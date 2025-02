Inbanki 2024. aasta neljanda kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

2024. aastal saavutas Inbank tugeva kasvu kogutulus ja puhaskasumis, samal ajal viis ettevõte edukalt lõpule märgilise tähtsusega sünteetilise väärtpaberistamise tehingu Euroopa Investeerimispanga grupiga (EIP).

2024. aastal ulatus Inbanki kogutulu 75,5 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 26%. Seda kasvu toetasid kasvavad marginaalid ja portfellimahtude suurenemine nii Balti riikides kui ka Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis.

Inbanki puhaskasum kasvas 2024. aastal aastatagusega võrreldes 20% ja ulatus 12,2 miljoni euroni ning omakapitali tootlus oli 2024. aastal 9%. Neid tulemusi mõjutasid erakorralised sündmused, sh 2,46 miljoni euro suurune kulu Inbanki krediitkaartide tooteliini sulgemisest, 1,34 miljoni euro suurune kulu kasvu nõustamise ja kapitali kaasamisega seotud tasusid, kui ka 0,66 miljonit eurot erakorralist kasumit finantstehnoloogia idufirma Paywerki osaluse müügist. Kui kõik need erakorralised sündmused kõrvale jätta, kasvas samal ajal ettevõtte normaliseeritud puhaskasum aasta varasemaga võrreldes 51% ulatudes 15,4 miljoni euroni ja normaliseeritud ROE oleks olnud 11,3%.

Laenude ja renditeenuste portfell ulatus 1,15 miljardi euroni ja kasvas aastatagusega võrreldes 11%. Hoiuseportfell kasvas aastaga 8% ja ulatus aasta lõpu seisuga 1,17 miljardi euroni. 2024. aasta lõpus jõudis Inbanki varade maht 1,44 miljardi euroni, kasvades aastaga 9%.

2024. aastal saavutas Inbank rekordilise müügimahu 715 miljonit eurot ning ettevõtte müügi kogumaht (GMV) kasvas 4%.

2024. aastal tõusis autode finantseerimise portfell Inbanki suurimaks tootesegmendiks, kasvades 43% võrra 350 miljoni euroni. Kaupmeeste finantseerimislahendused on 255 miljoni euroga jätkuvalt Inbanki suurim müügimootor. „Maksa hiljem“ lahendused on kujunemas Baltikumi veebikaupmeeste ja makseteenuse pakkujate seas laialdaselt kasutatavaks tooteks – selle tulemusel pea kolmekordistus eelmisel aastal müügimaht „maksa hiljem“ segmendis, ulatudes 45 miljoni euroni.

Inbankil õnnestus 2024. aastal kasvatada portfelli sisemist intressimäära (EIR) 10,80%-lt 2023. aastal 11,28%-ni 2024. aastal. Aasta jooksul vähenes Inbanki finantseerimiskulu veidi, jõudes 4,40%-ni võrreldes eelmise aasta 4,46%-ga. Samal ajal netotulu marginaal paranes 5,37%-ni, mis on 23 baaspunkti võrra kõrgem võrdluses 2023. aastaga.

Hoolimata kiirest inflatsioonist ja meie klientide suurenenud intressikoormusest viimasel paaril aastal, on Inbanki krediidikvaliteet püsinud tugeva ja stabiilsena. Laenukahjumid keskmise krediidiportfelli kohta jäid 1,65% tasemele, mis on peamiselt seotud muudatustega ettevõtte provisjoneerimismetoodikas.

2024. aasta lõpus oli Inbankil 872 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 6000 kaupmehest koostööpartneri.

4. kvartali tulemused

2024. aasta neljandas kvartalis saavutas Inbank rekordilise kvartali kogutulu 20,7 miljonit eurot, mis oli 28% võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil.

Neljanda kvartali puhaskasum langes 1,4 miljoni euroni, mis on 50% väiksem kui eelmisel aastal. Tulemusi mõjutasid erakorralised kulud, mis on seotud Inbanki krediitkaardiäri sulgemisega ning varasemate kasvu ja kapitali suurendamisega seotud nõustamistasude mahakandmisega. Kvartaalne omakapitali tootlus oli 3,7%. Kui neid ühekordseid kulusid mitte arvestada, oleks Inbanki kvartalikasum 4,4 miljonit eurot ehk 59% enam kui aasta tagasi. Kvartaalne normaliseeritud omakapitali tootlus oli 11,9%.

Neljanda kvartali müügimaht oli kokku 191 miljonit eurot, mis on aastatagusega võrreldes 14% rohkem. Peamiselt vedas kvartaalset müügimahu kasvu autode finantseerimine, mille müügimaht ulatus 58,1 miljoni euroni kasvades 46% võrreldes eelmise aastaga. Ka renditeenused eesotsas sõidukite täisteenusrendiga laienesid jõudsalt: maht suurenes 36% ja kvartali müügimaht oli 21,1 miljonit eurot. Kaupmeeste finantseerimislahendused jäid siiski Inbanki suurimaks segmendiks, mille müügimaht oli 64,2 miljonit eurot ehk 10% vähem kui eelmisel aastal.

Tänu järjepidevale ümberhinnastamisele tõusis Inbanki laenuportfelli sisemine intressimäär (EIR) 11,63%-ni, võrreldes aastatagusega 10,83%-ga. Kuna intressimäärad kogu aasta jooksul langesid, vähenesid Inbanki neljanda kvartali finantseerimiskulud 4,28%-le, võrreldes aastataguse 4,58%-ga. Aasta jooksul paranesid ettevõtte marginaalid 70 baaspunkti võrra, netotulu intressimarginaal tõusis 5,77%-ni ja netotulu marginaal, mis sisaldab renditegevust, ulatus 5,63%-ni.

Neljandas kvartalis jäid Inbanki laenukahjumid 2,01% tasemele krediidiportfellist, peegeldades peamiselt meie provisjoneerimismudelite jätkuvat täiustamist kolmandas ja neljandas kvartalis. Vaatamata nendele muudatustele on krediidiportfelli kvaliteet stabiilne ja varasema perioodiga võrreldes pole makseviivitustes olulisi muutusi märgata.

Tulemusi kommenteerib Inbanki juhatuse esimees Priit Põldoja:

„Inbank lõpetas 2024. aasta rekordilise tulu ja müügitulemusega. Neljandas kvartalis ulatus meie müügi kogumaht rekordilise (GMV) 191 miljoni euroni, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Samuti saavutasime rekordilise kvartali kogutulu 20,7 miljonit eurot, mis on 28% võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil.

2024. aastal teenis ettevõte 12,2 miljonit eurot puhaskasumit, mis on 20% rohkem kui aasta varem. Need tulemused sisaldavad mitmeid ühekordseid sündmuseid, mis mõjutasid oluliselt meie aastakasumit. Aasta jooksul keskendusime marginaalide parandamisele ning oma tooteportfelli lihtsustamisele, väljudes krediitkaartide valdkonnast. Kui ühekordsed sündmused kõrvale jätta, oli Inbanki kasum 15,4 miljonit eurot, mis on 51% võrra rohkem kui eelmisel aastal.

Novembris allkirjastas Inbank sünteetilise väärtpaberistamise tehingu Euroopa Investeerimispanga grupiga (EIP). Leping oli tagatud 147 miljoni euro väärtuses eraisikute päikesepaneelide laenudega Poolas. Esimene omataoline tehing Poola turul vabastas Inbankile tehingu tegemise hetkel 11 miljoni euro väärtuses esimese taseme põhiomavahendeid (CET1). Koos augustis toimunud raha kaasamisega on Inbank oluliselt tugevdanud kapitalibaasi, mis võimaldab toetada edasist kasvu.

2024. aastal tehtud töö tulemusena on Inbanki äritegevus selgemalt fokuseeritud, kogu organisatsioon töötab veelgi eesmärgipärasemalt ning kapitalibaas on tugevam 2025. aastale vastu minnes. Prognoosides soodsamat intressikeskkonda ja tarbijate suurenevat kindlustunnet meie peamistel turgudel saame ka edaspidi pühenduda kasvule ja ootame järgnevatelt aastatelt finantstulemuste paranemist.“

Olulisemad finantsnäitajad 31.12.2024 seisuga ja 4. kvartalis

Varade maht: 1,44 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell: 1,15 miljardit eurot

Hoiuseportfell: 1,17 miljardit eurot

Omakapital: 148 miljonit eurot

Puhaskasum: 1,4 miljonit eurot

Omakapitali tootlus: 3,7%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

IV kvartal 2024 IV kvartal 2023 12 kuud 2024 12 kuud 2023 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 32,495 27,249 121,441 98,723 Intressikulu -13,662 -12,841 -53,949 -45,331 Neto intressitulu 18,833 14,408 67,492 53,392 Komisjoni- ja teenustasutulu 51 114 366 473 Komisjoni- ja teenustasukulu -1,053 -1,137 -4,690 -4,199 Neto teenustasutulu/kulu -1,002 -1,023 -4,324 -3,726 Tulu renditeenustest 9,004 6,869 32,435 23,905 Eelnevalt klientidele renditud varade müük 3,735 3,571 15,849 14,155 Muud põhitegevusega seotud tulud -762 220 42 769 Renditeenuste osutamiseks tehtud kulud -5,729 -4,808 -21,107 -15,896 Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu -3,558 -3,303 -15,243 -12,556 Neto renditeenusega seotud tulud/kulud 2,690 2,549 11,976 10,377 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 186 -90 9 -14 Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid -17 341 365 128 Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt 169 251 374 114 Neto intressi- ja teenustasutulu ning muud tulud ja kulud kokku 20,690 16,185 75,518 60,157 Tööjõukulud -5,260 -4,476 -19,986 -16,628 Turunduskulud -885 -848 -3,071 -3,266 Halduskulud -5,263 -2,960 -14,547 -11,033 Põhivara kulum -2,807 -1,406 -8,513 -6,007 Tegevuskulud kokku -14,215 -9,690 -46,117 -36,934 Kasum sidusettevõtetelt 0 -72 663 250 Laenude allahindluse kulu -5,197 -3,235 -16,355 -13,203 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 1,278 3,188 13,709 10,270 Tulumaks 100 -412 -1,497 -68 Aruandeperioodi kasum 1,378 2,776 12,212 10,202 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerimata kursivahed -16 -403 -288 -415 Aruandeperioodi koondkasum 1,362 2,373 11,924 9,787



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)

12/31/24 12/31/23 Varad Raha ja raha ekvivalendid 153,191 172,921 Kohustuslikud reservid keskpankades 25,156 21,020 Investeeringud võlakirjadesse 46,724 33,581 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 27 79 Laenud ja nõuded 1,041,542 942,056 Investeeringud sidusettevõtetesse 0 141 Muud finantsvarad 4,569 5,268 Materiaalsed varad 98,069 75,206 Vara kasutusõigus 20,551 26,716 Immateriaalsed varad 31,560 30,906 Muud varad 9,718 8,185 Edasilükkunud tulumaksu vara 4,707 4,505 Varad kokku 1,435,814 1,320,584 Kohustised Klientide hoiused 1,171,359 1,081,566 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 503 50 Muud finantskohustised 59,135 60,927 Tulumaksukohustis 62 311 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 533 204 Muud kohustised 4,620 3,691 Allutatud võlaväärtpaberid 52,046 49,745 Kohustised kokku 1,288,258 1,196,494 Omakapital Aktsiakapital 1,152 1,086 Ülekurss 54,849 43,563 Kohustuslik reservkapital 109 103 Muud reservid 1,329 1,543 Jaotamata kasum 90,117 77,795 Omakapital kokku 147,556 124,090 Kohustised ja omakapital kokku 1,435,814 1,320,584





Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 6000 kaupmehega on Inbankil 872 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.



Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee

