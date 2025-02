SAAS OFFICE ANNONCE LA NOMINATION DE XAVIER MARCELET EN TANT QUE HEAD OF INFRASTRUCTURE

SaaSOffice renforce son équipe technique avec l’arrivée de Xavier MARCELET, nommé Head of Infrastructure. Sous la supervision de Renaud Deconde, Chief Engineer, Xavier jouera un rôle clé dans la définition et l’évolution de l’architecture globale de la société.

L’expérience de Xavier MARCELET dans des environnements complexes soumis à de très fortes contraintes de performance, de résilience et de sécurité, est un atout majeur pour SaaSOffice. Sa maîtrise des infrastructures, des systèmes distribués et de l’algorithmie, associée à son expertise en développement permettront d’accélérer la montée en puissance des équipes et d’optimiser l’architecture du SI de SaaSOffice. En tant que Head of Infrastructure, Xavier MARCELET sera responsable de concevoir et de superviser l'architecture globale des solutions SaaSOffice, en intégrant les meilleures pratiques en matière de conception logicielle, d'hébergement et de gestion des données. Xavier veillera à garantir la robustesse, la sécurité et l'évolutivité des infrastructures, qu’elles soient cloud ou on-premise, tout en optimisant leur performance et leur fiabilité. Son objectif : maximiser la performance et la fiabilité des systèmes pour répondre aux besoins croissants des clients et des équipes de développement de SaaSOffice.

Christophe COURTIN, Président-Fondateur de SAAS OFFICE déclare :

" Nous sommes ravis d'accueillir Xavier Marcelet en tant que Head of Infrastructure. Avec ses 16 années d'expérience à la pointe de l'innovation et de la sécurité dans des environnements complexes et à haute criticité, Xavier est un véritable catalyseur de transformation. Sa maîtrise des systèmes distribués, des infrastructures cloud et on-premise, ainsi que son expertise en scalabilité et sécurité, feront évoluer notre architecture vers un niveau supérieur d'efficacité et de robustesse et permettra ainsi à SaaSOffice de rester à la pointe de l'innovation technologique permettant ainsi de soutenir l’hypercroissance de l’entreprise"