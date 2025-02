Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

マベニア (Mavenir) とテレスター (Terrestar)、NTNモードで業界初の衛星音声によるNB-IoT通話を実現

利用可能なSバンド周波数帯を使用した既存のGEO衛星へのソフトウェアアップグレードで展開可能な画期的な技術により、通信事業者はNTNサービスを即座に収益化可能に

February 25, 2025 07:33 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.