Communiqué de presse : Sanofi lance la tournée de Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d’ouverture

Sanofi lance la tournée de Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d’ouverture

Paris, le 24 février 2025. Sanofi annonce le lancement de la tournée de Zeus, le cheval métallique de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Avec sa cavalière, il a galopé sur les eaux de la Seine et inspiré « l’esprit olympique » à plus d’un milliard de spectateurs et téléspectateurs. Zeus reprendra sa course le 3 mars prochain à la Porte Maillot, dans le 17ème arrondissement de Paris.

D’abord présenté au public à l'Hôtel de Ville de Paris pendant les Jeux Paralympiques de Paris 2024, puis exposé au château de Versailles cet automne, Zeus sillonnera la France et l’Europe au printemps et à l’été 2025. Le cheval métallique fera halte dans des villes à proximité de sites Sanofi et sur des lieux emblématiques du patrimoine français comme le Mont-Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979 et qui attire des millions de visiteurs chaque année.

Symbole puissant et fruit du savoir-faire et de l'innovation scientifique et artistique de l'Atelier blam, une entreprise française de la région nantaise, Zeus est une prouesse d’ingénierie, fusionnant art et technologie. Bien plus qu'une simple audace culturelle et artistique, cette sculpture vivante personnifie « l’esprit scientifique » que les équipes de Sanofi cultivent chaque jour pour découvrir les traitements de demain et améliorer la qualité de vie des patients, en alliant créativité, rigueur et avancées technologiques.

Zeus sera accompagné sur certaines sections de son parcours du Lab de la Science, une exposition itinérante et didactique qui invitera le public à découvrir le processus de création des médicaments et vaccins de demain. Installée dans un camion, cette expérience immersive a été conçue pour ouvrir les portes de la science au grand public. Elle présente le processus de création d'un nouveau médicament ou vaccin, depuis sa conception en laboratoire jusqu'à son arrivée entre les mains des patients. Le Lab de la Science est une invitation à découvrir, comprendre et s'émerveiller devant les défis et les succès de l'innovation médicale.

Audrey Duval

Présidente, Sanofi France

« Nous sommes extrêmement fiers de contribuer à perpétuer l’héritage de Paris 2024. Zeus représente bien plus qu’une simple œuvre ; il incarne des valeurs essentielles que les collaborateurs de Sanofi, sur nos sites français comme à l’étranger, partagent et défendent chaque jour. Des valeurs de résilience, d’excellence, de solidarité et de paix. Cette tournée offre aussi au public l’opportunité de découvrir notre science de près. Nous avons imaginé le Lab de la Science itinérant comme une exposition pédagogique et interactive, pour rendre plus accessible notre métier et peut-être inspirer de nouvelles vocations parmi les jeunes générations. Cette cavalcade, c’est une célébration de ‘l’esprit scientifique’. »

Dates de la tournée de Zeus et du Lab de la Science

Le 3 mars, Paris, Porte Maillot

Exposition itinérante présente

Du 5 mars au 14 mars, Montpellier, Promenade du Peyrou

Exposition itinérante présente le samedi 8 et dimanche 9 mars

Du 17 mars au 2 avril, Lyon, Hôtel de ville

Exposition itinérante présente le samedi 22 et dimanche 23 mars

Exposition itinérante présente le samedi 29 et dimanche 30 mars

Du 16 avril au 26 avril, Marseille

Du 3 mai au 9 mai, Bordeaux

Exposition itinérante présente le samedi 3 mai et dimanche 4 mai

Du 12 mai au 23 mai, Rouen

Exposition itinérante présente le samedi 17 mai et dimanche 18 mai

Du 17 juin au 27 juin, Francfort

Du 12 juillet au 7 septembre, Mont-Saint-Michel

Du 19 septembre au 29 septembre, Nantes

Retour à Paris



Zeus exposé au pied de la Cour royale du château de Versailles, automne 2024, ©Stéphane Aït Ouarab, Saï



Sanofi était partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour en savoir plus, cliquez ici.





