Kyivstar choisit Mavenir pour des services d’entreprise améliorés de convergence fixe-mobile

READING, Royaume-Uni, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures réseau basées sur le cloud développant les réseaux de l’avenir, a été choisi par Kyivstar, le premier opérateur numérique ukrainien, détenu par groupe VEON (Dubaï, Émirats arabes unis), pour fournir une plus grande connectivité fixe et mobile d’entreprise aux clients B2B de l’opérateur. Kyivstar s’est associé à Mavenir pour déployer son architecture de pointe et évolutive ainsi que sa solution complète, comprenant le matériel, les logiciels et la plateforme conteneurisée.

La solution CFM (convergence fixe-mobile) comprend un serveur d’applications de téléphonie convergente (CTAS), une fonction de ressources média (MRF), un système de gestion des éléments et une plateforme d’analyse fournissant des services aux entreprises. Mavenir apporte également une connaissance approfondie du marché ukrainien et une capacité à fournir la solution dans des délais serrés. Defne, spécialiste des solutions vocales innovantes pour le marché des entreprises, travaillera aux côtés de Mavenir pour fournir certains des services commerciaux de niche, tandis que Mavenir sera responsable de la solution globale. Malgré les conditions dans la région, l’investissement dans une infrastructure de connectivité de classe mondiale reste une priorité absolue pour Kyivstar.

Andriy Zhukovskyi, DSI de Kyivstar, a déclaré : « La connectivité est extrêmement importante en Ukraine en ce moment, et notre rôle est de continuer à déployer les meilleurs services pour tous nos clients. Mavenir a démontré qu’elle disposait d’une solution de classe mondiale répondant aux besoins de nos entreprises clientes, et a fait preuve de sa capacité à livrer dans les délais, malgré l’environnement extrêmement difficile dans lequel nous travaillons ».

Le Dr Virtyt Koshi, Vice-président principal et Directeur général de Mavenir pour la région EMEA, a ajouté : « L’équipe de Kyivstar s’engage à fournir des services de pointe, et nous sommes fiers d’être le partenaire privilégié pour cette nouvelle capacité de services aux entreprises et aux professionnels ».

-x-

À propos de Kyivstar :

Kyivstar est le plus grand opérateur de télécommunications en Ukraine, avec plus de 23,3 millions d’abonnés mobiles et plus de 1,1 million de clients Internet à domicile sur ligne fixe (en septembre 2024). L’entreprise fournit des services dans un large éventail de technologies mobiles et de lignes fixes, notamment la 4G, le Big Data, les solutions cloud, la cybersécurité et la télévision numérique. Kyivstar prévoit d’investir 1 milliard USD dans le développement de nouvelles technologies de télécommunications en Ukraine entre 2023 et 2027. Kyivstar a alloué plus de 2 milliards UAH au cours des deux dernières années pour aider l’Ukraine à surmonter les défis liés à la guerre, notamment en apportant son soutien aux forces armées, aux clients et aux projets sociaux. Kyivstar fait partie de VEON, un opérateur numérique mondial. Les actions du Groupe sont cotées au Nasdaq (New York). Présent en Ukraine depuis 27 ans, Kyivstar est reconnu comme le plus grand contribuable du secteur des communications, le meilleur employeur et une entreprise socialement responsable. Pour de plus amples informations : www.kyivstar.ua

À propos de Mavenir :

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Venez à la rencontre de Mavenir au Congrès mondial de la téléphonie mobile 2025 à Barcelone du 3 au 6 mars 2025.

Pour découvrir les dernières innovations de Mavenir et en savoir plus sur notre vision pour l’avenir des réseaux, rendez-nous visite à MWC25, hall 2 (stand 2H60).

Contacts RP : pr@mavenir.com et pr@kyivstar.net