VELIZY-VILLACOUBLAY — le 25 février 2025

Dassault Systèmes annonce l’acquisition par

Centric Software de Contentserv,

une solution PXM basée sur l'IA

Contentserv fournit la plateforme cloud tout-en-un pour la gestion de l’information produit (PIM), la gestion des actifs numériques (DAM), la syndication de contenus et le Digital Shelf Analytics (DSA) ;

Cette plateforme permet à l’industrie des biens de grande consommation de créer et d'optimiser les données produit pour accélérer la mise sur le marché, augmenter les ventes et créer des expériences client personnalisées.

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que sa filiale Centric Software, le leader du marché des solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM), a signé un accord en vue d’acquérir Contentserv, un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l’information produit (PIM) et de gestion de l’expérience produit (PXM), pour une valeur d’entreprise de 220 millions d’euros. Centric Software offre à ses clients les solutions d'entreprise les plus innovantes pour planifier, concevoir, développer, sourcer, tarifer et vendre des produits tels que l’habillement, la mode, la maison, les chaussures, les équipements sportifs, l’électronique grand public, les cosmétiques, l’alimentation et les boissons ainsi que le luxe, afin d’atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels en matière de transformation digitale.

Fondé en Allemagne en 2000, Contentserv permet à l’industrie des biens de grande consommation et à d’autres entreprises de créer et de gérer les contenus des produits de manière intuitive et efficace grâce à l’intelligence artificielle (IA), afin d’optimiser l’expérience client sur l’ensemble des circuits de vente en ligne. Les solutions de Contentserv permettent aux distributeurs, aux marques et aux fabricants de déployer des stratégies telles que la multiplication ou l’optimisation des offres de produits, des régions et des circuits de distribution, afin d’augmenter les ventes.

Les utilisateurs de Contentserv, avec plus de 1 600 clients dans 90 pays, ont enregistré une baisse de 30% des délais de mise sur le marché, une accélération de 70% de la création des catalogues et une augmentation de 75% de la fiabilité des données produit. Par ailleurs, ils ont étendu leur couverture des canaux de vente dans un plus grand nombre de langues.

Les marques et les distributeurs dans les secteurs de la mode et des biens de consommation continuent de s'adapter aux évolutions des tendances de consommation et à la variation constante des unités de gestion des stocks (UGS), tout en diversifiant les canaux de vente, notamment les magasins en propre, les sites d’e-commerce, les marketplaces et les médias sociaux. La récupération et l'exploitation des informations liées aux produits, de la conception à la commercialisation, sont des étapes essentielles qui permettent non seulement de réduire les délais de mise sur le marché, mais aussi d’accroître les ventes et de garantir l'exactitude de l'étiquetage de conformité. La fidélité des consommateurs est également renforcée grâce à des expériences de marque contextualisées et personnalisées.

« Chez Contentserv, nous ne nous contentons pas de gérer les données produit, nous les transformons en expériences produits fluides et à fort taux de conversion qui permet de générer du chiffre d’affaires », explique Michael Kugler, PDG de Contentserv. « Ces données proviennent de sources et de formats multiples et les consommateurs attendent des expériences produit fiables, riches et attrayantes, et ce à tout moment, en tout lieu et sur tous les canaux et points de contact possibles et imaginables. Les fabricants et les distributeurs s'efforcent d'affiner et d'optimiser en permanence la présentation des produits en s’appuyant sur leur vision des consommateurs, des concurrents et des marketplaces. Contentserv relève ces défis grâce à son cloud d'expérience produit (Product Experience Cloud, PXC) alimenté par l'IA, qui transforme les données produit en chiffre d’affaires réel ».

« Nous sommes ravis d'accueillir Contentserv dans la famille Centric Software. Les deux entreprises partagent une culture de l'innovation axée sur le client », déclare Chris Groves, PDG de Centric Software. « Avec l’intégration de Contentserv dans le portefeuille de solutions de Centric – qui s’étend du PLM à la planification, en passant par la veille concurrentielle, l'optimisation des prix et des stocks et les tableaux visuels – les marques, les distributeurs et les fabricants peuvent transformer de façon fluide les données produit en expériences enrichies et commercialisables, qui stimulent l'engagement et la conversion. Dans l’environnement concurrentiel actuel, les délais de mise sur le marché et l'expérience produit vont de pair. En collaboration avec Contentserv, nos innovations conjointes offriront la garantie qu’une fois développé, le produit est enrichi, optimisé et prêt à convertir les visiteurs en acheteurs. »

L’opération devrait être finalisée dans les semaines à venir, sous réserve des autorisations réglementaires et des autres conditions habituelles pour une opération de cette nature.

