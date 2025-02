COMMUNIQUÉ DE PRESSE

S&P RELÈVE LA NOTE DE KLÉPIERRE À « A− »

Paris, le 24 février 2025

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, annonce aujourd’hui que Standard & Poor’s (S&P) a relevé la note de crédit du Groupe à « A− » (perspective stable). L’agence de notation a indiqué que cette note attestait de « la qualité du portefeuille d’actifs doté d’importantes capacités de génération de cash-flows, d’une politique financière prudente et d’une grande flexibilité, ayant permis au Groupe de dépasser les projections incluses dans le scénario de base de S&P. »

S&P s’attend à ce que Klépierre poursuive les acquisitions d’actifs, avec des capacités significatives pour de nouveaux investissements relutifs financés par de la dette.



Fitch ayant déjà confirmé la note « A− » avec perspective stable sur la dette senior non garantie de Klépierre, le Groupe se situe désormais au meilleur niveau de notation au sein du secteur immobilier européen coté.

Stéphane Tortajada, directeur financier et membre du Directoire de Klépierre a déclaré : « Après des résultats 2024 meilleurs qu’anticipé et marqués par le début d’un cycle d’appréciation des valeurs, cette notation de crédit confirme que nous avons entamé un nouveau chapitre de croissance. Cela témoigne également de l’excellence opérationnelle et de l’efficacité de la stratégie du Groupe dont la discipline financière est un élément clé. »







AGENDA





24 avril 2025 Activité du premier trimestre 2025 (avant l’ouverture de la bourse) 24 avril 2025 Assemblée Générale annuelle









CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Paul Logerot, Group Head of IR and Financial Communications

+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com

Hugo Martins, IR Manager



+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, IR Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com Hélène Salmon, Group Head of Communications

+33 (0)6 43 41 97 18 – helene.salmon@klepierre.com









Wandrille Clermontel, Taddeo

+33 (0)6 33 05 48 50 – teamklepierre@taddeo.fr



















À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 20,2 milliards d’euros au 31 décembre 2024, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 700 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site internet : www.klepierre.com

Le présent communiqué de presse, son annexe et la présentation des résultats sont disponibles dans la section « Publications » de la page Finance du site Klépierre : https://www.klepierre.com/finance/publications

Pièce jointe