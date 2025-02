Selskabsmeddelelse nr. 8 2025 Danske Bank

21. februar 2025







Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danske Banks A/S

Danske Bank A/S indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 20. marts 2025 kl. 15.00.

Den ordinære generalforsamling afholdes ligesom i 2024 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk deltagelse.

En fuldstændig elektronisk generalforsamling giver mulighed for at udvide kredsen af deltagere, herunder vores udenlandske investorer, og sikrer samtidig, at alle aktionærer kan udøve deres ret til at deltage i, stille spørgsmål og stemme på generalforsamlingen på samme vilkår.

Vedhæftet følger dagsordenen, herunder de fuldstændige forslag.

Få mere information om vores generalforsamling på www.danskebank.com/generalforsamling

Bestyrelsen i Danske Bank A/S

Kontaktperson: Head of Corporate Communications & Media Relations Stefan Kailay Wind, telefon 45 14 14 00

