SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 200/2025

Tvis, 25. februar 2025

TCM Group offentliggør finansielle forventninger for 2025.

Ved indgangen til 2025 forbliver vi forsigtigt optimistiske med hensyn til markedsudsigterne generelt. Mens noget af det inflationære pres er aftagende, og centralbankerne er begyndt at sænke de kortsigtede renter, er den fulde effekt af rentejusteringerne på forbrugertilliden og aktivitetsniveauet på boligmarkedet stadig usikker. Vores finansielle forventninger til 2025 afspejler denne forsigtige optimisme, med en forventet omsætningsvækst på vores kernemarkeder i Danmark og Norge, drevet af et fortsat opsving i B2C-segmentet kombineret med en potentiel bedring på B2B-projektmarkedet i anden halvdel af året. Vi forventer at kunne konvertere væksten i salget til øget rentabilitet gennem løbende effektivitetsforbedringer og yderligere integrationssynergier i AUBO. På den anden side forventer vi fortsat inflation på råvarepriser, lønninger og transportomkostninger, hvilket vil lægge pres på marginerne i det omfang, vi ikke kan overføre disse stigninger til vores salgspriser.

Vi forventer at opnå fuld kontrol over Celebert ApS ved at erhverve de resterende 55% af selskabet i anden halvdel af 2025. Celebert ApS har leveret imponerende vækst i både omsætning og indtjening på onlinemarkedet i de seneste år. Ved at erhverve den resterende ejerandel opnår vi fuld kontrol over denne vigtige salgskanal, hvilket muliggør yderligere salgs- og omkostningsmæssige synergier.

For 2025 forventer TCM Group en samlet årsomsætning i intervallet DKK 1.250-1.400 millioner og justeret EBIT på DKK 90-120 millioner. Dette forudsætter fuldt ejerskab af Celebert i de sidste måneder af året.

Om TCM Group A/S

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

