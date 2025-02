Selskabsmeddelelse

24. februar 2025

Meddelelse nr. 12

Ledende medarbejdere og disses nærtståendes handel med NKT-aktier

I henhold til Markedsmisbrugsforordningen art. 19 oplyser NKT at have modtaget meddelelse om, at René Svendsen-Tune, næstforperson for bestyrelsen i NKT A/S, har købt NKT-aktier, som oplyst i vedhæftede fil.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relation

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com

Presse

Pelle Fischer-Nielsen, External Communications Lead

+45 2223 5870 / pelle.fischer-nielsen@nkt.com

