Communiqué de presse – Paris, le 21 février 2025

Danone et les ONG ClientEarth, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France mettent un terme à leur procédure au sujet du plastique dans le plan de vigilance de Danone

A l’issue du processus de médiation ordonné par le Tribunal judiciaire de Paris saisi le 9 janvier 2023 par trois ONG qui avaient introduit une action judiciaire à l’encontre de Danone, un accord entre les parties a permis de mettre fin à leur procédure concernant le plan de vigilance de Danone.

Cet accord s’appuie sur un enrichissement de ce plan, qui décrit désormais de manière plus approfondie les conséquences de l’utilisation des emballages plastiques et détaille l’ensemble des actions que Danone met en œuvre dans ce domaine (comme la réduction, le réemploi, le recyclage, et la récupération des emballages en plastique), en cohérence avec les objectifs définis dans son statut de Société à Mission.

Danone se réjouit d’avoir participé avec les trois ONG à une discussion ouverte et transparente et souligne la vertu et l’efficacité du dialogue pour faire face aux défis complexes qui impliquent de conjuguer les forces de tous les acteurs ou parties prenantes.

Danone continuera à agir avec détermination pour favoriser la mobilisation collective de tous les acteurs, privés et publics, sans lesquels il est impossible de lever les obstacles systémiques (techniques, réglementaires, financiers, etc.) qui freinent l’émergence d’une économie circulaire.

