2025 年全球最具吸引力的投资移民计划

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伦敦, Feb. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 马耳他在 2025 年“全球公民计划指数”中连续第 10 年稳居第一，希腊则首次登上 2025 年“全球居留计划指数”榜首，凸显了欧洲投资居留公民计划在 Henley & Partners 全球最重要投资移民计划年度排名中的主导地位。 

该公司在 2024 年接纳了来自 94 个不同国籍的客户，并收到了来自 180 多个国家和地区的咨询请求。 美国国籍的申请人数在 Henley & Partners 去年处理的所有申请中占了 23%，几乎与紧随其后的四国申请人（印度、土耳其、菲律宾和英国）总数持平。 将 2024 年美国客户人数与五年前（2019 年）进行对比，我们会发现增幅惊人，达到了 10倍以上。 2024 年英国同样创造了新纪录。与 2023 年相比，英国公民在这一年提交的申请数量激增了 57%。

2025 年版年度投资移民计划报告中阐述了这两个指数，对全球最具吸引力的投资居留公民计划进行了系统分析和全面对标，提供了业界的黄金标准。 此外，还提供了对计划的互动式数字化比较，让全球投资者和富裕家庭在权衡其选择时，能够选出最重要的计划。

Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士表示：“这份报告对各国政府和政策制定者至关重要，因为它有助于吸引和留住财富，从而实现更大的财政自主权和推动经济增长。 在这个全球局势日益动荡的时代，各民族国家将投资居留和公民计划作为一种创新融资工具，用以资助那些旨在缓解可持续发展和气候相关风险的发展计划，并直接造福其公民。 对于投资者而言，替代性居留和公民计划是一种独特的投资方式，使他们能够像财富组合一样，实现全球范围的多元化布局。”

公民计划：马耳他保持黄金标准

“全球公民计划指数”对 14 个计划进行了排名，其中，战略位置至关重要的欧洲国家马耳他获得 76 分（总分 100 分），连续第 10 年蝉联榜首。 奥地利的优质投资公民计划以 75 分稳居次席，该计划要求申请者对该国经济做出重大贡献。 往后依次是两个加勒比海岛国：格林纳达以 69 分排名第三，安提瓜和巴布达以 67 分排名第四。

另外三个小岛屿发展中国家 (SIDS) 并列第五，得分均为 66 分，它们分别是：首次进入指数排名的瑙鲁，以及圣基茨和尼维斯圣卢西亚。 瑙鲁的公民计划在全球流动性方面具有显著优势，提供一个安全的替代护照，申请者可以凭此护照免签前往全球一些重要的财富中心。 成功的申请者还将为南太平洋地区的气候危机解决方案贡献力量，该地区的小岛屿发展中国家 (SIDS) 正面临海平面上升和生物多样性丧失的挑战。这些资金将用于多个发展项目，包括气候韧性倡议、基础设施升级、可再生能源计划，以及可持续的经济多元化。

居留计划：希腊荣登榜首

2025 年“全球居留计划指数”对 26 个计划进行了排名，其中，备受青睐的希腊黄金签证计划以 73 分（总分为 100 分）位居榜首，超越了过去九年来一直稳居或与他国并列第一的葡萄牙。 葡萄牙目前与意大利英国并列第三，得分均为 70 分，瑞士则以 72 分排名第二。瑞士的居留计划由 Henley & Partners 制定，结合了私人居留与瑞士的固定税制条款。

澳大利亚最近推出了旨在吸引高端技术人才的国家创新签证 (NIV) 计划，加拿大则对其创业签证计划进行了改革，以提升对企业家的吸引力和灵活性，西班牙（于 2025 年初关闭计划）与这两个国家并列排名第四，得分均为 69 分。阿联酋则在去年战略性地拓展了黄金签证计划，旨在吸引顶尖人才，推动增长和创新，以 68 分位居前五。

作为 2025 年“全球居留计划指数”中的两个新晋成员国之一，匈牙利以 67 分位列第六。 作为体量虽小但实力强劲的财富中心，卢森堡新加坡分列第七和第八，得分分别为 66 和 65。与此同时，泽西岛巴拿马并列第九，得分均为 64。 “全球居留计划指数”的第二个新晋成员国哥斯达黎加以 63 分（总分 100 分）跻身前十。该国为投资者及其家人提供了商业友好的环境、有利的税收政策，以及安全的中美洲生活条件。

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媒体联系人：Sarah Nicklin

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