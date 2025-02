Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Mavenir und Aira Technologies ermöglichen 5G mit höherer spektraler Effizienz und höherem Durchsatz

Demonstration KI-gestützter, zuverlässiger Vorhersage und Schätzung von MIMO-Kanälen

February 25, 2025 11:53 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.