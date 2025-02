Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir dan Terrestar Berhasil Melakukan Panggilan Voice Over NB-IoT Satelit Pertama di Industri dalam Mode NTN

Terobosan itu dapat diterapkan melalui pemutakhiran perangkat lunak pada satelit GEO yang ada dengan menggunakan spektrum S-band yang tersedia untuk memungkinkan operator segera memonetisasi layanan NTN

February 25, 2025 07:33 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.