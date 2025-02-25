Mavenir 和 Terrestar 完成业界首例 NTN 模式下的卫星 NB-IoT 语音通话

理查森，得克萨斯州, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 目前致力于构建未来网络的云原生网络基础设施供应商 Mavenir 与加拿大领先的移动卫星运营商 Terrestar Solutions Inc. 携手合作，成功完成业界首例 NTN（非地面网络）模式下的 NB-IoT（窄带物联网）语音通话，取得开创性里程碑。 这项成就是在 3GPP 标准化 NTN S 波段频谱上完成的，从而避免地面网络中常见的干扰。 该网络的设计初衷还考虑到 GEO 卫星的延迟问题，所以尽管存在较高延迟，仍能保证稳定的覆盖。 这一策略使得 GEO 运营商能够立即实现 NTN 服务创收。

这次业界首例通话于 2025 年 1 月初与 Terrestar 合作完成，采用的是标准编解码器、Sony 的 Altair ALT1250 模块、Mavenir Open RAN (Open vRAN 和 Open Beam 无线电)，以及 Mavenir 融合分组核心方案。

这次成功的 VoNB (NB-IoT 语音) 通话凸显出 Mavenir 和 Terrestar 在提供创新解决方案方面的行业领先地位，彰显其在弥合偏远和复杂环境中连接鸿沟方面的卓越表现。 双方通过利用基于 3GPP 标准的 NTN 技术进行合作，推动卫星与地面网络的融合，有助于为服务不足的地区提供无缝连接，支持物联网应用场景，并拓展可靠通信的覆盖范围。

Terrestar Solutions 总裁 Jacques Leduc 表示：“Terrestar Solutions 是第一家基于完全符合 3GPP 标准的非地面网络推出实时语音服务的 MSS 运营商，彰显出我们的创新能力和领先地位。 凭借专用的 S 波段频谱和开放的网络架构，我们充分发挥 3GPP 生态系统的优势，实现突破，可谓在行业中独树一帜。 我们的使命是：加速生态系统发展，并通过移动服务提供商，为所有人提供独立、自主、安全的卫星移动连接。”

Mavenir 的 RAN 业务部门高级副总裁兼总经理 Sachin Karkala 表示：“卫星服务是对现有地面网络的有力补充，不仅拓展了覆盖范围，更在服务不足的偏远地区发挥着不可或缺的作用。 凭借这一技术进步，卫星运营商能够充分利用可用频谱、现有 GEO 卫星及符合行业标准的用户设备，仅需进行简单的软件升级，便可立即在全国范围内推出语音服务。”

这一成就为基于 NTN 的 NB-IoT 解决方案的更广泛应用奠定了基础，随着相关标准的不断发展，推动语音服务进一步融入物联网生态系统。 这也进一步巩固 Mavenir 作为技术创新先锋的地位，推动其技术赋能全球各行业和社区。

编者按：

关于 Terrestar Solutions

Terrestar Solutions Inc. 是加拿大唯一参与直接面向设备的卫星服务赛道的移动卫星运营商，致力于使智能手机和物联网设备在加拿大任何地方都能实现通信。 Terrestar 致力于为不断发展的标准化和开放网络生态系统提供支持，使移动网络运营商能够提供无处不在的通信服务。 借助 Echostar T1 卫星、地面网络基础设施和 40MHz 的 S 波段移动卫星频谱，Terrestar 使加拿大人在几乎任何地方都能连接到网络，甚至包括加拿大最偏远的地区。 其 Strigo 服务还支持非营利组织和原住民社区，彰显出公司对服务社区福祉与发展的强烈责任感。 如需了解更多信息，请访问 www.terrestarsolutions.ca ，或在 LinkedIn 上关注我们。

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、人工智能驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问 www.mavenir.com

Mavenir 将于 2025 年 3 月 3 日至 6 日参加巴塞罗那 Mobile World Congress 2025 大会。

如欲探索 Mavenir 的最新创新，并深入了解 Mavenir 如何实现“今日创享未来网络”，欢迎莅临 #MWC25 大会 2 号展厅 2H60 展台。

媒体联系人

Mavenir：Emmanuela Spiteri PR@mavenir.com

Terrestar：Victoria Ollers media@terrestarsolutions.ca