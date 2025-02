Décision défavorable de la Régie de l’énergie sur les nouveaux raccordements 100 % renouvelables dans le secteur des bâtiments : un recul important pour la décarbonation des bâtiments au Québec

MONTRÉAL, 24 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Régie de l’énergie a rendu une décision défavorable à l’égard de l'initiative d'Énergir visant à ce que tout nouveau raccordement à son réseau, dans le secteur des bâtiments, soit obligatoirement 100 % renouvelable. La Régie revient sur son interprétation du cadre réglementaire, en révoquant sa décision initiale qui donnait le feu vert à cette initiative en janvier 2024. Énergir déplore fortement cette décision qui visait à réduire significativement l’ajout de nouveaux volumes de gaz naturel fossile dans les bâtiments et qui agira comme un frein à leur décarbonation.

Cette initiative ambitieuse et proactive qu’Énergir met en application depuis avril 2024 s’inscrit dans sa trajectoire de décarbonation de l’énergie qu’elle distribue d’ici 2050. Considérant que son réseau de gaz naturel a atteint sa maturité, Énergir souhaite réduire significativement les volumes de gaz naturel fossile et rendre progressivement renouvelables les volumes résiduels qu’elle distribuera.

« Énergir a un plan crédible, pragmatique et atteignable pour la décarbonation et la décision rendue aujourd’hui est déroutante. Non seulement elle bloque Énergir dans ses actions, mais en plus, elle nous ramène un pas en arrière. Cette nouvelle décision illustre également le besoin criant d’avoir un cadre législatif et réglementaire qui permet plus d’agilité. De toute évidence, le cadre actuel ne peut pas répondre convenablement aux défis de la transition énergétique du Québec », affirme Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive, Québec, chez Énergir.

Tout en étant très sensible aux tarifs pour sa clientèle, Énergir tend vers un équilibre entre la décarbonation et les coûts. Tout en rappelant qu’elle ne fait pas de profit sur la molécule, Énergir reconnaît que le gaz naturel renouvelable (GNR) est plus dispendieux, et que le gaz naturel fossile est, en comparaison, très abordable. « La transition énergétique a un coût, les choix que nous devrons faire pour favoriser son succès auront, sans équivoque, un impact économique », ajoute Mme Trudeau.

Malgré cette décision, Énergir demeure convaincue de la pertinence de son initiative dans le contexte de la nécessaire décarbonation de l’économie. Elle rappelle d’ailleurs que celle-ci est cohérente avec l’annonce du gouvernement du Québec de novembre dernier visant à encadrer le recours au chauffage au gaz naturel fossile dans le secteur du bâtiment.

Énergir prendra le temps d’analyser la décision dans son ensemble afin d’évaluer les recours qui lui permettraient de poursuivre la mise en œuvre de ses initiatives de décarbonation.

Énergir en bref

Comptant plus de 11 milliards $ d’actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 535 000 clients et des communautés qu'elle dessert au Québec et au Vermont. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de coentreprises, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Par le biais de filiales et d'autres placements, l'entreprise est présente aux États-Unis où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir, valorise l'efficacité énergétique, investit et poursuit son implication dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

