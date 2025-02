Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir와 Terrestar, 업계 최초 NTN 모드에서 NB-IoT를 통한 위성 음성 통화에 성공

가용 S-대역 스펙트럼을 사용해 기존 GEO 위성에 소프트웨어 업그레이드를 통한 획기적 구축으로 사업자가 즉시 NTN 서비스로 수익화 가능하도록 지원

February 25, 2025 07:33 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.