä laajentua mahdollisesti energian myyntiin. Rasol Oy:n myötä asiakaskunta laajeni taloyhtiöihin, maatiloihin sekä liike- ja teollisuuskiinteistöihin. Aurinkolämmön puolella hankittu osaaminen suurista järjestelmätoimituksista mahdollistaa laajentumisen aurinkosähköpuistojen rakentamiseen.



Uusiutuvan Energian strategian toteutuksessa avainasemassa ovat aurinkokeräinteknologia, aurinkosähköosaaminen, systeemisuunnitteluosaaminen sekä vahvat paikalliset kumppanit. Toiminnan maantieteellinen painopiste on Euroopassa. Strategian mukaisesti energiajärjestelmiä toteutetaan kokonaistoimituksina yhdessä partnereiden kanssa. Partnerit eri maissa toimivat myös yhtenä myyntikanavana Meriaura Energyn tuotteille.



Meriaura Group -konsernin tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa osakkeenomistajilleen. Meriaura Group Oyj tiedotti 29.1.2025 Meriaura Group Oyj:n ja Summa Defence Oy:n yhdistymisestä osakevaihdolla. Osakevaihtosopimus on ehdollinen. Yhtiön hallitus arvioi, että suunniteltu yritysjärjestely toteutuessaan tuo merkittävää arvoa yhtiön osakkeenomistajille laajenevien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Yhtiö julkaisee päivitetyn strategian yritysjärjestelyn toteuduttua.

MARKKINANÄKYMÄT



Merilogistiikka



Meriaura Group pitää merilogistiikassa vuoden 2025 näkymiään yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuudesta ja rahtimarkkinan heikkenemisestä huolimatta suhteellisen hyvinä. Kysynnän arvioidaan pysyvän hyvän sopimuskannan ansiosta vuoden 2024 tasolla.



Kuivarahdin kuljetuskysynnässä arvioidaan esiintyvän tuoteryhmäkohtaisia eroja. Meriauran sopimukset koostuvat kuitenkin pääosin sellaisten hyödykkeiden kuljetuksista, jotka eivät ole erityisen herkkiä suhdannevaihteluille, kuten lannoitteista, viljasta, rehuraaka-aineista, uusiutuvan energian raaka-aineista ja mineraaleista. Bulk-liiketoiminta perustuu pitkälti vuosisopimuksiin. Meriaura arvioi, että sen bulk-kuljetusten volyymista ja liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa tulee myös vuonna 2025 sopimusasiakkailta, ja sopimuskuljetusten rahtitaso säilyy tasaisena läpi sopimuskauden. Vaikeammin ennakoitavissa olevalla spot-myynnillä on tärkeä rooli liikenteen ja laivojen käyttöasteen optimoinnissa.

Myös projektikuljetuksissa olemassa oleva tilauskanta muodostaa kalustolle hyvän lähtökohdan vuodelle 2025. Raskaiden erikoiskuljetusten kysynnän ennakoidaan pysyvän vahvana myös pidemmällä aikavälillä muun muassa uusiutuvan energiaan kohdistuvien investointien ansiosta.



Kierrätetyt biopolttoaineet



Öljyn maailmanmarkkinahinnan aleneminen vuoden 2024 aikana on lisännyt hintaeroa biopolttoaineiden ja fossiilisten polttoaineiden välillä, ja tällä on ollut hidastava vaikutus biopolttoaineen kysynnän kasvuun. Vihreä siirtymä ja päästökauppasäännökset ovat kuitenkin jatkuvasti lisänneet asiakkaiden kiinnostusta vähäpäästöisiä kuljetuksia kohtaan ja Meriaura Group uskoo, että vähäpäästöisen kuljetuskonseptin, ja siten myös biopolttoaineiden, kysyntä tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa.

Uusiutuva energia



Lisääntynyt geopoliittinen epävarmuus on korostanut varsinkin Euroopassa tarvetta energiaomavaraisuuteen, minkä lisäksi aurinkolämmön kilpailukykyä ovat parantaneet päästövähennystavoitteet ja päästöoikeuksien kallistuminen sekä muut kannusteet uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Meriaura Groupin Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy erityisesti segmentteihin, joissa on suuri kasvupotentiaali. Niitä ovat suuret aurinkopuistot, liike- ja teollisuuskiinteistöjen, satamien, asunto-osakeyhtiöiden sekä omakotitalojen aurinkosähköön pohjautuvat älykkäät ratkaisut, teollisen mittakaavan aurinkokaukolämpö sekä teollisten prosessien lämmön tuottamiseen tarkoitetut suuret järjestelmät. Yhtiöllä on aurinkolämmön osalta vahvat referenssit ja hyvä markkina-asema erityisesti Ranskassa, Saksassa ja Puolassa, missä aurinkolämpöratkaisujen kysynnän odotetaan kasvavan nopeasti. Tulevaisuudessa kasvua haetaan aurinkolämpöliiketoiminnan lisäksi myös suurista aurinkosähköpuistoista ja energiavarastoista.

Kiinteistöjen energiaratkaisussa odotetaan merkittävää markkinakasvua koko EU:n alueella. Kiinteistöissä yleistyvät älykkäät energiaratkaisut, joissa yhdistyvät paikallinen energiantuotanto, energiavarastot ja älykäs energian ohjaus. EU:n energiatehokkuusdirektiivi vaatii aurinkoenergian hyödyntämistä kaikissa uusissa rakennuksissa, jos se on teknisesti ja taloudellisesti järkevää. Käytännössä tämä tarkoittaa aurinkopaneelien tai -keräimien asentamista uusiin omakotitaloihin vuoteen 2029 mennessä. Yli 250 neliön kokoisiin julkisiin rakennuksiin on asennettava aurinkopaneelit vuoteen 2030 mennessä ja sitä pienempiin uusiin julkisiin rakennuksiin jo vuoteen 2026 mennessä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT



Meriaura Group Oyj tiedotti 29.1.2025 allekirjoittaneensa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Järjestelyn yhteydessä Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään Meriaura Invest Oy:lle.

Yritysjärjestely on tarkoitus toteuttaa järjestämällä suunnattu osakeanti Summa Defencen osakkeenomistajille. Osakevaihdon seurauksena Meriaura Groupin osakemäärä nousee arviolta 4 839 199 763 osakkeeseen. Meriaura Groupin nykyinen osakemäärä on 866 801 277 kappaletta, ja yritysjärjestelyssä Meriaura Group suuntaa Summa Defencen omistajille yhteensä arviolta 3 972 398 486 osaketta.

Meriaura Groupin nykyisten osakkeenomistajien osuus uudesta yrityskokonaisuudesta tulisi olemaan 11,9 prosenttia ja Summa Defencen osakkeenomistajien osuus 88,1 prosenttia.

Suunniteltu transaktio on ehdollinen Meriaura Group Oyj:n yhtiökokouksen päätöksille. Myös Summa Defence -kohdeyhtiöiden rahoittajien on hyväksyttävä järjestely. Meriaura Groupin hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Meriaura Group Oyj:n nimen muuttamista Summa Defence Oyj:ksi, mikäli transaktio hyväksytään. Meriaura Groupin hallitus on hankkinut HLP Corporate Finance Oy:ltä Fairness Opinion -lausunnon, jonka mukaan transaktio on kaikille nykyisille osakkeenomistajille taloudellisessa mielessä kohtuullinen. Fairness Opinion -lausunto julkaistaan ennen transaktiosta päättävää yhtiökokousta. Transaktion täytäntöönpanon on suunniteltu tapahtuvan huhtikuun 2025 alussa.

Meriaura Groupin liiketoiminta muuttuu suunnitellun järjestelyn myötä merkittävästi, ja uudelta yhtiöltä vaaditaan uusi listautumisprosessi Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla. Yhtiön hallitus arvioi, että suunniteltu yritysjärjestely toteutuessaan tuo merkittävää arvoa yhtiön osakkeenomistajille laajenevien liiketoimintamahdollisuuksien myötä. Yhtiö julkaisee päivitetyn strategian yritysjärjestelyn toteuduttua.

Järjestelyn tarkemmat tiedot on julkistettu yhtiötiedotteella 29.1.2025.

MERILOGISTIIKKALIIKETOIMINNAN MYYNTI JA ARVOSTUS

Meriaura Group Oyj:n hallitus on tehnyt strategisen linjauksen, jossa se on päätynyt luopumaan merilogistiikkaliiketoiminnasta osana sopimusta, jolla Meriaura Group Oyj hankkii Summa Defence Oy:n koko osakekannan. Hallitus katsoo, että puolustus- ja turvallisuusteknologia-alalla on hyvin merkittävää potentiaalia, mutta sen yhdistäminen merilogistiikkaliiketoimintaan on erittäin vaikeaa merilogistiikan rahoitussopimusten kovenanttiehtojen vuoksi. Meriaura Groupilla on suuria investointi- ja rahoitustarpeita, ja lainarahoituksen saaminen on haastavaa heikentyneen kannattavuuden vuoksi, eikä osakeantia voida tehdä lainasopimusten omistajuuden pysyvyysehtojen vuoksi. Näistä syistä johtuen hallitus päätyi etsimään Meriaura Oy:lle vaihtoehtoista omistusrakennetta. Yritysjärjestelyn yhteydessä Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö VG-EcoFuel Oy) myydään Meriaura Invest Oy:lle.

Merilogistiikan arvonmäärityksen peruslähtökohta on kesällä 2024 tehty osakekannan arvonmääritys, joka liittyi heinäkuussa 2024 tehtyyn Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden myyntiin Meriaura Invest Oy:lle. Vuonna 2022 Meriaura Oy:n ja Savosolar Oyj:n yhdistymisessä Meriaura Oy:n osakekanta arvostettiin 30 miljoonan euron arvioiseksi, yhtiön käyttökatteen ollessa 14,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 yhtiön käyttökate oli 8,3 miljoonaa euroa. Myös yhtiön nettovelka on kasvanut kesän 2024 ja syksyn 2024 välillä. Rahtimarkkinanäkymät vuodelle 2025 ovat heikommat kuin alkuvuonna 2024. Lisäksi Merilogistiikan vastuut ovat kasvaneet Meriaura Oy:n allekirjoitettua keväällä 2024 sitovat toimitussopimukset kahdesta EcoTrader -aluksesta. Kaupallisissa neuvotteluissa Meriaura Oy:n koko osakekannan arvoksi määräytyi 18,136 miljoonaa euroa ja vastaavasti 79,38 prosentin omistusosuuden arvoksi 14,4 miljoonaa euroa. Järjestelystä aiheutuu toteutuessaan konsernissa myyntitappio, joka 31.12.2024 lukujen perusteella on arviolta 16,4 miljoonaa euroa. Tämän johdosta konsernin 2024 tuloslaskelmaan on kirjattu 16,4 miljoonan euron arvonalennus, joka on kohdistettu käyttöomaisuuteen. Emoyhtiön tilikauden 2024 tulokseen on kirjattu 10,5 miljoonan euron arvonalennus Meriaura Oy:n osakkeista. Päätöksenteon tueksi hallitus hankki asiantuntijalausuntoja järjestelyn toteuttamiskelpoisuudesta ja Meriauran arvostuksesta ja analysoi kaupan riskejä yhtiön neuvonantajien kanssa. Neuvottelun tulos on osa isoa kokonaisuutta, josta mikään osa-alue ei toteudu, jos kaikki eivät toteudu.

Hallitus on hankkinut HLP Corporate Finance Oy:ltä Fainess Opinion -lausunnon, jonka mukaisesti transaktio on kaikille nykyisille osakkeenomistajille taloudellisessa mielessä kohtuullinen.

Yhtiölle järjestely on suuri strateginen muutos. Hallitus kuitenkin arvioi, että suunniteltu järjestely on kokonaisuudessaan osakkeenomistajien näkökulmasta kannattava, sillä se toteutuessaan tuo merkittävää arvoa yhtiön osakkeenomistajille laajenevien rahoitus- ja liiketoimintamahdollisuuksien myötä.

HALLITUKSEN TAPPION KÄSITTELYÄ JA OSINGONJAKOA KOSKEVA EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE



Meriaura Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 26.3.2025 Helsingissä klo 10.00 EET. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin erillisellä yhtiötiedotteella. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos -12 236 659,36 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

YHTIÖN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI VUONNA 2025



Meriaura Groupin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2024 julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään 3.3.2025. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 26.3.2025.

Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 2.5.2025.

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 22.8.2025.

Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan 31.10.2025.



Taloudelliset katsaukset julkaistaan suomeksi ja englanniksi.

MERIAURA GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 40 078 5489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.com



Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Meriaura Group Oyj:n on julkaistava markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi 21.2.2025 klo 8.30 (CET) edellä mainitun henkilön toimesta.

LIITTEET

1 Vertailu katsauskausittain

2 Tuloslaskelma

3 Tase

4 Rahoituslaskelma

5 Laskelma oman pääoman muutoksista

6 Tunnusluvut ja laskentakaavat

7 Suurimmat osakkeenomistajat

LIITE 1

VERTAILU KATSAUSKAUSITTAIN (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa)



1-12/ 1-12/ 7-12/ 7-12/ 1-6/ 1-6/ 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Liikevaihto 79 164 66 183 39 213 34 712 39 951 31 471 Käyttökate (EBITDA) 6 221 6 325 2 728 3 723 3 493 2 602 Liikevoitto/tappio (EBIT) -15 960 1 043 -16 555 1 107 595 -64 Katsauskauden/tilikauden tulos -20 688 -271 -20 511 313 -177 -584 Osakekohtainen tulos, euroa laimentamaton ja laimennettu -0,024 0,000 -0,024 0,000 0,000 -0,001

LIITE 2

TULOSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-12/2024 1-12/2023 7-12/2024 7-12/2023 Liikevaihto 79 164 66 183 39 213 34 712 Liiketoiminnan muut tuotot 244 883 85 141 Materiaalit ja palvelut -53 839 -42 126 -26 802 -22 161 Henkilöstökulut -11 067 -10 924 -5 591 -5 361 Poistot ja arvonalentumiset -22 181 -5 282 -19 284 -2 616 Liiketoiminnan muut kulut -8 369 -7 714 -4 120 -3 571 Liikevoitto/-tappio -15 960 1 043 -16 555 1 107 Rahoitustuotot 251 111 150 53 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -3 332 0 -3 332 0 Rahoituskulut -1 515 -1 486 -680 -916 Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -20 556 -332 -20 417 244 Tuloverot -16 61 22 69 Vähemmistön osuus -116 0 -116 0 Katsauskauden/tilikauden tulos -20 688 -271 -20 511 313 Tulos/osake, laimentamaton, euroa -0,024 0,000 -0,024 0,000 Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,024 0,000 -0,024 0,000 Osakkeiden lukumäärä katsauskauden/tilikauden päättyessä 866 801 277 866 801 277 866 801 277 866 801 277 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä 866 801 277 866 801 277 866 801 277 866 801 277 Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakkeiden lukumäärä 866 801 277 800 377 550 866 801 277 809 869 266 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden keskimääräinen lukumäärä katsauskaudella 866 801 277 800 377 550 866 801 277 809 869 266

LIITE 3

TASE (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 31.12.2024 31.12.2023 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet 6 837 7 636 Aineelliset hyödykkeet 26 936 41 779 Sijoitukset tytäryhtiöihin - - Pysyvät vastaavat yhteensä 33 773 49 415 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 2 767 2 515 Pitkäaikaiset saamiset 9 107 Myyntisaamiset 4 576 4 250 Saamiset saman konsernin yrityksiltä - - Lainasaamiset - - Muut saamiset 693 311 Siirtosaamiset 3 572 3 520 Rahat ja pankkisaamiset 8 114 7 726 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 731 18 429 Vastaavaa yhteensä 53 504



67 844









(1 000 euroa) 31.12.2024 31.12.2023 Vastattavaa Oma pääoma Osakepääoma 470 470 SVOP-rahasto 89 804 89 804 Edellisten tilikausien tappio -50 265 -50 014 Katsauskauden/tilikauden tulos -20 688 -271 Oma pääoma yhteensä 19 321 39 989 Vähemmistöosuus 7 993 0 Pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset 367 240 Vieras pääoma, pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 10 921 12 257 Muut lainat 3 368 5 644 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 14 289 17 901 Vieras pääoma, lyhytaikainen Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta 4 286 3 156 Saadut ennakot 569 20 Ostovelat 2 976 2 899 Velat saman konsernin yrityksille 0 13 Muut velat 913 662 Siirtovelat 2 791 2 964 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 11 535 9 714 Vieras pääoma yhteensä 25 823 27 615 53 504







67 844







Vastattavaa yhteensä

LIITE 4

RAHOITUSLASKELMA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-12/2024 1-12/2023 7-12/2024 7-12/2023 Liiketoiminta Katsauskauden/tilikauden tulos -20 556 -332 -20 417 244 Oikaisut 26 900 6 748 23 170 3 579 Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten muutos -760 -1 496 4 035 -1 390 Vaihto-omaisuuden muutos -252 -947 63 1 406 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 1 820 180 -119 -615 Korot liiketoiminnasta -1 273 -1 375 -539 -863 Liiketoiminnan rahavirta 5 879 2 778 6 193 2 361 Investoinnit Investoinnit -6 651 -677 -1 295 -550 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustuotot 17 Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin - -3 765 - -3 765 Saadut osingot investoinneista - - - - Luovutustuotot muista sijoituksista 0 - 4 553 - Lainasaamisten takaisinmaksut 0 - 0 - Investointien rahavirta -6 634 -4 442 3 258 -4 315 Rahoitus Maksullinen osakeanti - 4 856 - 3 946 Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 797 2 730 2 408 2 328 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 574 -2 263 -9 093 -536 Lyhytaikaisten lainojen nostot - - -2 800 -375 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 1 822 - 1 100 - Muut pitkäaikaiset saamiset 98 253 26 63 Rahoituksen rahavirta 1 143 5 576 -8 359 5 426 Rahavarojen muutos 388 3 912 1 091 3 472 Rahavarat kauden alussa 7 726 3 814 7 023 4 254 Rahavarat kauden lopussa 8 114 7 726 8 114 7 726

LIITE 5

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) Osakepääoma SVOP-rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä Oma pääoma 1.1.2024 470 89 804 -50 265 - 40 009 Osakeanti - - - - - Katsauskauden tulos - - - -20 688 -20 688 Oma pääoma 31.12.2024 470 89 804 -50 265 -20 688 19 321 Oma pääoma 1.1.2023 470 84 948 -50 014 - 35 404 Osakeanti - 4 856 - - 4 856 Katsauskauden tulos - - - -271 -271 Oma pääoma 31.12.2023 470 89 804 -50 014 -271 39 989

LIITE 6

TUNNUSLUVUT JA LASKENTAKAAVAT (FAS, tilintarkastamaton)

(1 000 euroa) 1-12/2024 1-12/2023 Liikevaihto 79 164 66 183 Katsauskauden/tilikauden tulos -20 688 -271 Rahavarat 8 114 7 726 Oma pääoma 19 321 39 989 Omavaraisuusaste, % 36,1 59,0 Tunnuslukujen laskentakaavat Omavaraisuusaste, % Taseen mukainen oma pääoma tilikauden päättyessä + pääomalainat x 100 / Taseen loppusumma - saadut ennakot Osakkeiden lukumäärä, kpl Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kpl Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä Osakekohtainen tulos, euroa Tilikauden tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä

LIITE 7

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2024

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osuus kaikista osakkeista, % MERIAURA INVEST OY1 542 981 765 62,64 HYBRID CONSULTING OY2 33 228 920 3,83 LEHVONEN EERO JAAKKO OLAVI 24 498 830 2,83 RANTAVUORI OLLI-MARKUS HERMANNI 23 253 646 2,68 SJÖBLOM KATRI PAULIINA 5 244 741 0,61 GEUST JOHAN NIKLAS ERIK 4 063 112 0,47 HELLÉN STEFAN ANDERS 4 000 000 0,46 JOKINEN, JUKKA 4 000 000 0,46 LILJA ANSA ANITTA 3 873 264 0,45 AVANZA PENSION 3 322 890 0,38 10 suurinta omistajaa yhteensä 575 543 264 74,81 MUUT 291 258 013 25,19 KAIKKI YHTEENSÄ 866 801 277 100

1 Meriaura Invest Oy on Jussi Mälkiän määräysvaltayhtiö.

Meriaura Group lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminnassa toimiva Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa. Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy

suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja

kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät,

jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -

liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja

yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella MERIH. www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.

Liite