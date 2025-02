Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir และ Terrestar ประสบความสำเร็จในการโทรด้วยเสียงผ่านดาวเทียมเครือข่าย NB-IoT ในโหมด NTN เป็นรายแรกของอุตสาหกรรม

นวัตกรรมนี้สามารถนำไปใช้ผ่านการอัปเกรดซอฟต์แวร์บนดาวเทียม GEO ที่มีอยู่ โดยใช้ย่านความถี่ S-band ที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้ผู้ให้บริการสร้างรายได้จากบริการ NTN ได้ทันที

February 25, 2025 07:33 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.