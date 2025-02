ORION OYJ

PÖRSSITIEDOTE – MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT

25.2.2025 KLO 12.35



Orion Oyj: Orion Oyj:n hallitus päätti yhtiön avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä



Orion Oyj:n hallitus on päättänyt uusista osakepohjaisista kannustinohjelmista konsernin avainhenkilöille: pitkän aikavälin kannustinohjelmasta ja rajoitetusta osakepalkkiojärjestelmästä vuosille 2025–2027. Ohjelmien tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yrityksen arvon kasvattamiseksi, sitouttaa avainhenkilöt yritykseen ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yrityksen osakkeiden ansaitsemiseen ja hallussapitoon.

Pitkän aikavälin kannustinohjelma koostuu vuosittain käynnistettävistä suoritusperusteisista osakeohjelmista, jotka tarjoavat siihen osallistuville mahdollisuuden ansaita Orionin B-sarjan osakkeita pitkän aikavälin palkkiona. Jokainen ohjelma sisältää kolmen vuoden ansaintajakson, jonka jälkeen mahdollisesti ansaitut osakkeet toimitetaan ohjelmaan osallistuville. Ohjelman kunkin uuden jakson käynnistäminen, mukaan lukien palkittavien osakkeiden enimmäismäärä, osallistujien lukumäärä, heidän ansaintamahdollisuutensa sekä ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet, edellyttävät hallituksen erillistä hyväksyntää.

Pitkän aikavälin kannustinohjelman ensimmäinen ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2025–2027. Tämän jakson mahdollinen palkkio määräytyy yhtiön liikevoiton, liikevaihdon ja ESG-suoritusmittarin saavuttamisen perusteella.

Ohjelman kohderyhmä ansaintajaksolle 2025–2027 koostuu enintään 125 orionilaisesta. Ansaintajaksolle 2025–2027 myönnettävä kokonaispalkkion enimmäismäärä on 495 400 Orion Oyj:n B-sarjan osaketta, mikä edustaa osakkeina määriteltyä bruttomaksimikannustinta. Pitkän aikavälin kannustinohjelman 2025–2027 arvioitu kokonaiskustannus on 22,7 miljoonaa euroa, joka on laskettu osakkeen kaupankäyntimäärillä painotetun keskimääräisen noteerauksen perusteella Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla kahden kuukauden aikana ennen pitkän aikavälin kannustinohjelman 2025–2027 käynnistämispäätöstä. Koska ansaintajakso on kolme vuotta, ohjelmaan ei sisälly sitouttamisjaksoa.

Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana ansaintajakson päätyttyä. Rahalla maksettavalla osuudella katetaan ohjelman osallistujille palkkiosta aiheutuvat arvioidut verot ja veroluonteiset maksut. Kokonaispalkkio voi olla enintään kolme kertaa osallistujan vuosittainen peruspalkka. Hallitus voi päättää vähentää palkkioita, jos järjestelmästä yhden kalenterivuoden aikana maksettaville kannustinpalkkioille asetetut rajat ylittyvät.

Rajoitettu osakepalkkiojärjestelmä vuosille 2025–2027 sisältää sitoutumisperusteisen palkkiokomponentin, jonka hallitus voi ottaa käyttöön erillisellä päätöksellä. Tämän ohjelman bruttomaksimipalkkio on rajoitettu 200 000 yhtiön B-sarjan osakkeeseen. Rajoitetun osakepalkkiojärjestelmän 2025–2027 arvioitu maksimikustannus on 9,1 miljoonaa euroa laskettuna samoilla periaatteilla kuin pitkän aikavälin kannustinohjelma 2025–2027. Mahdollinen palkkio maksetaan osittain yhtiön B-sarjan osakkeina ja osittain rahana kuten pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässäkin. Myönnetyt osakkeet on pidettävä vähintään kahden vuoden rajoituskauden niiden vastaanottamisen jälkeen.

