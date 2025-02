Lehdistötiedote

Aktia Pankki Oyj

25.2.2025 klo 9.45

Aktia tukee lasten ja nuorten hyvinvointia Tukikummit-kampanjan kautta

Tukikummit-kampanjassa kaikkiaan yli 5 000 työntekijää yhdistää voimansa lasten ja nuorten hyväksi. Aktia on yksi kampanjan tukijoista yhdessä PwC:n, CapManin, Otava-konsernin ja SAM Headhunting Finlandin kanssa.

Keväällä 2025 hyväntekeväisyys ja työhyvinvointi kietoutuvat jälleen yhteen, kun Tukikummit Säätiö käynnistää toista kertaa historiassaan laajan kampanjan vähävaraisten lasten ja nuorten hyväksi. Viime vuoden keräys tuotti 100 000 euroa, ja tänä vuonna tavoite on entistä kunnianhimoisempi: kerätä liikuntakilometrejä yli 150 000 euron verran.

Lahjoitussummaa kartutetaan kampanjassa mukana olevien yritysten työntekijöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden liikuntasuorituksilla. Liikuntasuorituksen saa jokaisesta juostusta, kävellystä tai pyöräillystä kilometristä, ja jokaisesta liikuntasuorituksesta mukana oleva yritys lahjoittaa kampanjaan rahaa. Kampanja käynnistyy maaliskuussa ja huipentuu Helsinki City Running Day -tapahtumaan 17. toukokuuta 2025.

”Tukikummit Säätiö on yksi Aktian yhteiskunnallisista kumppanuuksista, joiden kautta tuemme yhteiskunnan hyvinvointia. Lasten ja nuorten hyvinvointi on meille sydämen asia, ja haluamme olla mukana varmistamassa, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus harrastaa ja kasvaa turvallisessa ja tasavertaisessa ympäristössä. Samalla vahvistamme henkilöstömme hyvinvointia ja yhteishenkeä sekä elämme todeksi yhtä keskeistä arvoamme – Yhdessä”, Aktian toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen sanoo.

Tukikummit-kampanjan tavoitteena on haastaa yhä useampi yritys mukaan ja luoda kestävä yhteistyömalli, joka tarjoaa pitkäaikaista tukea vähävaraisille lapsille ja nuorille.

"On innostavaa nähdä, kuinka yhä useampi yritys lähtee mukaan tukemaan tätä merkityksellistä asiaa. #Steps4Tukikummit-kampanja ei ainoastaan kerää varoja, vaan myös vahvistaa työyhteisöjä ja lisää ymmärrystä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tärkeydestä", Tukikummit Säätiön hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig sanoo.

Syrjäytymisen torjuminen alkaa harrastusmahdollisuuksista

Suomessa joka kymmenes lapsi elää perheessä, jossa tulot eivät riitä peruselintason ylläpitämiseen. Samalla monien harrastusten vuosikustannukset ovat nousseet huomattavasti, ja esimerkiksi jo pelkästään joukkuelajien vuosimaksut sulkevat monet vähävaraiset perheet harrastustoiminnan ulkopuolelle.

Tutkimusten mukaan harrastaminen on yksi tehokkaimmista keinoista ennaltaehkäistä syrjäytymistä, sillä se vahvistaa nuorten itsetuntoa, lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja tarjoaa tavoitteita sekä onnistumisen kokemuksia.

"Olen ylpeä siitä, että kampanja laajenee ja voimme tarjota yhä useammalle lapselle mahdollisuuden toteuttaa itseään. Harrastukset ovat paljon enemmän kuin vapaa-ajanviettoa – ne ovat keino rakentaa itseluottamusta, ystävyyssuhteita ja tulevaisuuden uskoa", Tukikummit Säätiön toimitusjohtaja Emilia Åberg sanoo.

Vuonna 2007 perustettu Tukikummit Säätiö sai alkunsa Sauli Niinistön, Sari Baldaufin, Björn Wahlroosin ja Hjallis Harkimon aloitteesta. Säätiö on sitoutunut tarjoamaan suoraa tukea vähävaraisille lapsille ja nuorille erityisesti harrastuskustannuksiin. Vuoteen 2024 mennessä Tukikummit Säätiö on jakanut jo yli 7 miljoonaa euroa avustuksina, ja uuden kampanjan myötä tavoite on kasvattaa avustussummaa entisestään.

Lisätietoja:

Mia Smeds, viestintäjohtaja, Aktia Pankki Oyj, puh. 044 546 0379

Emilia Åberg, toimitusjohtaja, Tukikummit Säätiö, puh. 050 585 57 44

