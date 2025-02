Unitel Technologies décroche les certifications HDS et ISO 27001(ISO/IEC 27001:2022 et HDS v2)

Unitel Technologies, Opérateur national de solutions d’hébergement de données informatiques souveraines logées au cœur de datacenters de nouvelle génération, voit son excellence opérationnelle validée par l’AFNOR en accédant aux certifications ISO 27001 et HDS v2 sur les 6 activités concernées (Hébergeur de Données de Santé à caractère personnel) dans leurs dernières versions de référence.

L’obtention de ces certifications positionne les offres de cloud computing d'Unitel Technologies parmi les plus en pointe pour accompagner les organisations les plus exigeantes, dont les professionnels de santé, dans l'exploitation de leurs solutions métiers, de leurs données stratégiques, préalable nécessaire à toute politique d’intelligence artificielle opérationnelle.

Unitel technologies démontre ainsi sa capacité à investir très fortement pour faire évoluer en continu ses infrastructures et ses processus de gestion afin de se positionner comme un acteur de confiance pour l’ensemble de ses clients et partenaires Cette démarche structurante permet aux équipes d’Unitel Technologies d’accompagner efficacement ses clients dans leurs projets de transformation digitale en mettant à leur disposition des infrastructures d’hébergement très haute performance, évolutives, sécurisées et souveraines.