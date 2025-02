Hallinto-oikeus piti päätöksellään voimassa tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegion Verkkokauppa.comille määräämän hallinnollisen seuraamusmaksun



Verkkokauppa.com Oyj Pörssitiedote 24.2.2025 klo 18.00



Helsingin hallinto-oikeus on pitänyt päätöksellään voimassa tietosuojavaltuutetun seuraamuskollegion Verkkokauppa.comille määräämän hallinnollisen seuraamusmaksun. Yhtiö tiedotti seuraamusmaksusta 15.3.2024. Yhtiö on kirjannut seuraamusmaksusta varauksen vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Päätös ei ole lainvoimainen ja yhtiö harkitsee jatkotoimenpiteitä.



Lisätietoja:

Klaus Korhonen, Head of Legal

Verkkokauppa.com Oyj

klaus.korhonen@verkkokauppa.com

puh +358 50 32 555 28





