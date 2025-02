White Paper: Polish Presidency of the Council of the European Union 2025 (Polnische Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union 2025). Healthcare Policy Recommendations (Empfehlungen zur Gesundheitspolitik) - Eine einzigartige Veröffentlichung des Institute for Social Policy Development ist jetzt erhältlich

WARSCHAU, Polen, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das White Paper wurde am 21. Februar 2025 an der Medizinischen Universität Warschau während der Konferenz Health and Security for the Future vorgestellt, die vom Institut für Sozialpolitikentwicklung unter der Schirmherrschaft der polnischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses organisiert wurde.

Das von Bolesław Samoliński herausgegebene White Paper ist eine Zusammenfassung der während der letzten zwei Jahre geführten Diskussionen unter Experten, Politikern und gesellschaftlichen Aktivisten über die gesundheitspolitischen Prioritäten der Präsidentschaft. Auf fast 400 Seiten werden die Erkenntnisse von über 100 Experten dargelegt und eine multidisziplinäre Ressource für innovative Gesundheitspolitiken vorgestellt.

„Jahrzehnte nach dem Vorstoß der Solidarność für Veränderungen müssen wir dafür sorgen, dass Freiheit und Frieden unerschütterlich bleiben und die EU-Politik allen Bürgern Schutz bietet“, schrieb Lech Wałęsa, ehemaliger Präsident Polens und Friedensnobelpreisträger, in seinem Eröffnungswort.

„Polen steht jetzt vor einer Herausforderung, aber auch vor der Chance, Verantwortung für die Zukunft der Gemeinschaft zu übernehmen und unsere Rückkehr in die breite EU-Entscheidungsfindung zu bekräftigen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird“, so Adam Jarubas, Vorsitzender des Unterausschusses für öffentliche Gesundheit des EP.

Folgende Autoren haben zur Veröffentlichung beigetragen: Magdalena Sobkowiak, Unterstaatssekretärin in der Kanzlei des Premierministers; Katarzyna Kacperczyk, Unterstaatssekretärin im Gesundheitsministerium; Maciej Banach, Prorektor des Collegium Medicum der Katholischen Universität Lublin; Aleksandra Lewandowska, Nationale Beraterin für Kinder- und Jugendpsychiatrie; Bartosz Karaszewski, Nationaler Berater für Neurologie; Richard Price von der Europäischen Krebsorganisation; Janina Stępińska, Vorsitzende des Nationalen Rates für Kardiologie; sowie Vertreter von Arbeitgeberverbänden, wissenschaftlichen Gesellschaften und NGOs.

Das Institute for Social Policy Development, eine auf Gesundheitspolitik spezialisierte Denkfabrik, organisiert die Konferenzreihe Road to the Presidency.

White Paper: Polish Presidency of the Council of the European Union 2025 (Polnische Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union 2025). Healthcare Policy Recommendations (Empfehlungen zur Gesundheitspolitik) steht zum Download bereit unter

Das Institute for Social Policy Development ist eine Denkfabrik, die sich mit Debatten, politischen Analysen und lösungsorientierten Diskussionen über die gesundheitspolitische Perspektive wirtschaftlicher und sozialer Probleme beschäftigt.

Das Institut veranstaltet Konferenzen und Debatten zu den Gesundheitssystemen der EU. Es wurden 25 analytische und wissenschaftliche Berichte veröffentlicht. Ihre wichtigste Initiative, der Healthcare Policy Summit, wird seit 2022 abgehalten.

