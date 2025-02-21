Bitget 有關流動性深度的分析，突顯其在加密貨幣交易的競爭優勢

維多利亞，塞舌爾, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 與 CryptoRank 合作，對全球五大中心化加密貨幣交易所 (CEX) 如 Binance、Bitget、Bybit、MEXC 和 OKX 的流動性深度進行了深度比較分析。 研究提供的寶貴見解，關乎於每個平台以最小的價格影響處理大額市場訂單的能力，這對於尋求高效執行交易的交易者來說是一個關鍵因素。

報告的主要調查結果注重於現貨和期貨市場的流動性。 Bitget 在全球五大交易所中排名第二，在 BTC/USDT、ETH/USDT 等主要交易對中表現出相當強的流動性深度。 因此，對於尋求在高交易量市場中高效執行交易的交易者來說，Bitget 成為極具競爭力的選擇。

在期貨市場，Bitget 憑藉主要貨幣對的強勁流動性排名第四，反映其在衍生品交易領域的影響力和能力日益提升。

該分析評估了市場中間價 2% 左右價格範圍內的流動性深度，這是評估交易所以最小滑點處理大額市場訂單的能力的關鍵指標。 Bitget 在這方面的表現彰顯其致力為用戶維持流動和穩定的交易環境。

研究顯示，在現貨和期貨市場中，上述主要中心化加密貨幣交易所的流動性深度有顯著差異。 Binance 在現貨市場的主導地位和 MEXC 在期貨市場的領導地位，均反映這些平台的多元優勢。 Bitget 在兩個市場的強勁表現與交易所的市場表現一致，得以成為前十名中發展最快的中心化交易所。 這些見解有助投資者選擇最適合自己交易活動的交易所，同時將流動性深度和市場焦點等因素納入考慮。

近期，Forbes 將 Bitget 列為全球最值得信賴的加密貨幣交易所之一。 2024 年，Bitget 的用群數目增加 4 倍 (400%)，從 1 月的 2,000 萬上升至 12 月的 1 億用戶， 現貨交易量由第 1 季度的 1,600 億美元飆升至第 4 季度的 6,000 億美元，每日成交量增加一倍至 200 億美元。 通過中心化交易所 (CEX) 的迅速更新及頂尖表現，Bitget 在衍生產品交易中躋身三大交易所之列，同時在現貨交易中亦鞏固其頭五名的地位。 Bitget 保持這一勢頭，持續擴大其產品範圍並改善平台功能，保持高流動性，以支援其龐大用戶群進行順暢交易。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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