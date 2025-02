Investissements Purpose Inc. annonce les distributions de février 2025 pour les sept nouveaux FNB d’actions de rendement

TORONTO, 21 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») est heureuse d’annoncer les distributions pour le mois de février 2025 pour son plus récent ensemble de FNB d’actions de rendement.

La date ex-distribution pour les sept FNB d’actions de rendement énumérés dans le tableau ci-après est le 28 février 2025.

Nom de FNB Ticker Distribution

par unité Comptabiliser

Date A payer

Date Distribution

Fréquence FNB Actions à revenu

Costco (COST) Purpose YCST 0,1000 $ 28 février 2025 6 mars 2025 Mensuel FNB Actions à revenu

Palantir (PLTR) Purpose YPLT 0,2500 $ 28 février 2025 6 mars 2025 Mensuel FNB Actions à revenu

UnitedHealth Group (UNH) Purpose YUNH 0,1100 $ 28 février 2025 6 mars 2025 Mensuel FNB Actions à revenu

Coinbase (COIN) Purpose YCON 0,3000 $ 28 février 2025 6 mars 2025 Mensuel FNB Actions à revenu

Netflix (NFLX) Purpose YNET 0,1100 $ 28 février 2025 6 mars 2025 Mensuel FNB Actions à revenu

Broadcom (AVGO) Purpose YAVG 0,1500 $ 28 février 2025 6 mars 2025 Mensuel FNB Actions à revenu

innovateurs en technologie Purpose YMAG 0,2000 $ 28 février 2025 6 mars 2025 Mensuel



À propos de Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 23 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société indépendante de services financiers axés sur la technologie.

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pouvez payer plus ou recevoir moins que la valeur nette d’inventaire actuelle. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.