Orange : Réduction du contrat de liquidité de la société Orange contracté avec Rothschild Martin Maurel

Paris, le 24 février 2025

Réduction du contrat de liquidité de la société Orange contracté avec Rothschild Martin Maurel

Conformément à l’article 4.6 de la décision AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021, Orange a procédé le 21 février 2025 à la réduction du montant en espèces affecté au contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel, à concurrence de 5 millions d’euros, afin de ramener les ressources allouées à ce contrat à un montant inférieur au plafond de 50 millions d’euros prévu par la décision AMF sus-visée pour les « titres très liquides » (au sens du paragraphe 3.a de l’article 4 de ladite décision).

Compte tenu de cette opération, à la date du 21 février 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 1 000 titres

• 45 116 614 euros en espèces

Il est rappelé qu’au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

• 0 titre

• 50 026 203 euros

