Grâce à l’acquisition de Herax Life Science, ProductLife Group renforce ses capacités en matière de conseil aux entreprises et de conseil en informatique pour les activités de R&D

PARIS, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProductLife Group (PLG), leader mondial du conseil en matière de réglementation, d’expertise scientifique, de conformité et de transformation numérique pour le secteur des sciences de la vie, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de HERAX Life Science, un cabinet de conseil danois de premier plan. Spécialisé dans le conseil aux entreprises et en technologie, il fournit des services et des solutions sur mesure pour le secteur des sciences de la vie.

Fondé en 2009 à Copenhague, HERAX Life Science s’est imposé comme un cabinet de conseil hautement spécialisé en stratégie d’entreprise et en informatique en aidant les entreprises des sciences de la vie à numériser leurs activités de R&D, à sélectionner et à fournir des solutions technologiques et à optimiser leurs processus opérationnels dans le cadre de leurs activités de développement clinique. Fort d’une équipe d’experts du secteur, HERAX Life Science s’appuie sur une méthodologie, sur une compréhension approfondie des processus, ainsi que sur la technologie pour aider ses clients à améliorer leurs activités de R&D et à obtenir de meilleurs résultats. Cette acquisition scelle un engagement commun entre HERAX Life Science et PLG pour accélérer le développement de médicaments, à rationaliser les essais cliniques et à garantir l’application des normes les plus élevées en matière de sécurité et de conformité.

Si PLG a déjà établi une forte présence dans les pays nordiques depuis l’acquisition de Pharma IT en 2022, cette nouvelle alliance marque une étape importante dans la stratégie de PLG visant à construire une plateforme régionale et mondiale entièrement intégrée.

Allan Bech Thomsen, PDG de HERAX Life Science, a ajouté : « Ce rapprochement avec PLG s’inscrit dans le cadre d’une démarche stratégique au profit de l’entreprise, de ses collaborateurs et de ses clients. Grâce au rôle de catalyseur de PLG, nous serons en mesure d’accélérer notre expansion internationale. Nous tirerons parti de notre approche spécialisée afin de mieux accompagner les clients locaux et internationaux en leur prodiguant des conseils efficaces et des services numériques innovants dédiés aux domaines relevant de la réglementation GxP des sciences de la vie. Parce qu’il partage nos objectifs et nos valeurs communs, le cabinet de conseil PLG est le partenaire idéal pour assurer durablement le succès d’HERAX Life Science. »

Xavier Duburcq, PDG de PLG, a commenté : « L’acquisition d’HERAX est une étape majeure qui nous permettra d’étendre notre expertise et d’accélérer la transformation numérique des clients mondiaux de PLG. Avec l’intégration d’HERAX Life Science, notre équipe compte désormais 300 professionnels chevronnés. Spécialistes des données et de la technologie et experts en affaires réglementaires, en qualité, en sécurité, en développement clinique, en activités de laboratoire ainsi que d’autres domaines critiques de la chaîne de valeur de la R&D, ils sont capables de fournir des solutions sur mesure qui répondent parfaitement aux besoins de nos clients. C’est un cas unique en Europe. »

À propos de ProductLife Group :

La mission de ProductLife Group est de favoriser l’accès des patients à des solutions de soins de santé sûres et efficaces, en proposant des services de conseil et d’externalisation à l’échelle mondiale tout au long du cycle de vie des produits.

En associant expertise locale et portée internationale dans plus de 150 pays, PLG est le partenaire stratégique de référence du secteur des sciences de la vie pour le développement, l’introduction sur le marché et la gestion du cycle de vie des portefeuilles de produits, ainsi que pour la transformation numérique et d’entreprise qui en découle.

Dans le but d’améliorer continuellement la valeur ajoutée offerte à nos équipes et clients, PLG s’engage pour un partenariat sur le long-terme, l’innovation, la flexibilité et la rentabilité.

Pour en savoir plus, consultez le site https://productlifegroup.com/

Interlocuteur :

Fabrice Galzin

Directeur marketing chez ProductLife Group

fgalzin@productlife-group.com

À propos de HERAX Life Science

HERAX Life Science est un cabinet de conseil aux entreprises et de conseil en informatique de haut niveau. Spécialisé dans les sciences de la vie, il aide les entreprises du secteur à numériser et à optimiser leurs activités de développement clinique. Le cabinet comprend une équipe diversifiée de consultants dotés d’une connaissance approfondie des sciences de la vie et d’une vaste expérience dans ce secteur. HERAX Life Science compte 30 consultants experts dans divers domaines de la R&D. C’est avec passion qu’ils pilotent les projets de leurs clients et apportent une forte valeur ajoutée à leurs activités de développement.

Pour tout complément d’information, consultez le site Internet : https://herax.com/

Contact :

Allan Bech Thomsen

Président-directeur général

abt@herax.com