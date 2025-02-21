Yaqrit 在多管齐下推进晚期肝病临床诊疗之前强化董事会和高级管理层队伍

前 Takeda 副总裁 Tauhid Ali 博士担任董事会董事，他拥有卓越的领导能力和药物开发经验

监管战略家 Darren Rubin 担任 Amalive 副总裁，他拥有丰富的经验，负责开发氨清除剂 OPA，这是 Yaqrit 治疗肝性脑病的 3 期药物

前 J&J 高级医疗技术总监 Sarah van Hellenberg Hubar-Fisher 加入公司担任业务开发副总裁，负责 Yaqrit 医疗设备资产的商业开发工作



伦敦, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Yaqrit 是一家聚焦晚期临床阶段的企业，专注于研发晚期肝病救生治疗方案。该公司今天宣布任命一系列关键的高级董事会和管理团队职位，作为其临床开发和商业化战略实施的一部分。

Yaqrit 首席执行官 Troels Jordansen 表示：“在公司推进后期制药和医疗技术资产的过程中，我很高兴宣布任命这些高级人员加入 Yaqrit 团队。” “我们的目标是将我们的每一项资产发展成有效治疗晚期肝病的方法。 通过这些职位任命，Yaqrit 强化了公司职能，同时还专注于其每一种独特的产品，以提供患者需要的临床产品。”

“Tauhid、Darren 和 Sarah 展示了 Yaqrit 不断变化的面貌。” Yaqrit 创始人兼首席医疗官 Rajiv Jalan 补充道， “他们在美国、亚洲和欧洲制药及医疗技术领域的深厚国际经验、专业知识和网络对于推动 Yaqrit 的资产进入临床和商业流程起到至关重要的作用。”

作为 Yaqrit 董事会成员，Tauhid Ali 博士在项目和公司建设方面拥有丰富的经验和人脉。 在 Takeda，他曾担任搜索和转化科学（罕见病）主管，也是分拆出来的 TAKceleratorTM 的创始人。 此前，他为 Cambrian Biopharma 等资产建设公司做出了贡献，并共同创立了 Oak Hill Bio。 Tauhid Ali 表示：“我很高兴能在这个时候加入 Yaqrit 董事会， 该公司已经组建了一支能够将成熟技术转化为治疗方法的团队。 这是 Yaqrit 的关键时刻。”

作为 Amalive 副总裁，Darren Rubin 将负责管理 Yaqrit 的子公司，负责其最近收购的准备进入3期的资产——鸟氨酸苯乙酸盐的开发和商业化阶段。 凭借在产品开发、监管审批和孤儿药方面的丰富经验，Darren 还将负责公司的创新战略。

Sarah Hubar-Fisher 将担任 Yaqrit 的业务发展副总裁，负责 2025 年进入注册试验的两项医疗器械资产。 她在 Johnson & Johnson/Janssen 公司工作了 20 年，担任过高管和管理职位，最后担任全球公共卫生战略财务主管。

公司联系方式

Troels Jordansen，CEO

邮箱：Troels@Yaqrit.com

电话：+31 6 1834 5326

投资者关系联系方式

Mary-Ann Chang

邮箱：Mary-Ann@Yaqrit.com

电话：+44 7483 284 853

关于 Yaqrit

Yaqrit 是一家聚焦临床阶段的企业，致力于为住院和死亡风险较高的晚期肝病患者发现并开发创新疗法。 Yaqrit 的产品线包括正在进行 2/3 期临床试验的三种新型疗法，以及正在进行注册试验的两款医疗设备，可为急慢性晚期肝硬化和急慢性肝衰竭患者提供急慢性治疗，这些患者迫切需要更有效的治疗方法。 更多详情请见 www.Yaqrit.com。

关于失代偿期肝硬化

全球每年有超过 1,000 万名肝硬化患者从无症状（代偿期）发展为失代偿期，此时肝脏已无法承担其正常功能。 因此，血液中的氨水平会升高，对大脑产生毒性影响，从而导致肝性脑病。 由于免疫功能失调，失代偿期肝硬化患者还极易受到细菌感染。 多器官衰竭变得更加常见。 这些因素导致发病率增加，中位生存期从代偿期肝硬化的 12 年以上缩短到失代偿期肝硬化的 2 年左右。

关于肝性脑病

肝性脑病 (HE) 是一种潜在的可逆性神经功能障碍，与血液中氨过量有关。 多达 40% 的失代偿期肝硬化患者有发生肝性脑病的风险，美国每年约有 20 万患者因急性发作而住院治疗。 肝性脑病的复发率很高：40%-50% 的患者在首次急性发作后一年内会再次发作。