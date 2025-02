AlterDiag et l’Institut Pasteur s’associent pour développer des tests de diagnostic rapide de nouvelle génération

PARIS, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlterDiag, startup française soutenue par le fonds d’investissement Forepont Capital Partners (FCP), annonce la signature d’un partenariat stratégique avec l’Institut Pasteur. Ensemble, ils mèneront des projets de recherche et développement pour créer des tests diagnostiques rapides basés sur des anticorps à domaine unique (VHH), avec l’objectif de renforcer la lutte contre les maladies infectieuses.

Une collaboration scientifique et technologique pour répondre aux enjeux de santé mondiale

Cette collaboration réunit l’expertise de l’équipe du Dr Thierry Rose, responsable de la plateforme d’innovation et de développement de tests diagnostiques de l’Institut Pasteur, et le savoir-faire d’AlterDiag en matière de développement, d’industrialisation et de commercialisation de solutions diagnostiques rapides.

Grâce à cette alliance, de nouveaux tests utilisant l’immunochromatographie à flux latéral seront développés pour détecter des agents pathogènes non-adressés aujourd’hui ou pour améliorer les performances de diagnostic proposés par des tests déjà existants. Ces innovations permettront de répondre aux besoins des professionnels de santé et de s’inscrire dans les recommandations de l’OMS pour une meilleure accessibilité des diagnostics rapides.

Une recherche soutenue par des infrastructures de pointe

Les travaux de recherche seront menés au sein de la plateforme d’innovation et de développement de tests diagnostiques, créée par l’Institut Pasteur et cofinancée par Bpifrance depuis 2021. Cette plateforme bénéficie également du soutien de la Région Île-de-France dans le cadre du programme SESAME Filières.

Après un co-développement de prototypes de tests utilisant des VHH au sein de la plateforme, AlterDiag assurera ensuite intégralement les étapes clés d’industrialisation, d’enregistrement réglementaire et de commercialisation des tests développés.

Un potentiel unique pour révolutionner le diagnostic des maladies infectieuses

« Nous sommes ravis à l’idée de rendre accessible nos innovations en matière d’immunoessais utilisables aux pieds des patients en unissant nos forces avec AlterDiag et de contribuer ainsi à la mission de l’OMS de protéger la santé de tous. Une liste initiale de cinq agents pathogènes d’intérêts ciblées par l’OMS a été établie, et les premiers projets de recherche débuteront prochainement », explique le Dr Thierry Rose, responsable de la plateforme de diagnostic à l’Institut Pasteur.

« Forepont est fier de soutenir les avancées technologiques de pointe développées par l’Institut Pasteur et par AlterDiag et croit fermement au potentiel des VHH pour s’affranchir des limites existantes des anticorps monoclonaux conventionnels utilisés à ce jour dans les tests diagnostiques rapides », déclare Ismail Kola, Ph.D, directeur scientifique chez Forepont Capital Partners.

À propos d’AlterDiag

Fondée en 2024 par le Dr Karine Mignon-Godefroy et M. Cédric Béchet, AlterDiag ambitionne de devenir un acteur de référence dans le marché mondial des tests rapides innovants. La société développe des outils diagnostiques performants, accessibles et adaptés aux besoins spécifiques des patients et des professionnels de santé. AlterDiag a déjà sécurisé un premier financement avec Forepont Capital Partners, un fonds d’investissement franco-américain spécialisé dans le financement des biotechs, medtechs et startups innovantes dans le secteur de la santé.

Pour en savoir plus : www.alterdiag.com

À propos de Forepont Capital Partners

Forepont Capital Partners est une société de capital-risque spécialisée dans la santé et les sciences de la vie, basée à New York, avec une forte présence en Europe. Forepont collabore avec des leaders du secteur, des médecins, des experts reconnus, des universités, des hôpitaux et des groupes pharmaceutiques, principalement dans le domaine de la neurologie. Forepont investit dans des entreprises en phase de démarrage dont les sciences et technologies visent à avoir un impact positif sur la vie des patients.

Pour en savoir plus : www.forepont.com

À propos de la plateforme d’Innovation et de Développement de Tests Diagnostiques de l’Institut Pasteur, Paris

La plateforme a pour ambition de développer des tests diagnostiques sérologiques ou antigéniques in vitro (IVD) aussi rapidement que possible, depuis 2020 pour le SARS-CoV-2, aujourd’hui pour d’autres agents infectieux viraux, microbiens ou parasitaires, et demain pour des applications de santé globale sur des échantillons humains, animaux et environnementaux. Les talents multidisciplinaires de notre équipe combinent physique, chimie, biologie et ingénierie pour imaginer et concevoir les tests diagnostiques de demain.

Pour en savoir plus : https://research.pasteur.fr/en/team/diagnostic-test-innovation-and-development-core-facility/