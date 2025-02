NEW YORK, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth : ALCLS - NASDAQ : CLLS) (la "Société"), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques, présente une stratégie innovante d'ingénierie des cellules T qui exploite les propriétés pro-inflammatoires de l'interleukine 2 (IL-2) dans l’objectif d’améliorer l'efficacité des cellules CAR T contre les tumeurs solides, à la conférence de l’American Association for Cancer Research – Immuno-oncology (AACR-IO), qui se tient du 23 au 26 février 2025 à Los Angeles.

Les données sont présentées dans un poster :

CAR induced expression of synthetically engineered FAP-IL2v immunocytokine boosts persistent anti-tumor activity of TALEN-edited allogeneic CAR T-cells without associated IL-2 toxicity

Présentatrice : Shipra Das, Ph.D., Associate Director Immuno-Oncology à Cellectis.

Date et horaire : le 25 février 2025, de 13h45 à 16h45, heure du Pacifique

Session : Session de posters B

Les thérapies par cellules CAR T ont transformé le paysage thérapeutique dans certaines hémopathies malignes et ont montré une efficacité préliminaire prometteuse dans les tumeurs solides.

Des études récentes suggèrent un lien entre l'expansion in vivo et la persistance des cellules CAR T et l'amélioration des résultats thérapeutiques chez les patients. La co-administration d'interleukine-2 (IL-2) a permis une amélioration de la survie des cellules CAR T, de leur expansion et de leur fonctionnalité dans des modèles précliniques, mais présente des risques de toxicité à fortes doses.

En utilisant la technologie d'édition du génome TALEN® de Cellectis, nous avons développé des "cellules CAR T Smart" avec une immunocytokine variante de l'IL-2 (IL-2v) inductible par l’activation du CAR, et potentialisée par des signaux spécifiques de la tumeur pour une activité localisée dans le microenvironnement tumoral (TME) solide.

L'expression inductible par l’activation du CAR de FAPscFv-IL2v stimule l'activité anti-tumorale des cellules CAR T modifiées in vitro et in vivo. Notamment, l'amélioration de l'activité des cellules CAR T médiée par l'IL-2v repose sur son ancrage à la protéine FAP, uniquement présente dans le TME, minimisant ainsi le risque de toxicité systémique généralement associée à l’IL-2 libre circulante.

Cette stratégie d'édition du génome représenterait une méthode efficace et un profil de sécurité favorable pour améliorer considérablement l'expansion des cellules CAR T et l'activité anti-tumorale, tout en confinant l'activité de l'IL-2 au microenvironnement tumoral.



Le poster est publié sur le site Internet de Cellectis.

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa technologie pionnière d’édition de génome TALEN® pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X.

TALEN® est une marque déposée, propriété de Cellectis.

