BUREAU VERITAS - Résultats annuels 2024 - La stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas affiche des résultats remarquables en 2024; confiance dans les perspectives 2025

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 25 février 2025

La stratégie LEAP | 28 de Bureau Veritas affiche des résultats remarquables en 2024

Confiance dans les perspectives 2025

Chiffres clés 2024

Chiffre d'affaires (CA) de 6 240,9 millions d'euros en 2024, en hausse de 6,4 % par rapport à l’exercice précédent et de 10,2 % sur une base organique (dont 9,6 % au quatrième trimestre),

Résultat opérationnel ajusté de 996,2 millions d'euros, en hausse de 7,1 % par rapport aux 930,2 millions d'euros en 2023, soit une marge opérationnelle ajustée de 16,0 %, en hausse de 11 points de base sur un an et de 38 points de base à taux de change constant,

Résultat opérationnel de 933,4 millions d'euros, en hausse de 13,2 % par rapport aux 824,4 millions d'euros en 2023,

Résultat net ajusté de 620,7 millions d'euros, en hausse de 8,0 % par rapport aux 574,7 millions d'euros en 2023,

Résultat net part du Groupe de 569,4 millions d'euros, en hausse de 13,0 % par rapport aux 503,7 millions d'euros en 2023,

Bénéfice net ajusté par action (BPA) de 1,38 euro, en hausse de 8,7 %, contre 1,27 euro en 2023

Flux de trésorerie disponible record de 843,3 millions d'euros, en hausse de 27,9 % sur un an et un taux de conversion du cash de 114 %,

Ratio dette nette ajustée/EBITDA à 1,06x au 31 décembre 2024 contre 0,92x l’année précédente,

Dividende proposé de 0,90 euro par action, en hausse de 8,4 % sur un an, payable en numéraire.





Faits marquants 2024

Objectifs financiers 2024 dépassés sur la croissance organique, la marge et le flux de trésorerie,

Réalisations et succès tangibles au cours de la première année de la nouvelle stratégie LEAP | 28,

Forte croissance dans les Amériques, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Europe,

Dynamique de croissance soutenue des services liés à la durabilité sur l'ensemble du portefeuille,

En ligne avec la stratégie LEAP | 28 d’un portefeuille recentré et grâce à une gestion active du portefeuille, le Groupe a réalisé en 2024 : i) l’acquisition de 10 sociétés bolt-on représentant un chiffre d'affaires annualisé total d'environ 180 millions d'euros ; ii) la cession de son activité de tests alimentaires et d’une activité de supervision technique de projets de construction en Chine (environ 165 millions d'euros de chiffre d'affaires annualisé cumulé),

Rendements à deux chiffres pour les actionnaires, basés sur une croissance du BPA d'environ 9 %, un rendement du dividende d'environ 3 % et renforcés par un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros annoncé en mars 2024,

Première notation de crédit à long terme A3 délivrée par Moody's,

Émissions obligataires de 1 milliard d'euros pour refinancer par anticipation quatre placements privés aux États-Unis d'un montant nominal de 755 millions de dollars ainsi qu’une dette obligataire de 500 millions d'euros arrivant à échéance en janvier 2025,

Bonne progression vers la réalisation des ambitions 2028 en matière de RSE, avec de multiples reconnaissances par plusieurs agences de notation extra-financière,

Inclusion de Bureau Veritas dans l’indice CAC 40 de la Bourse de Paris en décembre 2024.

Perspectives 2025

S’appuyant sur des tendances solides en 2024, un pipeline d’opportunités prometteur, un carnet de commandes solide et une forte dynamique du marché sous-jacent, et conformément aux ambitions financières de LEAP | 28, Bureau Veritas prévoit d’atteindre pour l'ensemble de l'année 2025 :

Une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires,

Une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant,

Des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion du cash supérieur à 90 %.





Hinda Gharbi, Directrice Générale, a commenté :

« 2024 a été une excellente année avec le lancement de notre stratégie LEAP | 28 au premier trimestre et la réalisation de résultats records sur la plupart des fronts. Je profite de cette occasion pour remercier l’ensemble de nos collaborateurs dans le monde pour leur contribution et leur engagement.

Ce plan stratégique transformateur s'articule autour de trois piliers : un portefeuille recentré, une exécution axée sur la performance et une évolution de la stratégie des ressources humaines. Dès sa première année, nous avons obtenu des résultats tangibles, conformément à notre engagement de franchir une nouvelle étape en matière de croissance et de rendement. Nous avons réalisé une croissance organique de 10,2 %, une solide amélioration de la marge de 38 points de base et une croissance du bénéfice par action ajusté de 17,0 % à taux de change constant. Nous avons également mené à bien notre programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros. En outre, nous avons accéléré de manière significative notre programme de fusions-acquisitions avec dix acquisitions et deux cessions importantes.

Pour l'avenir, notre priorité reste l'exécution de nos plans de croissance et d'amélioration de la marge, ainsi que l'accélération de notre programme de fusions-acquisitions. Forts de cette dynamique, nous abordons 2025 avec la conviction que Bureau Veritas est bien positionné pour continuer à progresser et à créer davantage de valeur ».

CHIFFRES CLÉS 2024

Le 24 février 2025, le Conseil d’administration de Bureau Veritas a approuvé les comptes consolidés pour l’exercice 2024. Les principaux éléments financiers consolidés sont présentés ci-dessous :

EN MILLIONS D’EUROS 2024 2023 VARIATION À TAUX CONSTANTS Chiffre d’affaires 6 240,9 5 867,8 + 6,4 % + 10,8 % Résultat opérationnel ajusté(a) 996,2 930,2 + 7,1 % + 13,4 % Marge opérationnelle ajustée(a) 16,0 % 15,9 % + 11 pb + 38 pb Résultat opérationnel 933,4 824,4 + 13,2 % + 20,1 % Résultat net ajusté(a) 620,7 574,7 + 8,0 % + 16,2 % Résultat net part du Groupe 569,4 503,7 + 13,0 % + 22,2 % Bénéfice net ajusté par action(a) 1,38 1,27 + 8,7 % + 17,0 % Bénéfice par action 1,27 1,11 + 13,8 % + 23,0 % Cash-flow opérationnel 1 004,8 819,7 + 22,6 % + 27,0 % Flux de trésorerie disponible(a) 843,3 659,1 + 27,9 % + 32,4 % Dette financière nette ajustée(a) 1 226,3 936,2 + 31,0 % (a) Indicateurs alternatifs de performance présentés, définis et réconciliés avec les indicateurs IFRS dans les annexes 6 et 8 du présent communiqué de presse.

À PROPOS DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition. Créé en 1828, Bureau Veritas compte 84 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn.

