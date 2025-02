Mandalay Resources presenterar ett ekonomiskt rekordresultat 2024 med 69 miljoner USD i fritt kassaflöde

TORONTO, Feb. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) rapporterar starka rörelseresultat för fjärde kvartalet och året som slutade 31 december 2024. Bolaget har haft rekordintäkter och en betydande ökning av kassaflödest, vilket befäster dess engagemang för operationell excellens och finansiell disciplin.

Fjärde kvartalet 2024 i korthet:

Kassaflöde: Bolaget genererade 38,5 miljoner USD i kassaflöde från den löpande verksamheten och 24,6 miljoner USD i fritt kassaflöde 1

Bolaget genererade 38,5 miljoner USD i kassaflöde från den löpande verksamheten och 24,6 miljoner USD i fritt kassaflöde Intäktsökning: Koncernens omsättning ökade med 32 % till 66,8 miljoner USD, jämfört med fjärde kvartalet 2023 Costerfield noterade sina näst högsta kvartalsintäkter på 44,2 miljoner USD Björkdal genererade 22,6 miljoner USD

Koncernens omsättning ökade med 32 % till 66,8 miljoner USD, jämfört med fjärde kvartalet 2023 Kostnader: Koncernens samlade driftskostnader 1 på 1 085 USD och totala underhållskostnader 1 på 1 595 USD per guldekvivalenta uns säljbar produktion och

Koncernens samlade driftskostnader på 1 085 USD och totala underhållskostnader på 1 595 USD per guldekvivalenta uns säljbar produktion och Justerad EBITDA 1 : Genererade 32,3 miljoner USD, en ökning med 40 % jämfört med Q4 2023 på 23,1 miljoner USD

Genererade 32,3 miljoner USD, en ökning med 40 % jämfört med Q4 2023 på 23,1 miljoner USD Lönsamhet: Koncernens nettoresultat uppgick till 20,7 miljoner USD (0,22 USD eller 0,31 USD per aktie), jämfört med 2,7 miljoner USD (0,03 USD eller 0,04 USD per aktie) under fjärde kvartalet 2023.





Hela året 2024 i korthet:

Stärkt balansräkning: Kassabehållningen ökade till 76,4 miljoner USD den 31 december 2024, från 26,9 miljoner USD ett år tidigare

Kassabehållningen ökade till 76,4 miljoner USD den 31 december 2024, från 26,9 miljoner USD ett år tidigare Skuldfri position: Bolaget återbetalade till fullo sin revolverande kreditfacilitet på 20 miljoner dollar och har behållit en outnyttjad tillgång på 35 miljoner USD

Bolaget återbetalade till fullo sin revolverande kreditfacilitet på 20 miljoner dollar och har behållit en outnyttjad tillgång på 35 miljoner USD Rekordintäkter: Bolaget uppnådde de högsta intäkterna någonsin på 240,7 miljoner USD, en ökning med 39 % från 2023

Bolaget uppnådde de högsta intäkterna någonsin på 240,7 miljoner USD, en ökning med 39 % från 2023 Kassaflöde: Bolaget genererade 112,7 miljoner USD i kassaflöde från den löpande verksamheten och 69,1 miljoner USD i fritt kassaflöde

Bolaget genererade 112,7 miljoner USD i kassaflöde från den löpande verksamheten och 69,1 miljoner USD i fritt kassaflöde Levererade på kostnadsvägledning: Konocernens kontakta kostnader 1 på 1 106 USD och totala underhållskostnader 1 på 1 548 USD per guldekvivalenta uns säljbar produktion och

Konocernens kontakta kostnader på 1 106 USD och totala underhållskostnader på 1 548 USD per guldekvivalenta uns säljbar produktion och Lönsamhet: Koncernens nettoresultat uppgick till 47,8 miljoner USD (0,51 USD eller 0,70 USD per aktie), jämfört med 7,9 miljoner USD (0,08 USD eller 0,11 USD per aktie) 2023.

Frazer Bourchier, President och CEO, kommenterade:

"2024 var en milstolpe för Mandalay, präglat av rekordhöga finansiella resultat och betydande vinsttillväxt. Vår strategiska satsning på produktion med högre marginaler, kostnadseffektivitet och operativa förbättringar har gett enastående resultat. Med en stark kassaposition, noll skuldsättning och ett pågående engagemang för hållbar kontantgenerering går vi in ​​i 2025 väl förberedda för att utnyttja strategiska möjligheter och driva långsiktigt värdeskapande.”

Hashim Ahmed, CFO, kommenterade:

“Mandalay uppnådde sin högsta årsomsättning hittills på 241 miljoner dollar, och genererade ett rekordhögt fritt kassaflöde på 69 miljoner dollar från de två operativa tillgångarna. Vår nettokassa vid årets slut ökade mer än tio gånger till 76 miljoner USD jämfört med årsskiftet 2023, vilket understryker vår disciplinerade kostnadshantering – operativ effektivitet och gynnsamma metallpriser – allt detta hjälpte oss att uppnå vår produktions- och kostnadsnivå för 2024.”

“När vi blickar framåt mot 2025 stärker nyckelinvesteringar vår operativa grund för framtiden, inklusive den nya avfallsanläggningen i Costerfield och en utökad underjordisk utveckling i Björkdal. Majoriteten av dessa investeringar förväntas göras under första halvåret. Dessutom fortsätter vi att fokusera på att skapa ytterligare värde genom prospektering nära gruvan och i regionen på båda platserna, med potential för ytterligare resursallokering för att påskynda framsteg baserat på framgång. Vi är glada över att fortsätta driva denna utveckling framåt och genomföra våra planer i en miljö med starka ädelmetallpriser.”

1 Guldekvivalent produktion, justerad EBITDA, fritt kassaflöde, nettokassa, driftskostnader och totala underhållskostnader är icke-GAAP-relaterade finansiella resultatmått som inte har någon standarddefinition enligt IFRS. Se "Non-GAAP Financial Performance Measures" i slutet av det här pressmeddelandet för ytterligare information.

Utsikter för 2025:

Se pressmeddelandet den 17 december 2024 för att ta reda på tidigare meddelade utsikter.

Koncernens produktions- och kostnadsvägledning: Årsproduktion på 85 000–95 000 guldekvivalentea uns Guld: 76 500–85 000 uns, Antimon: 1 050–1 150 ton, Driftskostnader och totala underhållskostnader på 1 200–1 350 USD och 1 795–1 975 USD per guldekvivalenta uns,

Fortsatta investeringar för att upprätthålla initiativet på 43–48 miljoner USD, huvuddragen från stora projekt: Costerfield: Avfallsanläggning, som adderar ytterligare sex års kapacitet Björkdal: Utöka utvecklingen av underjordiska gruvor för att förbättra operativ flexibilitet och minska beroendet av låghaltiga lager, ersätta en åldrande gruvdriftsflotta för att förbättra utrustningstillgängligheten och minska stilleståndstiden, prospektering vid båda verksamheterna för att säkerställa långsiktig produktionsstabilitet.



Bolagets reviderade koncernredovisning för det år som slutade den 31 december 2024, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns under bolagets profil på www.sedarplus.ca och på företagets webbplats på www.mandalayresources.com. Alla valutareferenser i det här pressmeddelandet är i USD, om inte annat anges.

Fourth Quarter and Full-Year 2024 Financial Summary

The following table summarizes the Company’s consolidated financial results for the three months and years ended December 31, 2024 and 2023:

($ thousands, except where indicated)



Three months ended Year ended December 31, December 31, 2024 2023 2024 2023 Revenue 66,801 50,588 240,655 173,344 Cost of sales 32,394 25,836 110,498 105,923 Adjusted EBITDA (1) 32,273 23,071 122,113 60,328 Adjusted net income (1) 27,819 9,653 67,330 10,596 Consolidated net income 20,664 2,715 47,761 7,861 Capital expenditure 13,912 9,512 44,852 42,401 Total assets 329,576 295,248 329,576 295,248 Total liabilities 100,310 98,316 100,310 98,316 Adjusted net income per share (1) 0.30 0.10 0.72 0.11 Consolidated net income per share 0.22 0.03 0.51 0.08

Adjusted EBITDA, adjusted net income and adjusted net income per share are non-GAAP performance measures with no standard definition under IFRS. Refer to “Non-GAAP Performance Measures” at the end of this press release for further information.





Under fjärde kvartalet 2024 genererade Mandalay en koncernomsättning på 66,8 miljoner USD, en ökning med 32 % jämfört med 50,6 miljoner USD under fjärde kvartalet 2023. Det här berodde främst på högre genomsnittliga realiserade metallpriser: 2 687 USD per uns för guld och 35 833 USD per ton för antimon under fjärde kvartalet 2024 jämfört med 1 965 USD per ounce för guld och 10 987 USD per ton för antimon under Q4 2023.

Mandalay genererade justerad EBITDA på 32,3 miljoner USD under fjärde kvartalet 2024, jämfört med 23,1 miljoner USD under fjärde kvartalet 2023. Ökningen av justerad EBITDA berodde främst på högre intäkter under innevarande kvartal. Justerat nettoresultat uppgick till 27,8 miljoner USD under fjärde kvartalet 2024, exklusive en förlust på 2,0 miljoner USD på finansiella instrument, en revidering av återvinningsskulden på 4,2 miljoner USD och en nedskrivning av tillgångar på 1,0 miljoner USD. Det här kan jämföras med en justerad nettovinst på 9,7 miljoner USD under fjärde kvartalet 2023.

Koncernens nettoresultat var 20,7 miljoner USD för fjärde kvartalet 2024, jämfört med 2,7 miljoner USD under fjärde kvartalet 2023. Mandalay avslutade fjärde kvartalet 2024 med 76,4 miljoner USD i kontanter och likvida medel.

Fourth Quarter and Full-Year 2024 Operational Summary

The table below summarizes the Company’s production, capital expenditures and operational unit costs for the three months and years ended December 31, 2024 and 2023:





Three months ended Year ended December 31, December 31, 2024 2023 2024 2023 Costerfield Gold produced (oz.) 12,125 13,016 43,346 36,057 Antimony produced (t) 267 404 1,282 1,860 Gold equivalent produced (oz.) 15,768 15,383 54,805 47,661 Cash operating cost (1) per oz. gold eq. produced ($) 784 738 874 876 All-in sustaining cost (1) per oz. gold eq. produced ($) 1,118 920 1,156 1,120 Capital development ($’000) 503 368 2,962 3,159 Infill drilling ($’000) 1,341 50 2,262 1,797 Property, plant and equipment purchases ($’000) 4,700 1,904 7,534 4,531 Capitalized exploration ($’000) 1,572 1,875 7,313 6,209 Björkdal Gold produced (oz.) 9,728 11,558 42,323 42,148 Cash operating cost (1) per oz. gold produced ($) 1,573 1,299 1,406 1,354 All-in sustaining cost (1) per oz. gold produced ($) 2,182 1,664 1,869 1,749 Capital development ($’000) 3,337 2,453 10,069 8,982 Infill drilling ($’000) 63 152 375 498 Property, plant and equipment purchases ($’000) 2,065 2,244 6,672 13,766 Capitalized exploration ($’000) 331 466 3,085 3,393 Consolidated Gold equivalent produced (oz.) 25,496 26,941 97,128 89,809 Cash operating cost (1) per oz. gold eq. produced ($) 1,085 979 1,106 1,100 All-in sustaining cost (1) per oz. gold eq. produced ($) 1,595 1,296 1,548 1,497 Capital development ($’000) 3,840 2,821 13,031 12,141 Infill drilling ($’000) 1,404 202 2,637 2,295 Property, plant and equipment purchases ($’000) (2) 6,765 4,148 18,730 18,297 Capitalized exploration ($’000) 1,903 2,341 10,454 9,668

Cash operating cost and all-in sustaining cost are non-GAAP performance measures with no standard definition under IFRS. Refer to “Non-GAAP Performance Measures” at the end of this press release for further information. Includes equipment purchased for reclamation activities at non-operating site.

Koncernens kontanta rörelsekostnad per producerat uns guldekvivalent ökade med 11 % till 1 085 per uns fjärde kvartalet 2024 jämfört med 979 USD fjärde kvartalet 2023. Ökningen berodde på att produktionen av guldekvivalenter minskade med 5 % under fjärde kvartalet 2024, med 25 496 producerade uns jämfört med 26 941 uns under fjärde kvartalet 2023, kombinerat med en ökning av förädlingskostnaden på 5 %, främst på grund av en ökning av förädlingskostnadernana på Costerfield orsakad av högre kostnader för avfall och vattenhantering.

De totala underhållskostnaderna ökade med 23 % till 1 595 USD per guldekvivalent uns producerat under fjärde kvartalet 2024, jämfört med 1 296 USD under fjärde kvartalet 2023. Den här ökningen av kostnad per enhet berodde på högre driftskostnader och högre investeringskostnader under kvartalet, jämfört med fjärde kvartalet 2023, inklusive ökade investeringar i kapitalutveckling i Björkdal för att komma ikapp utvecklingen, samt ökad fyllnadsborrning i Costerfield. De ökade utgifterna för fyllnadsborrning vid Costerfield under kvartalet var inriktade på att omvandla antagna resurser till indikerade resurser, medan borrningen under fjärde kvartalet 2023 främst var avsedd för utvidgningstestning och klassificerades som icke-uppehållande.

Costerfields guld-antimongruva i Victoria i Australien

Under fjärde kvartalet 2024 producerade Costerfield 12 125 uns guld, jämfört med 13 016 uns under fjärde kvartalet 2023, en minskning med 7 % (891 uns). Denna minskning berodde främst på en lägre genomsnittlig guldhalt i anrikningen, som minskade från 13,14 g/t under fjärde kvartalet 2023 till 11,82 g/t under fjärde kvartalet 2024. Antimonproduktionen under fjärde kvartalet 2024 uppgick till 267 ton, en minskning med 34 % från 404 ton under fjärde kvartalet 2023. Denna nedgång berodde främst på en minskning av den genomsnittliga huvudhalten för antimon i anrikningen, från 2,06 % under fjärde kvartalet 2023 till 1,38 % under fjärde kvartalet 2024. Minskningen av halten för både antimon och guld berodde på gruvsekvensering.

Driftskostnaden per producerat guldekvivalenta uns ökade med 6 % till 784 USD per uns under fjärde kvartalet 2024, jämfört med 738 USD per uns under fjärde kvartalet 2023. Den här ökningen orsakades av högre bearbetningskostnader relaterade till avfall och vattenhantering, inklusive ökade personal- och materialkostnader för avfallshantering via pasta och geotuber, en tillfällig åtgärd tills den nya avfallslagret står färdigt i mitten av 2025.

Den totala underhållskostnaden per producerat guldekvivalenta uns ökade med 22 % till 1 118 USD per uns under fjärde kvartalet 2024, jämfört med 920 USD per uns under fjärde kvartalet 2023. Det här berodde på högre driftskostnader och ökade upprätthållande investeringar, inklusive utökad fyllnadsborrning. Fokus under fjärde kvartalet 2024 låg på att omvandla antagna resurser från Cuffley Deeps och Kendal till indikerade resurser, medan borrningar under fjärde kvartalet 2023 främst var inriktade på förlängningstestning av Shepherd och andra mål nära gruvan, som klassificerades som icke-uppehållande investeringar.

Costerfield genererade 44,2 miljoner USD i intäkter och 25,2 miljoner USD i justerad EBITDA.

Björkdal guldgruva i Skellefteå i Sverige

Under fjärde kvartalet 2024 producerade Björkdal 9 728 uns guld, jämfört med 11 558 uns under fjärde kvartalet 2023, en minskning med 16 % eller 1 830 uns. Minskningen berodde främst på färre brutna ton, orsakade av väderrelaterade störningar under andra halvåret 2024, inklusive översvämningsincidenter som tillfälligt begränsar tillgången till underjordiska gruvor. Detta ledde till att anläggningen fick inrikta sig på gruvområden med lägre halter, inklusive fjärde kvartalet, vilket ledde till en nedgång i guldproduktionen.

Med minskad flexibilitet i gruvdriften, vilket påverkade både utvunna ton och halter, blev man alltmer beroende av låghaltiga ytlager för att upprätthålla anläggningens genomströmning, vilket ytterligare bidrog till produktionsminskningen. I december hade dock tillgången till alla underjordiska gruvområden återställts, vilket gjorde det möjligt att återgå till de förväntade guldbrytningsnivåerna.

Driftskostnaden per uns producerat guld under fjärde kvartalet 2024 ökade med 21 % till 1 573 USD per uns, jämfört med 1 299 USD per uns under fjärde kvartalet 2023. Det här berodde främst på en sänkt guldproduktion på 16 % på grund av lägre halter.

Den totala underhållskostnaden per producerat guldekvivalenta uns ökade med 31 % till 2 182 USD per uns under fjärde kvartalet 2024, jämfört med 1 664 USD per uns under fjärde kvartalet 2023. Ökningen berodde främst på lägre produktion och högre upprätthållande investeringar, inklusive investeringar i kapitalutveckling i Björkdal för att förbättra framtida operativ flexibilitet.

Björkdal genererade 22,6 miljoner USD i intäkter och 9,1 miljoner USD i justerad EBITDA.

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay är ett Kanada-baserat naturresursbolag med produktionstillgångar i Australien (guld-antimongruvan Costerfield) och Sverige (guldgruvan Björkdal). Bolaget fokuserar på att öka sin produktion och minska kostnaderna för att generera ett betydande positivt kassaflöde. Mandalay strävar efter att bedriva verksamheten på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt och samtidigt främja ett starkt samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays mål är att skapa aktieägarvärde genom lönsam verksamhet och framgångsrik organisk prospektering vid gruvorna Costerfield och Björkdal, samtidigt som man aktivt utvärderar möjligheter till tillväxt och icke-utspädande oorganisk tillväxt. Vid Costerfield fokuserar bolaget på att bryta de höghaltiga ådrorna Youle och Shepherd och samtidigt utöka mineraltillgångarna och reserverna nära gruvan och i regionen. Vid Björkdal är målet att öka produktionen från området Eastern Extension och andra zoner med högre marginaler, såsom North Zone, för att optimera lönsamheten under de kommande åren.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” i den mening som avses i tillämpliga värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2024. Läsarna uppmanas att inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och utveckling kan skilja sig väsentligt från vad som framgår av dessa uttalanden beroende på bland annat förändringar i råvarupriser och allmänna marknads- och ekonomiska förhållanden. De faktorer som identifierats ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista över de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan medföra att de faktiska resultaten och utvecklingarna avviker från de som beaktas i framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande hittas under rubriken 'Riskfaktorer' i Mandalays årsrapport daterad den 31 mars 2024, som finns tillgänglig på Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dock inte garanteras att eventuella antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrning någonsin kommer uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från dem som beskrivs i framåtblickande uttalanden, kan det finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen garanti för att framåtblickande uttalanden kommer visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från de som förutses i sådana uttalanden. Följaktligen bör läsare inte fästa otillbörlig vikt vid framåtblickande uttalanden.

Resultatmått som inte är GAAP

Det här pressmeddelandet kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerad nettovinst, fritt kassaflöde, driftskostnad per producerat guldekvivalenta uns och totala underhållskostnader, som alla är icke-GAAP-prestandamått och inte har standardiserade betydelser enligt IFRS. Därför är dessa mått kanske inte jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder justerad EBITDA och fritt kassaflöde som mått på operativt resultat för att hjälpa till att bedöma företagets förmåga att generera likviditet genom operativt kassaflöde för att finansiera framtida rörelsekapitalbehov och för att finansiera framtida kapitalutgifter, samt för att hjälpa till att jämföra finansiella resultat från period till period på ett konsekvent sätt. Ledningen använder justerat nettoresultat för att underlätta förståelsen av bolagets finansiella resultat före påverkan av poster av engångskaraktär eller särskilda poster. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av bolagets finansiella rapporter för att utvärdera bolagets operativa och kassamässiga utveckling eftersom de möjliggör en analys av bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till särskilda, icke kassaflödespåverkande och andra icke-kärnrelaterade poster, vilka kan variera väsentligt från bolag till bolag och under olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkter från gruvdrift, netto efter administrationskostnader, och före räntor, skatter, icke-kontanta avgifter/(intäkter), koncerninterna avgifter och finansiella kostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före särskilda poster. Särskilda poster är intäkts- och kostnadsposter som presenteras separat på grund av sin karaktär och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. I förvaltningsberättelsen (MD&A) ingår en avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och koncernens nettoresultat å andra sidan.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) och sedan dras investeringar och leasingbetalningar av. Se avsnittet "Non-GAAP Financial Performance Measures" i förvaltningsberättelsen (MD&A) för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas motsvarande producerade guldekvivalenta uns genom att till producerade gulduns addera producerade ton antimon multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset under perioden dividerat med det genomsnittliga guldpriset under perioden. Den totala operativa driftskostnaden förknippad med produktionen av dessa ekvivalenta uns under perioden divideras sedan med de producerade ekvivalenta guldunsen för att ge den operativa driftskostnaden per producerat ekvivalent uns. Driftskostnaden exkluderar royaltykostnader. Totala driftkostnader inklusive underhåll inkluderar totala operativa driftskostnader, underhållsinvesteringar för gruvdrift, royaltyavgifter, uppräkning av återställningsavsättning och avskrivning av gruvdammar. Underhållskapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens totala underhållskostnad per guldekvivalenta uns under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerat med motsvarande producerade uns guld under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala driftskostnaden förknippad med produktionen av producerade uns guld under perioden med de producerade unsen guld för att ge driftskostnaden per producerat uns guld. Driftskostnaden exkluderar royaltykostnader. Totala driftkostnader inklusive underhåll inkluderar totala operativa driftskostnader, underhållsinvesteringar för gruvdrift, royaltyavgifter, uppräkning av återställningsavsättning och avskrivning av gruvdammar. Underhållskapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens totala underhållskostnad per guldekvivalenta uns under en period är lika med den totala underhållskostnaden dividerat med motsvarande producerade uns guld under perioden.

För bolaget som helhet beräknas driftskostnaden per guldekvivalenta uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras i varje anläggning och dividera summan med summan av driftskostnaderna för anläggningarna. Koncernens driftskostnader exkluderar royalty och allmänna och administrativa kostnader på företagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att exkludera företagens allmänna och administrativa kostnader för att bättre överensstämma med branschstandard. Den totala underhållskostnaden per guldekvivalent uns under perioden är lika med summan av driftskostnaderna för produktion av guldekvivalenta uns vid alla driftsanläggningar under perioden plus företagets omkostnader under perioden plus underhållskostnader för gruvdriften, royaltykostnader, avsättningar för återställning och avskrivningar på avfallsdammar, dividerat med det totala antalet guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan kostnad för försäljning och driftskostnader, och även driftskostnader till totala underhållskostnader ingår i förvaltningsberättelsen (MD&A).

