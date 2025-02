Les besoins du patient au centre de toutes les priorités : pourquoi l’Europe doit agir pour protéger l’accès aux médicaments ?

AMSTERDAM, 21 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude de Teva Pharmaceuticals Europe révèle que 46 % des médicaments génériques figurant sur la liste des médicaments essentiels de l’UE sont fournis par un seul prestataire. Ce chiffre atteint presque le double, soit 83 % des médicaments génériques essentiels, lorsque l’on considère les fournisseurs détenant plus de 60 % de part de marché. L’analyse Generic Health Check Europe 3.0 fait apparaître que la consolidation des médicaments génériques essentiels est trois fois plus rapide que celle des autres médicaments génériques. Cette concentration constitue un risque réel et tangible pesant sur la sécurité de l’approvisionnement en médicaments essentiels au sein de l'Europe.

Un approvisionnement diversifié en médicaments génériques essentiels assuré par plusieurs fabricants est nécessaire pour garantir que les systèmes de santé puissent faire face aux besoins de leurs patients. L’étude montre que pour la plupart des médicaments génériques essentiels (comme ceux utilisés en cardiologie, oncologie, santé mentale ou encore les antibiotiques), ce n’est pas le cas. Un niveau préoccupant de concentration des fournisseurs et de retrait de médicaments génériques essentiels vient encore ajouter à l’incertitude. Cette tendance est visible ces dernières années, notamment en raison des tensions géopolitiques, des défis économiques et des nouvelles exigences réglementaires. Cette dynamique met sérieusement en péril la prise en charge des patients.

Bien que le prix des biens de consommation a augmenté de près de 30 % au cours des dix dernières années, les prix moyens des médicaments génériques délivrés sur ordonnance ont chuté de quasiment 8 %. L’absence de flexibilité des prix, combinée au renforcement des exigences réglementaires et environnementales, affecte la viabilité économique des médicaments génériques essentiels, obligeant ainsi les fournisseurs à retirer des médicaments du marché et à limiter les investissements dans le développement des capacités de production.

Michal Nitka, vice-président senior et responsable des médicaments génériques en Europe et également directeur mondial des médicaments en vente libre chez Teva, déclare : « Les patients sont dépendants d’un accès fiable à des traitements abordables et de haute qualité, mais la consolidation continue des fournisseurs et le retrait de médicaments essentiels menacent leur accès à ces derniers. Répondre aux pressions exercées sur les fabricants de médicaments génériques est essentiel pour protéger la prise en charge des patients et garantir la pérennité à long terme des systèmes de santé en Europe. Pour les médicaments génériques essentiels, il s’avère d’autant plus important encore de disposer d’un réseau d’approvisionnement fiable et diversifié. »

Teva en appelle à la mise en œuvre prioritaire des mesures suivantes :

développer à grande échelle le mécanisme de solidarité européen afin de permettre la réallocation des stocks existants sur le marché pour mieux faire face aux pénuries nationales ; préserver la viabilité économique des médicaments génériques essentiels en garantissant l’utilisation systématique de programmes d’approvisionnement multi-attributaires et multicritères, conçus en collaboration avec l’industrie. Il s’agit de s’éloigner de l'offre d'achat la moins chère afin de reconnaître l’offre d’achat la plus avantageuse pour le système de santé et l’économie européenne ; renforcer la compétitivité et la capacité de production des médicaments essentiels en Europe grâce à des mécanismes de financement agiles permettant d’accélérer l’approbation des investissements stratégiques, en soutenant toutes les formes d’innovation, y compris dans le domaine de la fabrication.



À propos de Teva Pharmaceuticals

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. est un leader pharmaceutique mondial qui met à profit son expertise en matière de médicaments génériques et stimule l’innovation en vue de poursuivre l’élan qui sous-tend la découverte, la fourniture et le développement élargi de la médecine moderne. En plus de 120 ans, l’engagement de Teva en faveur de l’amélioration de la santé n’a jamais faibli. À l’heure actuelle, le réseau mondial de capacités de l’entreprise permet à ses quelque 37 000 collaborateurs répartis sur 57 marchés de repousser les limites de l’innovation scientifique et de proposer des médicaments de qualité afin d’améliorer, chaque jour, l’état de santé de millions de patients. Pour en savoir plus sur la manière dont Teva s’engage dans l’amélioration de la santé, consultez le site www.tevapharm.com.

Annexe – Informations clés issues de l’analyse de Teva intitulée Generics Health Check 3.0 :

Qu’est-ce qu’un médicament générique ?

Les médicaments génériques sont fabriqués une fois que le brevet du médicament innovant a expiré. Les médicaments génériques offrent la même qualité, sécurité et efficacité que le produit de marque innovant, tout en constituant une alternative économique pour les patients et les systèmes de santé. 67 % des ordonnances de médicaments délivrés en Europe concernent des médicaments génériques (https://www.medicinesforeurope.com/generic-medicines/our-5-pillars/)

Qu’est-ce qu’un médicament générique essentiel ?

La liste des médicaments essentiels de l’UE identifie les médicaments à usage humain dont la continuité d’approvisionnement au sein de l’UE est une priorité. Cela signifie que les pénuries de ces médicaments doivent être évitées, car ils sont essentiels au bon fonctionnement des systèmes de santé de l’UE. Un médicament essentiel est identifié moyennant deux critères : la gravité de la maladie qu’il cible et la disponibilité de médicaments alternatifs appropriés. (https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/questions-answers-union-list-critical-medicines_en.pdf) Les médicaments génériques recensés sur cette liste sont considérés comme des médicaments génériques essentiels.

Qu’est-ce que la liste des médicaments essentiels de l’UE ?

La liste des médicaments essentiels de l’UE, officiellement appelée liste des médicaments essentiels de l’Union européenne, identifie les médicaments essentiels au bon fonctionnement des systèmes de santé à travers l’UE/EEE. Ces médicaments sont prioritaires afin de garantir leur approvisionnement continu et de prévenir les pénuries.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Entre 2014 et 2024, le nombre de médicaments génériques essentiels distribués par un seul ou deux fournisseurs a été multiplié par 3 comparé à l’ensemble des médicaments génériques.

83 % des médicaments génériques essentiels sont fournis par un prestataire détenant plus de 60 % de part de marché en volume, ce qui compromet la diversité de l’approvisionnement.

30 % des médicaments génériques essentiels commercialisés en 2014 ne sont plus disponibles en 2024

À quelle vitesse les médicaments génériques essentiels disparaissent-ils du marché ?

La proportion de médicaments génériques essentiels produits uniquement par un ou deux fabricants a augmenté de 15 %, tandis que cette proportion n’a augmenté que de 5 % pour les autres médicaments génériques. De plus, il ressort de l’étude que 30 % des médicaments génériques essentiels commercialisés au sein de l'Union européenne ont été retirés du marché. Ce chiffre monte même à 37 % pour l’oncologie et la cardiologie et à 33 % pour les antibiotiques.

