Galapagos presenteert op komende investeerdersconferenties

Mechelen, België; 24 februari 2025, 22:01 CET - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), een wereldwijd biotechnologiebedrijf toegewijd aan het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten door middel van baanbrekende wetenschap en innovatie, heeft vandaag aangekondigd dat haar management zal presenteren op de volgende investeerdersconferenties in maart:



TD Cowen 45th Annual Healthcare Conference

Datum: dinsdag 4 maart 2025

Locatie: Boston, MA

Bedrijfspresentatie: 13:50 - 14:20 ET / 19:50 – 20:20 CET

Live Webcast Link: Hier



Barclays 27th Annual Global Healthcare Conference

Datum: woensdag 12 maart 2025

Locatie: Miami, FL

Bedrijfspresentatie: 11:00 - 11:25 ET / 17:00 - 17:25 CET

Live Webcast Link: Hier



Een live webcast van de presentaties is ook toegankelijk op de investeerderspagina van de website van de Vennootschap op http://www.glpg.com/investors. Herhalingen van de webcasts zullen beschikbaar zijn na afloop van het evenement en zullen maximaal 90 dagen worden gearchiveerd.



Over Galapagos

Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS toegewijd aan het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten door middel van baanbrekende wetenschap en innovatie, met als doel zowel het aantal levensjaren als de kwaliteit van leven te vergroten. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschappelijke kennis, technologie en samenwerkingen om een brede pijplijn van best-in-class medicijnen. Met capaciteiten van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd celtherapieproductieplatform, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Het is niet alleen ons doel om te voldoen aan de huidige medische behoeften, maar ook om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.



