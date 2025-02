Meriaura Group Oyj, Sisäpiititieto: Summa Defence arvioi konsernin liikevaihdon olevan 110–140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) olevan 9–12 miljoonaa euroa vuonna 2025

Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote, Sisäpiiritieto 21.2.2025 klo 9.00 (CET)

Summa Defence arvioi konsernin liikevaihdon olevan 110–140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) olevan 9–12 miljoonaa euroa vuonna 2025

Meriaura Group Oyj (”Meriaura Group”) on 29.1.2025 tiedottanut allekirjoittaneensa ehdollisen osakevaihtosopimuksen, jolla se ostaa puolustus- ja turvallisuusalan yhtiöitä yhteen kokoavan Summa Defence Oy:n (”Summa Defence”) koko osakekannan (”Transaktio”). Meriaura Group on vastaanottanut Summa Defenceltä tiedon Summa Defencen vahvistamasta ja julkistamasta Summa Defence-konsernin ohjeistuksesta liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kehityksestä vuonna 2025. Summa Defence Oy arvioi Summa Defence -konsernin vuoden 2025 liikevaihdon olevan 110−140 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton (EBITA) 9−12 miljoonaa euroa. Meriaura Group julkistaa Summa Defence-konsernia koskevan ohjeistuksen Transaktioon liittyvänä lisätietona. Meriaura Group korostaa, ettei se ole osallistunut Summa Defencen julkistaman ohjeistuksen laatimiseen tai muutenkaan tarkistanut ohjeistukseen tai muihin Summan ilmoittamiin lukuihin liittyviä tietoja.

Arvio pohjautuu Summa Defencen kohdeyhtiöiden noin 200 miljoonan euron vahvistettuun ja osin jo tuotannossa olevaan tilauskantaan 21.2.2025. Tilauskannasta puolustussektorin ja muiden julkisten hankintojen osuus on noin 66 miljoonaa euroa.

Summa Defencen kohdeyhtiöitä ovat Lännen Tractors, Aquamec, Uudenkaupungin Työvene, IntLog ja Lightspace Technologies. Niistä on tarkoitus tulla osakevaihdoin Summa Defence -konsernin tytäryhtiöitä arviolta huhtikuun 2025 alussa, 29.1.2025 tiedotetun mukaisesti. Arvio liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kehityksestä perustuu ennusteeseen Summa Defencen jatkuvien liiketoimintojen taloudellisesta kehityksestä ajalla 1.4.–31.12.2025 sekä Meriaura Energyn taloudellisesta kehityksestä ajalla 1.1.–31.12.2025. Arvioidun liikevaihdon kasvun ja kannattavuustason saavuttaminen edellyttää, että 29.1.2025 tiedotettu osakevaihto Meriaura Group Oyj:n kanssa sekä järjestelyyn liittyvät, kohdeyhtiöitä koskevat yrityskaupat toteutuvat suunnitellusti.

Summa Defence -konserni hakee kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoin. Nyt julkistettu liikevaihto- ja tulosohjeistus ei sisällä mahdollisia, myöhemmin vuoden 2025 aikana tiedotettavia ja toteutettavia yritysjärjestelyjä.

Summa Defencen ja sen tulevien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu pro forma liikevaihto vuonna 2024 oli alustavien tilintarkastamattomien lukujen mukaan 67,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto (EBITA) -9,7 miljoonaa euroa.

Summa Defencen julkistama Summa Defence-konsernin ohjeistusta koskeva lehdistötiedote on tämän yhtiötiedotteen lopussa omana kappaleenaan sekä saatavilla myös Summa Defencen kotisivuilla osoitteessa https://summadefence.fi/tiedotteet/.

Suunniteltu Transaktio on ehdollinen muun ohessa Meriaura Group Oyj:n yhtiökokouksen päätöksille, jotka koskevat Transaktion hyväksyntää ja siihen liittyviä suunnattua maksullista osakeantia sekä suunnattua osakkeiden hankintaa ja muita Transaktioon välittömästi liittyviä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvia asioita.

”Odotamme Summa Defence -konsernille voimakasta liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua vuodelle 2025. Noin 200 miljoonan euron vahvistettu tilauskanta antaa kasvullemme vahvan pohjan. Tilauskannan erittäin positiivisen kehityksen taustalla ovat kohdeyhtiöiden onnistunut myyntityö, geopoliittisesta epävakaudesta johtuva markkinoiden kasvu, sekä Summa Defencen kohdeyhtiöilleen mahdollistama rahoitus, mikä on puolestaan luonut edellytyksiä liiketoimintojen skaalaukselle ja myynnin kasvulle. Kohdeyrityksissämme on merkittävää osaamista ja potentiaalia, jota yhtiöt pystyvät nyt Summa Defencen tuella hyödyntämään täysimääräisesti”, toteaa Summa Defencen toimitusjohtaja Jussi Holopainen.

Summa Defencen keskipitkän aikavälin tavoitteena on saavuttaa 500 miljoonan euron liikevaihto.

Summa Defence Oy ja Meriaura Group Oyj tiedottivat 29.1.2025 yhdistyvänsä osakevaihdolla uudeksi puolustusalan konserniksi. Suunnitellun yhdistymisen toteutumisen myötä syntyvä Summa Defence Oyj antaa järjestelyn täytäntöönpanon jälkeen taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2025.

