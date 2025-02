Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 24. februar 2025

Selskabsmeddelelse nr. 1/2025



Foreløbige ikke-reviderede regnskabstal for 2024 og helårsforventninger for 2025

SKAKO offentliggør hermed foreløbige ikke-reviderede regnskabstal for 2024 og helårsforventninger for 2025.

Aktiviteten i den europæiske automobilindustri og bygge/anlægsindustri udviklede sig mere negativt end forventet i anden halvdel af fjerde kvartal, hvilket særligt påvirkede kundesegmentet Fasteners. Som følge heraf faldt omsætningen i 4. kvartal med 9% mens omsætning og EBIT for hele året faldt med henholdsvis 4% og 14%. Dette ligger under den udmeldte guidance fra selskabsmeddelelse den 8. november 2024 (forventet omsætningsudvikling i intervallet -2% til 1% og resultat af primære drift (EBIT) før special items i den nedre del af intervallet 24-28 mio.kr.)

Foreløbige regnskabstal for 2024

mDKK 2024 2023 Udvikling Q4 2024 Q4 2023 Udvikling Nettoomsætning…................................................ 237 248 -4,40% 60 66 -9,10% Bruttofortjeneste…................................................ 73 75 -2,70% 22 21 4,80% Resultat af primær drift (EBIT) før special items… 21 25 -16,00% 7 8 -12,50% Ordrebeholdning…................................................ 226 62 264,50% 226 62 264,50%

Forventninger til 2025

På trods af usikkerheden om væksten i Europa forventes stærk vækst i både omsætning og resultat af primær drift (EBIT) før special items grundet de to store kontrakter med OCP i Marokko. Udviklingen i ordrebeholdningen har været positiv med en stigning på 265% ift. året før, og selv uden de to store ordrer fra OCP er der tale om en stigning på omkring 25% ved udgangen af 2024.

SKAKO’s forventninger til 2025:

Omsætning forventes at vokse organisk med 30-40%

Resultat af primære drift (EBIT) før special items forventes at blive 27-31 mio.kr.

Som følge af den geopolitiske uro og usikkerhed omkring væksten i Europa er forventningerne behæftet med en højere grad af usikkerhed end normalt.

”Det lykkedes ikke at holde vores forventninger til 2024 på grund af den meget negative udvikling i anden halvdel af fjerde kvartal i navnlig kundesegmentet Fasteners. Det er dog positivt, at vi ser en stigning i vores ordrebeholdning, eksklusiv de to ordrer fra OCP, på omkring 25% ved udgangen af 2024. I det nuværende marked er vi meget tilfredse med at kunne udmelde en forventet stærk vækst i omsætningen i 2025 på 30-40% og en forventet vækst i EBIT på 6 -10 mio.kr.” udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

SKAKO forventer at offentliggøre årsrapport for 2024 den 12. marts 2025.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand: 23 47 56 40