Sensefuel présente l’édition 2025 de son Observatoire des pratiques de recherche dans l'e-commerce

Sensefuel, une plateforme de recherche et de découverte de produit exclusivement dédiée au e-commerce, annonce la disponibilité de la nouvelle édition de son observatoire des pratiques de recherche dans l'e-commerce.

Cette étude a été réalisée en janvier 2025 auprès d'un panel de 1 279 consommateurs, sur les trois plus grands marchés européens du e-commerce : l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Dans cette édition, de nombreux enseignements sont mis en avant et démontrent les attentes des consommateurs ainsi que leurs habitudes concernant la recherche de produits sur un site marchand.

Quelques grandes tendances de cet observatoire :

La barre de recherche est le mode d'accès à l'offre privilégié par les consommateurs : 77 % d'entre eux la préfèrent pour trouver des produits sur un site e-commerce.

Une expérience hyper personnalisée est plébiscitée : 59 % des consommateurs attendent d'un site e-commerce qu'il ait compris leurs envies, goûts et personnalise l'affichage en fonction de ceux-ci.

L'IA est au cœur des attentes des consommateurs : 46 % d'entre eux comptent sur l'IA pour qu'elle les guide vers le produit qui leur correspond lors de leurs achats.

Pour accéder à l'ensemble des résultats de l'observatoire, rendez-vous sur : https://blog.sensefuel.com/observatoire-des-pratiques-de-recherche-dans-le-commerce-2025

Stéphane Vendramini, fondateur de Sensefuel « Les moteurs de recherche jouent un rôle de premier plan dans les parcours d’achat des consommateurs et doivent leur permettre de fluidifier leurs recherches pour leur offrir une expérience hyper personnalisée et attractive. Véritable porte d’entrée pour exposer un catalogue produit, le moteur de recherche se positionne comme une priorité pour les acheteurs qui souhaitent trouver rapidement le bon produit en toute circonstance. Nul doute que l’IA va jouer un rôle déterminant pour enrichir l’offre existante et transformer profondément le monde du search. »