GTT renforce son équipe dirigeante avec la création d’une Direction de la Transformation et l’arrivée d’un nouveau Directeur de l’Innovation Groupe

Paris, le 24 février 2025 – GTT annonce la création d’une Direction de la transformation du Groupe, confiée à Jean-Baptiste Boutillier, ainsi que la nomination de Thierry Valot au poste de Directeur de l’Innovation du Groupe. Tous deux sont membres du Comité exécutif.

En tant que Directeur de la transformation, Jean-Baptiste Boutillier aura notamment pour mission de piloter les projets de transformation prioritaires, d’optimiser les processus et modes de travail et de renforcer la transversalité entre les départements.

A la tête de l’innovation du Groupe, Thierry Valot veillera à aligner les développements technologiques avec les besoins du marché et à maintenir GTT à la pointe des progrès technologiques, contribuant ainsi à la croissance du Groupe.

Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT, a déclaré : « Avec la création d’une Direction de la Transformation et la nomination de Thierry Valot à la tête de l’Innovation du Groupe, nous renforçons notre organisation pour accompagner l’évolution de GTT. Ces initiatives illustrent notre volonté de conjuguer transformation et innovation afin d’anticiper les défis de notre industrie et de renforcer notre leadership technologique. Grâce à leur expertise et leur complémentarité, Jean-Baptiste Boutillier et Thierry Valot contribueront activement à la mise en œuvre de notre stratégie et à l’accélération du développement du Groupe. »

Biographies

Jean-Baptiste Boutillier a rejoint GTT en janvier 2021 pour prendre la Direction de l’Innovation, après 17 ans d’expérience dans le transport maritime et la construction navale. A la tête de l’innovation du Groupe, il a notamment piloté le développement de nouveaux concepts de méthanier et de la supply chain pour accompagner la croissance des capacités de construction des méthaniers. Ingénieur de formation (École Polytechnique, ENSTA), il a débuté chez CMA CGM, où il a encadré les équipes Constructions Neuves, R&D et Retrofit de CMA Ships. Il a supervisé la construction et la livraison de plus de 130 porte-conteneurs, dont des navires Dual Fuel équipés de cuves GNL de GTT.

Thierry Valot rejoint GTT après plus de 25 ans d’expérience en management et en innovation technologique. Diplômé de l’École des Ponts ParisTech, il a réalisé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Fives, où il a occupé plusieurs postes de direction. Il a notamment dirigé l’activité verre de Fives, puis a été en charge de l’Innovation et du Digital Groupe entre 2019 et 2025.

A propos de GTT

GTT, groupe de technologie et d’ingénierie, est l'expert des systèmes de confinement cryogénique à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés. Depuis 60 ans, le groupe GTT innove pour concevoir les technologies d’excellence qui équipent les méthaniers, les unités flottantes, les réservoirs terrestres, ainsi que les navires de transport multi-gaz. Engagé dans la construction d’un monde durable, GTT développe par ailleurs de nouvelles solutions pour accompagner les armateurs et les énergéticiens dans leur trajectoire vers un futur décarboné. Ainsi, le Groupe propose des systèmes destinés à l’utilisation du GNL comme carburant pour les navires de commerce, développe des solutions digitales de pointe pour améliorer la performance économique et environnementale des navires, et accélère son innovation dans le domaine des solutions bas carbone. Avec sa filiale Elogen, qui conçoit et produit des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (technologie PEM), GTT est également présent dans le domaine de l'hydrogène vert.

GTT est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (Code ISIN FR0011726835, Ticker GTT) et fait partie notamment des indices CAC Next 20, SBF 120, Stoxx Europe 600 et MSCI Small Cap.

