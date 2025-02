Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir y Terrestar realizan primera llamada de voz por satélite vía NB-IoT en modo NTN

Avance implementable mediante una actualización de software en los satélites GEO existentes, utilizando el espectro de banda S disponible, lo que permite que los operadores moneticen servicios NTN de inmediato

February 25, 2025 07:33 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.