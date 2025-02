MCH Group | Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC | Fin de la procédure de consultation chez Expomobilia à Effretikon

MCH Group: fin de la procédure de consultation chez Expomobilia à Effretikon

MCH Group a terminé la procédure de consultation lancée le 23 janvier 2025. L’objectif de ce processus était d’analyser et d’adapter la structure de l’entreprise dans le cadre du processus de transformation de MCH Group, afin de permettre une croissance rentable et durable à long terme dans tous les secteurs d’activité.

Pendant la période de consultation de 21 jours, les collaborateurs et collaboratrices ont eu la possibilité de soumettre des propositions visant à éviter les licenciements, à en limiter le nombre ou à en atténuer les effets. Au cours de ces derniers jours, la direction a soigneusement examiné toutes les propositions soumises et les a évaluées en termes de faisabilité. Malgré les nombreuses propositions de consultation constructives, il est malheureusement impossible d’éviter la suppression de 23 postes de travail. MCH Group regrette les conséquences de cette décision et soutiendra au mieux les collaborateurs et collaboratrices concernés d’Expomobilia à Effretikon dans leur réorientation professionnelle.

Expomobilia fait partie de la Live Marketing Solutions Division de MCH Group et est spécialisée dans la conception et la construction de stands d’exposition, de designs d’événements et d’expositions ainsi que de mises en scène de marques innovantes.

À propos du groupe MCH

Le groupe MCH, dont le siège est situé à Bâle (Suisse), est une entreprise internationale de marketing expérientiel dotée d’un vaste réseau de services destiné à des clients du monde entier. Son cœur de métier comprend des plateformes communautaires uniques telles que les salons Art Basel à Bâle, Hong Kong, Paris et Miami Beach, ainsi que des foires d’envergure nationale comme Swissbau et Giardina. Le domaine des solutions de marketing en direct, avec les marques MCH Global, MC2 et Expomobilia, propose des solutions de marketing expérientiel sur mesure, allant de la stratégie à la création en passant par la mise en œuvre. Le groupe MCH exploite également le parc des expositions et le Congress Center Basel, ainsi que le parc des expositions de Zürich. L’entreprise emploie plus de 800 collaborateurs, dont environ la moitié en Suisse et aux États-Unis. Au cours de l'exercice 2023, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé d'environ 394 millions de CHF.

Contact:

MCH Group SA

Lucia Uebersax

Group Media and Public Affairs Manager

+41 79 626 39 35

lucia.uebersax@mch-group.com

www.mch-group.com