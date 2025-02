DIAGNOS déposera une demande d'autorisation de pré-commercialisation auprès de la FDA pour son système CARA basé sur l'intelligence artificielle et engagera Ora en tant que spécialiste de la réglementation

BROSSARD, Québec, 25 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier dans la détection précoce de problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basée sur l'Intelligence Artificielle (IA), est heureux d'annoncer qu'il dépose officiellement une demande d'autorisation de pré-commercialisation auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour son CARA SYSTEM, un dispositif médical basé sur l'apprentissage automatique (MLMD). Afin d'assurer un processus réglementaire harmonieux, DIAGNOS a engagé ORA , une organisation de recherche clinique de premier plan spécialisée dans les affaires réglementaires et le développement clinique pour les produits ophtalmiques.

Le CARA SYSTEM est conçu pour aider les optométristes et les professionnels de la santé de première ligne à analyser les images du fond d'œil pour la détection précoce de la rétinopathie diabétique, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge et de la rétinopathie hypertensive. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle, DIAGNOS vise à améliorer la précision des diagnostics, à rationaliser les flux de travail et à améliorer les résultats pour les patients à l'échelle mondiale.

Un partenariat stratégique pour faciliter l'entrée sur le marché américain

Cette collaboration avec ORA représente une étape importante dans la stratégie d'expansion de DIAGNOS. Grâce à sa vaste expérience dans l'accompagnement des produits ophtalmiques à travers les approbations réglementaires, ORA jouera un rôle central dans la navigation du paysage réglementaire américain et assurera le succès du processus de soumission à la FDA.

« DIAGNOS s'engage à révolutionner la santé oculaire grâce aux technologies d'intelligence artificielle », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS. « Notre expertise en matière de diagnostics basés sur l'intelligence artificielle contribue à améliorer les résultats pour les patients dans le monde entier. Le marché de l'optométrie comprend plus de 300 000 sites à l'échelle mondiale, et notre récent partenariat avec le plus grand joueur de l'industrie augmentera considérablement notre visibilité. De plus, nos initiatives commerciales liées au gouvernement reprennent, ce qui marque une phase de croissance passionnante pour DIAGNOS. »

À propos d’ORA

Ora est le leader mondial de la recherche clinique sur les médicaments et dispositifs ophtalmiques. Depuis plus de 45 ans, nous avons fièrement aidé nos clients à obtenir plus de 85 approbations de produits. Nous aidons un large éventail d'organisations, des start-ups aux sociétés pharmaceutiques et de dispositifs mondiaux, à faire passer efficacement de nouvelles thérapies du concept au marché. Nous réunissons l'équipe la plus complète et la plus expérimentée au monde d'experts en ophtalmologie, de professionnels des opérations et de cadres dirigeants pour maximiser la valeur des initiatives de nouveaux produits. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.oraclinical.com et nous suivre sur LinkedIn .

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedarplus.com .

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.