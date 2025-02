Coface SA : Déclaration des transactions sur actions propres (hors contrat de liquidité) réalisées le 21 février 2025

COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis plus de 75 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil.

Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’information, recouvrement de créances, assurance Single Risk, caution, affacturage.

Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export.

En 2024, Coface comptait ~5 236 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 1,84 Md€.









www.coface.com









COFACE SA est cotée sur le Compartiment A d’Euronext Paris

Code ISIN : FR0010667147 / Mnémonique : COFA