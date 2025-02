Trigon Property Development AS osaluse võõrandamine

Nordic Fibreboard AS tütarettevõte Nordic Fibreboard Ltd OÜ omas 17,88% (804 552 aktsiat) börsil noteeritud ettevõttest AS Trigon Property Development.

Nordic Fibreboard Ltd OÜ sõlmis 21.02.2025 müügilepingu, millega Nordic Fibreboard Ltd OÜ müüb temale kuuluvad AS Trigon Property Development aktsiad Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ-le. Nordic Fibreboard Ltd OÜ müüb aktsiad 19.02.2025 sulgemishinnaga ehk 0,67 eurot aktsia kohta (kogusummas 539,049.84 eurot).

Osalus TPD-s ei olnud Nordic Fibreboard Ltd OÜ põhitegevuse jaoks oluline ning tehing ei oma olulist mõju Nordic Fibreboard Ltd OÜ kasumile, varadele ja kohustustele.

Vastavalt NASDAQ Tallinn Börsi poolt emitendile kehtestatud reeglitele tuleb eelnimetatud müügitehingut käsitleda tehinguna seotud osapoolega. Joakim Johan Helenius omab otseselt ja kaudselt 68,86% Nordic Fibreboard AS-i aktsiatest ja kaudselt 100% Trigon Carbon Negative Agriculture OÜ osadest.

Tehing on sooritatud turutingimustel.

Nordic Fibreboard AS nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

ASil Trigon Property Development ja Nordic Fibreboard AS puuduvad omavahelised kehtivad lepingud.

Enel Äkke

Juhatuse liige

Nordic Fibreboard AS

group@nordicfibreboard.com